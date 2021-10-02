Ужгородський заклад Yeah Not вакцинував від Covid-19 увесь колектив

Про це Varosh розповіли засновники закладу Олександр Полуденний та Олексій Пуртов.

– Рішення ухвалили швидко, коли з’явився вільний доступ до вакцинації. Почали ще з травня, коли були перші змоги вакцинуватися залишковими дозами. Вакцинація – явище неминуче і воно дає змогу захистити колектив від можливого випадіння з роботи, а також убезпечити наших гостей від того, аби вони могли заразитися хворобою від членів колективу, – розповідають у Yeah Not.

Олександр переконаний, що чим швидше українці це збагнуть, тим легше і швидше ми «вийдемо» з пандемії.

– Ми активно стежили за досвідом західних країн та їхніх рішень щодо вакцинації і розуміли, що й Україна дійде до того, що коли ти вакцинований, то житимеш нормальним життям і працюватимеш. Якщо ж не вакцинуватися, то доведеться здавати тести кожні кілька днів або ж суворо дотримуватися ковідних обмежень. Тому наше рішення було свідомим та обдуманим, –каже Олександр.

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