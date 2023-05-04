YourTransfer про пасажирські перевезення в умовах війни: виклики, цінності та сила українців

Ранок 24 лютого 2022 року вніс корективи у плани кожного з нас. Життя поділилося на «до» і «після». Мільйони українців робили все можливе, аби вберегти у «після» найцінніше, що було «до».

Виїзд за кордон був одним із безпекових рішень, що далося багатьом українцям непросто. Про те, якими були пасажирські перевезення тоді і яка їхня роль зараз – говоримо з Євгенієм Гурковським, директором компанії перевезень YourTransfer.

YourTransfer у лютому 2022: як вдалося зберегти команду, підтримати українців і втілювати важливе

Команда YourTransfer, одним із завдань якої є пасажирські перевезення у країни Європи, з перших годин повномасштабного вторгнення робила все можливе, аби кожен міг дістатися до безпечного місця призначення. З 5:00 телефони в офісі не змовкали:

«Нам телефонували люди з Харкова, Запоріжжя, Херсона, Києва й інших міст України з проханнями забрати їх та відвезти у Європу. У той день ми вийшли на роботу всією командою і робили все, що від нас залежало, у посиленому режимі.

Я був на місці разом з усіма, бо розумів, що потрібен тут. Підтримував, допомагав, мотивував. Можливо, саме це тоді допомогло зберегти працівників й уникнути непорозумінь чи непередбачуваних ситуацій. Ми подбали про безпеку команди і їхніх сімей і працювали, як злагоджений механізм, аби максимально підтримати усіх, хто цього потребував».

Рішення залишатися на місцях й працювати ефективно у YourTransfer підтримав кожен. Навіть якщо не було можливостей забрати людей з певного міста – працівники YourTransfer консультували, як дістатися на Закарпаття, аби вже звідси водії могли перевезти всіх за кордон.

Так компанія запровадила безкоштовні групові трансфери до Будапешту, водії яких курсували по кілька разів на день, аби допомогти якомога більшій кількості українців.

Груповими трансферами впродовж кількох тижнів скористалися сотні українців і їхніх сімей, в основному жінки з дітьми. Згодом потреба такого виду перевезення відпала. У компанії кажуть, що відчули це, коли почали надходити більше замовлень на індивідуальні трансфери.

При цьому вартість послуг у компанії залишили такою, як і до війни, та тримаються її й досі.

«Хоч попит на перевезення у країни Європи на той час суттєво виріс, ми навіть не думали про те, аби збільшувати вартість. Навпаки, ввели безкоштовні групові трансфери до Будапешту та безкоштовні трансфери для волонтерів і добровольців, які прагнули повернутися з-за кордону, аби стати на захист України».

Усвідомлення того, як діяти і що варто змінювати, приходило поступово, й зараз у компанії переконані, що всі рішення були правильними. Адже команда лишилася сталою, тисячі українців, десятки волонтерів і добровольців завдяки YourTransfer змогли безперешкодно дістатися місця призначення.

“Дуже цінними були моменти, коли ми підвозили людей до кордону, аби по той бік вони могли побачити своїх рідних”

Ефективність своєї роботи на початку повномасштабного вторгнення у YourTransfer вимірювали не кількістю здійснених перевезень, а якістю вирішених запитів.

«Поряд з проханнями про виїзд за кордон ми почали отримували й дзвінки із запитами на переміщення допомоги для військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб і різних спецслужб. Відтак фактично з перших днів щовечора наші автомобілі поверталися в Україну, завантажені усім необхідним, аби підтримати тих, хто цього потребував».

Підтримали компанію й українці, які на той час перебували в Угорщині. Серед них і постійні клієнти YourTransfer. Вони запропонували підвозити українців з угорського боку кордону до Будапешту. Це дало змогу компанії збільшити кількість безкоштовних перевезень.

Гуманітарні перевезення мали свої складнощі, адже логістика таких вантажів лише налагоджувалася. Та команда YourTransfer робила все можливе аби їх доставляти.

Серед приємного, про що згадують у YourTransfer – щемливі миті зустрічі українських родин після довгих місяців розлуки.

«Дуже цінні моменти, коли ми підвозили людей до кордону, аби по той бік вони могли побачити своїх рідних. Це незабутні моменти щастя. Радіємо, що причетні до таких зустрічей».

Як війна вплинула на сервіс пасажирських перевезень і що з цим роблять у YourTransfer

У лютому 2022 року більшість українців, які скористалися послугами компанії YourTransfer, про сервіс думали чи не в останню чергу – та все ж у YourTransfer отримували й зворотний зв’язок. А разом з тим і вдячних клієнтів, і тих, хто вчиняв не зовсім добросовісно.

«Ситуації були дуже різні – були вдячні клієнти, а були й такі, які навіть не цінували нашу допомогу і використовували довіру», – розповідає Євгеній.

Умови поїздки – важлива складова. Особливо, коли українці були змушені покидати рідні домівки. Але і зараз, коли повертаються додому чи виїжджають на відпочинок або на зустріч з рідними, це не менш важливо. Як власник компанії Євгеній особисто перевіряє рівень сервісу, що надає команда YourTransfer.

«Я, напевно, найприскіпливіший пасажир (усміхається). Аби упевнитися у тому, що клієнтам з нами добре – часто їжджу у поїздки з водіями-стажерами. Це дає чітке розуміння того, що потрібно додати чи змінити, аби покращити сервіс, який ми надаємо».

На початку повномасштабного вторгнення у компанії доклали максимальних зусиль, аби кожен отримав відповіді на питання, що їх цікавили: ввели додаткові телефони для дзвінків, інформативно наповнювали соцмережі і чітко окреслили своє позиціонування в умовах війни.

“Радіємо, що зуміли утримати більшу частину команди та пишаємося працівниками, які зараз служать у лавах ЗСУ”

Сфера пасажирських перевезень за останній рік отримала низку викликів, що підсвітили як сильні, так і слабкі сторони перевізників. У YourTransfer кажуть, що війна проявила команду з кращої сторони. Разом з тим вони усвідомили, що рухаються у правильному напрямку.

«Якщо хтось думає, що попит на пасажирські перевезення значно зріс, то зі свого боку можемо зазначати, що це не так. У нас навантаження особливо не змінилося. Як і цінності компанії. YourTransfer – стабільно про надійність. Водночас радіємо, що зуміли утримати більшу частину команди та пишаємося працівниками, які зараз служать у лавах ЗСУ».

Зараз у YourTransfer чіткий штат працівників, який дещо зріс та складає міцний кістяк компанії.

«Насправді ми безмежно вдячні нашим титанам-захисникам, завдяки яким і маємо можливість записувати зараз цю розмову. Цінуємо їх внесок у наближення перемоги. І вдячні українцям, які проявили себе як нація незламних, – каже Євгеній.

Уже за кілька тижнів більшість наших пасажирів поверталася в Україну, аби бути поруч з рідними, працювати на благо економіки й відновлювати державу пліч-о-пліч».

Контактні телефони: +380505866442 +380735866442

Сайт: Yourtransfer.net

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Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Каріна Асад