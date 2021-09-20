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COVID-сертифікат та COVID-свідоцтво – за одну хвилину розповідаємо про відмінності

20 Вересня 2021 1

З яким документом про вакцинацію можна виїхати за кордон? Чи достатньо сертифікату завантаженого в «Дії»? Чи треба друкувати COVID-свідоцтво на жовтому папері чи підходить і звичайний білий папір формату А4? І ще десятки запитань, в яких направду легко заплутатися. 

Ми створили просту на зрозумілу інфографіку, в якій розповідаємо про відмінності цих двох документів, а також, який де слід використовувати. 

Covid Doc

Завантажити додаток «Дія». Завантажити бланк для COVID-свідоцтва можна за посиланням.

Якщо ви плануєте подорож за кордон, то радимо перевіряти актуальні умови в’їзду до конкретної країни на tripadvisor.mfa.gov.ua або скористуватися covid19.gov.ua

Актуальна інформація щодо вакцинації на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Цей матеріал виготовлено в рамках проекту “Західноукраїнська медіамережа” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Росана Тужанська, Varosh 

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# ковід свідоцтво # ковід сертифікат # у чому різниця

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