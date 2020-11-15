Go Girl: Тетяна Барна, засновниця мережі Fashionista

Ужгородка Наталія Головей успішно запустила в Ужгороді Bad Moms Club. Після сезону з повними залами дівчина зрозуміла, що приходять не обов’язково лише мами, а й інші дівчата, які хочуть послухати про шлях та досвід успішних у різних сферах жінок. Тому Наталка вирішила не зупинятись і зробити проєкт для більшої кількості зацікавлених.

Утім через карантин, звісно, офлайн зустрічі під загрозою. І скільки це триватиме наразі невідомо. Тому разом з редакцією Varosh вона віришила розпочати свій проєкт в онлайн форматі.

Перша героїня – 26-річна Тетяна Барна, засновниця мережі магазинів Fashionista. З Танею Наталка говорить про роботу, бізнес-процеси, старт власної справи, виклики та команду, а також про стиль та щоденний одяг.

Запрошуємо вас до читання – це справді натхненно та стильно.

– Таню, з чого почався твій бізнес?

– Під час навчання в університеті, всім не вистачає коштів, я не виключення. А так, як обирати собі повсякденний гардероб завжди приносило мені задоволення – я вирішила спробувати на цьому заробляти. Спочатку це було просто приємне хобі з додатковим заробітком, а не ідея для бізнесу.

Мені подобалось те, чим я займалась, могла годинами шукати в Інтернеті потрібні речі, підбирати сети, образи. Все було в кайф. З цього і почалась Fashionista.

– Ти починала сама чи з чоловіком?

– Це була моя ідея, а чоловік побачив мій запал і підтримав. Спочатку у нас був шоурум «на дому», клієнти приходили, міряли речі прямо в нашій квартирі. А коли кількість клієнтів перевищила наші можливості, аби їх прийняти вдома, то ми вирішили, що настав час відкривати окреме місце.

– Які цілі ти собі ставила?

– Коли тільки почала, то не було ніякого стратегічного плану – тільки ідея. Але з часом, цілі з’являються самі собою: упаковка, приміщення, шоурум, клієнти. Удосконалення і розвиток – ось основні цілі.

Спочатку ми робили все самі: спілкування в соцмережах, оформлення замовлень, пакування вантажів, відправки. Коли відкрили шоурум, то зрозуміли, що потрібна людина. І тут випадкова зустріч з потрібною людиною, наш перший працівник – це як подарунок долі, вона з нами і до сьогоднішнього дня.

– Чи були переломні моменти? Як ви їх проходили?

– Ми ніколи не зациклювались на кількості клієнтів, перші 2 місяці в шоурум могли заходити по 1-2 людини на день. Та ми не переймались, просто працювали і розвивали свою справу.

Одним із переломних моментів було блокування сторінки з близько 15 тисячами живих та активних підписників. Це був шок, але я навіть і не думала що «це кінець».

Ми створили другу сторінку і почали працювати далі.

Нам на користь зіграв юнацький максималізм, ми були впевнені в собі, амбітні і хотіли працювати над своєю справою.

Пройшов рік, у нас на новій сторінці 30 тисяч підписників і уявляєш – знову блок. Цього разу, я вже була рішуче налаштована відновити її. Кожен день, протягом місяця писала у техпідтримку, я чітко знала, що на цей раз я доб‘юсь свого і не відступлю.

Так і сталось, пам’ятаю цей день, коли мені приходить повідомлення від Facebook. Це була моя перемога! Ми відновили нашу сторінку, з якою працюємо і досі.

– Чи проходили ви якісь навчальні курси?

– Так, після відкриття шоуруму ми вирішили підтягнути свої знання в сфері управління персоналом, маркетингу. Що стосується візуалу – я самоучка, слідкую за блогерами, які цим займаються, шукаю необхідну мені інформацію в Інтернеті. Важливо розуміти, якщо ти дійсно хочеш знань – інформація є всюди, варто просто зосередитись і пошукати.

– Що ти радиш прочитати ?

– Не можу сказати, що є одна книга, яка все змінила, але є одна, яку б я радила прочитати клжному підприємцю, який починає – це “Феномен Zara”. Сьогодні актуальніше, як на мене, слідкувати за блогерами, і намагатись читати між рядків.

Серед моїх фаворитів Аліна Френдій, SashaBo та Таня Парфільєва.

– Як реагуєш на хейт?

– Спокійно, треба розуміти, що є люди, яким ти просто не подобаєшся, без вагомих на те причин, вони завжди знайдуть до чого причепитись. Також велику роль в цьому відіграв мій чоловік, він навчив об‘єктивно дивитись на хейт: якщо він правдивий – треба змінюватись і ставати кращою, а якщо ти розумієш, що це нісенітниця – тебе це не може зачепити. У мене це так. Людина, яка це написала – вже негативно налаштована, тому краще просто не звертати увагу.

– Чи є магазини, які ви вважаєте конкурентами? І як ви ставитесь до них?

– Сьогодні для нас, як би це голосно не звучало, але це світові бренди. Скоріше ми не порівнюємо себе з ними, але безперечно рівняємось на них. Вони мають своє ім‘я в світі і з ними важко конкурувати, але ми теж хочемо бути на такому ж рівні. Тому в наших планах – бути по всій Україні.

– А як щодо українських брендів?

– Українські бренди – це інше. Ми не маємо власного виробництва, і це зовсім інший бізнес.

Must have гардеробу Тетяни:

Все залежить від сезону, якщо розглядати осінь/зиму це:

нейтральне пальто

масивні черевики

білий гольф

оверсайз светр

біла сорочка

Наталія Головей, спеціально для Varosh