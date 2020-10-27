GO GIRL project: про сильних і стильних жінок, які мотивують

Ужгородка Наталія Головей успішно запустила в Ужгороді Bad Moms Club. Після сезону з повними залами дівчина зрозуміла, що приходять не обов’язково лише мами, а й інші дівчата, які хочуть послухати про шлях та досвід успішних у різних сферах жінок. Тому Наталка вирішила не зупинятись і зробити проєкт для більшої кількості зацікавлених. Утім через карантин, звісно, офлайн зустрічі під загрозою. І скільки це триватиме наразі невідомо. Тому разом з редакцією Varosh вона віришила розпочати свій проєкт в онлайн форматі.

Далі пряма мова Наталії:

Рік тому я запустила Bad Moms Club – спочатку це були зустрічі для мам за келихом вина, але згодом, переросли в щось значно більше – дівчата-лектори ділились своїм шляхом, та власним досвідом, вчили новому. Зараз на низькому старті мій новий GO GIRL project. Тут буде все – мотивація, навчання, чудо-пендель і неймовірна енергетика. Я знаю, як багато серед вас крутих, талановитих дівчат, яким просто необхідно почати і показати, на що ви здатні. І я вірю, що у вас все вийде!

Щоб не затягувати зі стартом через карантин, ми разом із найестетичнішим інтернет-виданням Закарпаття Varosh, випустимо серію матеріалів з успішними жінками, з якими спілкуватимемося про життя, бізнес, стиль, гардероб та чимало іншого. У кожному матеріалі ми будемо розповідати про одну дівчину, її улюблені речі, а також, що найголовніше – її розуміння власної справи та історії успіху.

Я знаю багато дівчат, які мають величезний потенціал, але вагаються перш ніж почати власну справу. Цей проєкт дасть необхідну мотивацію, щоб відкрити свій бізнес і реалізувати свій потенціал. Тому для мене це ще й можливість допомогти іншим жінкам повірити в себе!

Мене мотивує постійно бути в творчому пошуку та в русі, можливість створювати щось нове, перебувати в натхненному стані, відчувати енергію від процесу створення чогось нового.

Як я обирала героїнь «GO GIRL project»? Це ті дівчата, в яких я бачу запал. Вони в своїй стихії; вони достатньо мудрі і наповнені; вони можуть поділитись своїм досвідом і знаннями. Я сама ними надихаюся. Найголовніше, що хотіла б від них почути та донести до інших жінок – це те, звідки брати мотивацію, як проходити критичні моменти, і як продовжувати після криз. Важливо зрозуміти – страх є у кожного, але подолати його вміють не всі.

Що ж до мого власного стилю, то зараз мій гардероб переважно базовий – щоб було зручно і швидко одягатись. Якщо б мені потрібно було якось назвати свій стиль, то зараз він «мамський». Але насправді я обожнюю гарно одягатись, для мене це віддушина. Утім з появою сина два роки тому я зрозуміла наскільки є важливою зручність. Тому, напевно, на цьому етапі “про мене” – це casual.

Я вже готова до першого випуску проєкту! Обіцяю буде круто! Як думаєте, хто стане першою героїнею?;)

Наталія Головей, спеціально для Varosh