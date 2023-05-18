В Україні знову почали блокувати банківські картки через борги за комунальні послуги. Кого це стосується

З 9 травня вступив в силу закон, який повернув арешти коштів на банківських рахунках боржників, тимчасово припинені на початку війни. Ця інформація набула розголосу після коментаря співзасновника Monobank Олега Гороховського. Таке блокування було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни для громадян, чиї борги не перевищували 100 тисяч гривень. Varosh звернувся по коментар до юриста Володимира Сільваші.

— Через призупинення блокування багато людей вирішили взагалі не платити за комунальні послуги і навіть маючи рішення суду комунальні служби не могли фізично стягувати ці кошти, тому що сума не сягала 100 тисяч, — пояснив він. — Новий закон передбачає, що арешт на рахунки фізичної особи може бути накладений за виконавчим провадженням (тобто наявним рішенням суду про існування боргу). На період воєнного стану робили виключення, що боржник може звернутися до виконавця і просити розблокувати йому суму в розмірі 2 мінімальних заробітних плат, тобто 13400 грн.

Тобто,за словами юриста, якщо в людини є невеликий борг, то його арештують, людина його погасить і його розблокують. Якщо сума 90-100 тисяч і людина не може сплатити її, то щоб вона не залишилась без засобів для існування, частина коштів розблоковується і в межах суми банк дозволить видаткові операції на 13400 грн за поточний місяць. Інша сума й надалі буде заблокована.

— Тобто внесли зміни на кінцеву стадію процесу. Тому зробили такий компроміс, щоб запустити механізм примусового стягнення і в той же час захищена сума 13400 залишається, Ч пояснив Володимир Сільваші.

Перевірити, чи не відкрили виконавче провадження стосовні їх заборгованості, можна в спеціальному реєстрі на сайті Мін’юсту.

Varosh,

Фото: УНІАН

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