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Тест «Як ви споживаєте інформацію? Дізнайтесь власний тип»

21 Вересня 2021 5

Як ви споживаєте інформацію? Чи виділяєте конкретний час для сфокусованого читання новин чи інших форматів? Чи слухаєте щось «на фоні», а потім не можете зорієнтуватися що ж і де саме ви почули? Довіряєте одному медіа, п’ятьом чи жодному?  

Відповідь на кожне з цих запитань допомагає зрозуміти, який у вас тип споживання контенту, а отже чи легко вами маніпулювати та «підсовувати» дезінформаційні тези у гарній обгортці. 

Пропонуємо вам відповісти на 10 запитань і зрозуміти до якого типу споживача інформації ви відноситесь.

Varosh 

Цей матеріал виготовлено в рамках проекту “Західноукраїнська медіамережа” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

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# споживання інформації # тест

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