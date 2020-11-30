Космічне відео про Закарпаття, яке хочеться вмикати на повтор: Шлях Закарпатського живопису

Нещодавно ми опублікували матеріал Інтелектуальний відпочинок: На Закарпатті створили “Шлях Закарпатського живопису”. Йдеться про перший культурний маршрут України – “Шлях Закарпатського живопису”. Він сформований із 459 пейзажів художників Закарпаття. А це чотири покоління митців – від заснування живописного феномену до його завершення.

Власне, цей маршрут показує сучасне Закарпаття крізь проєкцію локального мистецтва ХХ століття.

На сайті “Шлях Закарпатського живопису” ви побачите цифрову мапу, яка веде культурним маршрутом Закарпаття. Можете безкоштовно замовити однойменну монографію. Побачите якісні графіку, фото, тексти. Власне, автори проєкту пропонують пізнати Закарпаття крізь полотна пейзажів Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Андрія Коцки, Золтана Шолтеса, Гаврила Глюка, Ернеста Контратовича, Іван Шутєва, Василя Габди, Антона Кашшая, Іван Ілька.

Нещодавно у рамках ініціативи “Шлях Закарпатського живопису” створили однойменне промовідео. У ньому використані фото пейзажів десяти митців, про яких написано вище.

Локації зйомок: полонина Руна, село Лумшори, Боржавська полонина, гора Петрос, озеро Синевир, Синевирський перевал, Колочавські полонини, село Ясіня, село Чорна Тиса, Свидовецький масив, річка Тиса, майстерня Івана Ілько (мистецький центр ILKO Gallery), Закарпатський обласний художній музей ім. Й.Бокшая.

Історія до теми: Галерея Ілько: як за 6 років змінити мистецьке та культурне життя Ужгорода

Євген Забарило, один із авторів проєкту, розповідає Varosh, за яким принципом створювалося відео. Спершу – написання сценарію і розкадрування сцен, відтак зйомка сцен. За словами Євгена, найскладніше було з таймлапсами, які він і знімав.

«Найскладніше було з таймлапсами з вершин. То погода не сприяла, то хмар не було. Один – де промені сонця пробиваються крізь хмари в землю – візуалізує явище гравітації. Інший – відбитками тіней хмар на карпатських пралісах – символізує плин часу. Там, де рух сонця між дерев, це біля витоку Чорної Тиси, – теж складний кадр був».

У сценах, де поєднуються кольори, барви обрані за пантонами з картин, які представлені у монографії “Шлях Закарпатського живопису”.

«Особливих технік у зйомці відео не було. Це класична школа кіно, асоціативний монтаж із динамічним внутрішньокадровим типом».

Сценарій: Євген Забарило.

Режисер монтажу: Микола Напарник.

Повітряна зйомка: Тимофій Шмайда.

Фото: Віталій Маріаш.

Монтаж звуку та відео: FishVideoProduction.

Проєкт “Інноваціний культурний маршрут “Шлях Закарпатського живопису” реалізується в рамках партнерської програми “Культура. Туризм. Регіони” від Український культурний фонд, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва SME.DO при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Проєкт створюється за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації, а його автором є Культурна платформа Закарпаття.

Varosh