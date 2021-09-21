Тест «Як ви споживаєте інформацію? Дізнайтесь власний тип»

Як ви споживаєте інформацію? Чи виділяєте конкретний час для сфокусованого читання новин чи інших форматів? Чи слухаєте щось «на фоні», а потім не можете зорієнтуватися що ж і де саме ви почули? Довіряєте одному медіа, п’ятьом чи жодному?

Відповідь на кожне з цих запитань допомагає зрозуміти, який у вас тип споживання контенту, а отже чи легко вами маніпулювати та «підсовувати» дезінформаційні тези у гарній обгортці.

Пропонуємо вам відповісти на 10 запитань і зрозуміти до якого типу споживача інформації ви відноситесь.

Varosh

Цей матеріал виготовлено в рамках проекту “Західноукраїнська медіамережа” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)