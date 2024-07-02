Містичний трилер-комедію за участі акторів двох театрів – Закарпатського та релокованого до Ужгорода Маріупольського — покажуть 5 липня на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру. Це перший спільний проєкт акторів двох театрів, — сказав директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець.

П’єсу Девіда Айвза за романом Леопольда фон Захер-Мазоха на закарпатській сцені поставив запрошений з Києва режисер Віталій Семенцов. Вистава підготована у формі дискусії з Мазохом про домінування в житті. Це одна з найпопулярніших постановок на Бродвеї у 2013-2014 роках та у всьому світі. В Україні вона ще не була показана, каже режисер.

У головних ролях — акторка Закарпатського музично-драматичного театру Дар’я Горшкова та актор Маріупольського театру Олег Власов.

Виставу — яка йде з грифом 18+ — покажуть 5, 6 та 13 липня.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Олексій Попов

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