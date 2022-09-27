І на офіційних сайтах, і у соцмережах: як муніципалітети на Закарпатті комунікують із мешканцями

Нещодавно ми спробували дослідити, чи вчасно в Ужгородській та Мукачівській міських радах — двох найбільших громад на Закарпатті, — відповідають на запити громадян на доступ до публічної інформації; чи доступні на сайтах цих двох органів місцевого самоврядування дані про ухвалені ними рішення; проаналізувати, в який спосіб, крім публікацій на сайті, муніципалітети комунікують із містянами та про що інформують їх на своїх сторінках соцмережах.

На наші запити на доступ до публічної інформації в обох міських радах відповіли вчасно: у встановлений законом п’ятиденний строк. Згідно з інформацією, яку Ужгородська міська рада надала представнику ІМІ у відповідь на запит, на черговій сесії, що відбулася 30 серпня, депутати ухвалили 78 рішень, на позачерговій сесії 9 вересня – чотири рішення. Усі вони опубліковані на сайті міської ради у розділі «Документи». Також там можна знайти аудіозапис та протокол засідання.

У Мукачівській міській раді представнику ІМІ відповіли, що у наш період моніторингу — з 1 серпня по 14 вересня, сесій міськради не проводилось, відтак — жодні рішення обранцями не приймалися. На сайті Мукачівської міської ради у розділі «Документи» можна знайти проєкти рішень міськради та виконкому. Останні проєкти рішень, опубліковані на сайті, датовані 21 вересня. Останні опубліковані рішення міської ради датуються 30 червня. За період від 28 квітня по 30 червня 2022 року на сайті міської ради, зважаючи на порядковий номер, опубліковані не всі рішення. Зокрема, ми в період моніторингу не зафіксували на вебсайті рішень №805, №806, №809 та №810.

Стежити за інформуванням про роботу міських рад чи отримувати важливі повідомлення мешканці як Ужгорода, так і Мукачева можуть не лише на офіційних сайтах муніципалітетів, а й на їхніх сторінках в соцмережах. Тут, подекуди, інфо є навіть більше, ніж на сайтах. Адже не всі новини та навіть, у випадку Ужгородської міської ради, репортажі із міських свят, публікуються на офіційній вебсторінці ради. Сторінки обох органів місцевого самоврядування є у фейсбуку, телеграмі та інстаграмі.

За нашими спостереженнями у період моніторингу, на сторінках Ужгородської міської ради у фейсбуку та телеграмі, зокрема, з’являються оперативні повідомлення про повітряні тривоги; новини про зміну у графіках руху міського транспорту; про планові або ж аварійні відключення комунальних послуг тощо. Також на цих сторінках публікують повідомлення про нові рішення міської ради та виконкому; звіти щодо виконання цільових програм; повідомлення щодо пільгових програм для ужгородців. Крім цього, багато дописів стосуються життєдіяльності міста, зокрема – інформації про поточні ремонти тощо. Натомість інстаграм-сторінку Ужгородської міської ради ведуть менш активно. Принаймні, дописи там з’являються не регулярно: якщо у фейсбуку та телеграмі щодня публікується в середньому близько п’яти постів, в інстаграмі вони з’являються не щодня. Наприклад, на момент моніторингу — 22 вересня, останній допис у стрічці новин датується 9 вересня. Там також не публікують повідомлень про повітряні тривоги, рішення міської ради чи виконкому. Інстаграм-аудиторію Ужгородська міська рада інформує про події, які проходять у місті; про те, який новий автобусний маршрут запланували відкрити в місті; про підготовку навчальних закладів міста до нового навчального року тощо.

На своїй сторінці у фейсбуку Мукачівська міська рада інформує містян про події, які відбуваються в місті; про підготовку міста до освітнього процесу; про виділення коштів з міського бюджету на різні цільові програми; про рішення виконавчого комітету міської ради; новини міста; графіки постійних комісій напередодні планових сесій міськради. Контент міської ради у телеграмі та інстаграмі майже повністю дублюється із тим, що з’являється на фейсбук-сторінці. Загалом за день на майданчиках міськради з’являється близько десяти дописів. До речі, Мукачівська міськрада не повідомляє у своєму телеграмі та фейсбуку містян про повітряні тривоги, як це робить Ужгородська міськрада.

До дописів на сторінці Ужгородської міської ради користувачі соцмережі можуть залишати коментарі, щоби у такий спосіб комунікувати із представниками міської ради. Проте на коментарі містян адміністратори сторінки реагують не часто, проте навіть ті дописи громадян, які містять претензії до дій міської влади чи критикують її, — не видаляються.

На сторінці Мукачівської міської ради залишати коментарі також можна, проте містяни роблять це не надто часто, а на окремих із них — можливість коментарів обмежена. Наприклад, на дописах про поточні ремонти та покоси у місті чи про затвердження нового переліку автобусних маршрутів.

Варто не забувати, що зараз у нашій країні війна і, звичайно, в силу пов’язаних надзвичайних подій органи місцевого самоврядування не завжди можуть працювати так, як у мирний час, в тому числі – щодо зворотної комунікації із громадою. Втім коли в такий непростий час до муніципалітету немає претензій щодо надання публічної інформації чи комунікації із мешканцями громади – це, звичайно, великий плюс в оцінці якості роботи органу місцевого самоврядування.

Ольга Білоусенко,

Ярослав Гулан, регіональний представник ІМІ в Закарпатській області

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