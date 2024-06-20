В центрі Ужгорода побудують житлове містечко Lizrome з власною інфраструктурою

В Ужгороді відбулася презентація нового житлового проєкту від відомого девелопера ZEZMAN Holding. Засновник та CEO компанії Борис Голденштейн приїхав, щоб особисто представити концепцію нового житлового містечка Lizrome, яке буде розташоване в мікрорайоні Боздош.

На презентації були присутні головний архітектор Ужгорода, забудовники, державні діячі, топ-менеджери та партнери компанії, а також представники всіх ріелторських агентств міста.

Після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став найбезпечнішим обласним центром в Україні. У 2023 році лише в Ужгородському районі площа житлових будівель, які прийняли в експлуатацію, виросла на 26%. Наразі Державна служба статистики України вже опублікувала результати дослідження за січень-березень 2024: у порівнянні з тим же періодом попереднього року цей показник виріс на 55%.

Водночас вартість первинної нерухомості Ужгорода збільшилася на 75%, а попит збільшився виріс удвічі порівняно з лютим 2022 року. Наразі Ужгород входить до трійки лідерів за розвитком первинного ринку житла та іпотечного кредитування.

Місто стрімко розвивається, а ринок нерухомості активно змінюється, тож великі холдинги, такі як ZEZMAN, починають запускати тут свої проєкти:

“Ужгород я вважаю регіоном з великим потенціалом, — відзначив під час презентації Борис Голденштейн. — Він демонструє стрімке зростання та динамічні трансформації”.

Проєкт Lizrome включає 12 будинків і позиціонується саме як житлове містечко, а не “житловий комплекс”, оскільки передбачає створення комфортної екосистеми з усією необхідною інфраструктурою. Особливу увагу холдинг приділяє вибору району для забудови та створенню всіх необхідних умов для комфортного життя, включаючи побутові та розважальні центри, коворкінги, школи, дитячі садочки, спортивні зони та естетичні простори.

ZEZMAN Holding працює на ринку девелопменту вже 11 років і має в своєму портфоліо три житлових та один інфраструктурний проєкт. При цьому кожен проєкт включає не лише велику кількість будинків, але й створення інфраструктури в районі забудови, впровадження сучасних технологій і забезпечення містечок тими сервісами та закладами, які справді потрібні мешканцям.

Із вересня 2021 року ZEZMAN є членом Глобального договору ООН в Україні. Холдинг прагне не лише створювати комфортне житло для людей, але і втілювати свою місію — змінювати міста України, впроваджуючи сучасний принцип проєктування та будівництва Smart Sustainable Cities. У пріоритетах цього принципу закладено сталий розвиток, піклування про екологію та використання сучасних технологій.

На шляху до цієї мети холдинг розробив власну концепцію житлових містечок — e-City. Усі власники квартир у Lizrome матимуть доступ до окремої цифрової платформи, де зможуть отримувати міські сервіси, відстежувати рахунки, зручно взаємодіяти з обслуговуючою компанією, впливати на наповнення містечка та навіть доручати здачу житла в оренду.

Галина Бучко — засновниця Агенції нерухомості Paradise, рієлторка та експертка з інвестицій у житлову нерухомість України. На початку повномасштабного вторгнення вона створила канали в соціальних мережах, які допомагають людям знайти житло в Закарпатській області (як в оренду, так і безкоштовні прихистки). До цих каналів долучилися десятки тисяч людей з усієї країни.

Презентація житлового містечка Lizrome справила на Галину неймовірне враження:

“Дуже приємно, що будуть лаунж-зони, зони барбекю, безкоштовні для всіх мешканців. І що в цій єдиній системі кожен мешканець може бачити, коли є вільні години, та бронювати. Дуже приємно, що чати керуючої компанії систематизовані, тобто буде вже створена одразу єдина система, де всі мешканці зможуть взаємодіяти цивілізовано. Мені здається, що в нас в Ужгороді такого ще не було.

І вирішена проблема з паркомісцями. Той факт, що кількість місць у підземному паркінгу дорівнює кількості квартир, — це дуже-дуже класно”.

Також Галина відзначила, що можливість обрати квартири з дизайнерськими проєктами ремонтів вирішить одну з найбільших проблем, з якою стикаються мешканці новобудов:

“Зазвичай є такий біль, що люди вселяються в новобудову і їм доводиться жити три роки, а то й більше, в стані ремонту: постійно як не одна, то дві квартири ще щось свердлять, стукають. Тож найбільше вразила ідея забудовника вирішити це. І добре, що житло можна придбати в розтермінування.

Взагалі дуже подобається підхід забудовника — такий тотальний, з вивченням потреб і запитів. Вивчили, які є школи та садочки навколо. Зрозуміло, що треба будувати навчальний заклад дошкільний. Це все дуже приємно мене дивує”.

Продажі квартир та комерційної нерухомості в Lizrome стартували 1 червня, наразі діють найвигідніші пропозиції: квартиру можна придбати за ціною від 44 000 доларів. При цьому оформити угоду можна як особисто, так і онлайн, без довідки про доходи.

Детальнішу інформацію про ціни, планування та умови можна знайти на сайті проєкту Lizrome.