Яким буде житлове містечко «Lizrome» у районі Боздоського парку в Ужгороді

Ринок нерухомості в Україні починає поступово оживати: у 2023 році українці придбали у 1,7 рази більше помешкань і землі, ніж у 2022. Звісно, це все ще менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, проте позитивна тенденція мотивувала інвесторів знову вкладатися в нові проєкти у відносно безпечних куточках країни.

Незабаром між вулицями Володимирська, Радищева і Капушанська в Ужгороді почнуть будувати новий квартал. ZEZMAN Holding має намір не лише звести нові будинки, але й створити інфраструктуру для цієї частини мікрорайону. Відповідно до проєкту, житлове містечко «Lizrome» займатиме 1,9 гектарів і матиме в центрі красиву променаду з пішохідними зонами.

Назва «Lizrome» походить з івриту (לזרום) і означає «бути в потоці, бути гнучким». Вона відображає прагнення зробити містечко не просто житлом, а й простором для соціальної взаємодії, співпраці та розвитку.

Цього місяця забудовники планують уже розпочати підготовчі роботи. «Ми відкриті до співпраці та готові показати roadmap (дорожню карту проєкту), що детально описує всі етапи робіт», — зазначають представники компанії.

Тож що це буде за містечко і чим воно відрізнятиметься від інших новобудов Ужгорода?

Чому саме в мікрорайоні Боздош

«Кожен новий проєкт починається з детального вивчення проблем, переваг та недоліків території, — пояснюють у ZEZMAN Holding. — На основі отриманих даних урбаністи та архітектори, інженери та будівельники створюють проєкт, що покращує якість життя всіх мешканців району.

Боздош має великий потенціал для росту та покращення, який поки що не реалізується.

Саме тому холдинг вирішив зводити житлове містечко «Lizrome» тут. З його появою з’явиться велика кількість інфраструктурних об’єктів, яких зараз не вистачає, покращиться пішохідне сполучення між вулицями та парком, з’являться зручні низькі тротуари, які будуть зручні і для батьків із дитячим візочком, і для людей з інвалідністю, і для бабусь та дідусів».

Таким чином Lizrome переймає на себе багато функцій міського центру. Необхідність їздити за межі району скоротиться, а разом із нею покращиться ситуація з автомобільним трафіком.

Унікальна концепція проєкту

«Основна ідея Lizrome полягає у створенні простору, який би відповідав сучасним потребам міських жителів, — зазначають автори проєкту ZEZMAN Holding. — Ми прагнемо не просто побудувати будинки, а створити новий формат міського середовища, де буде комфортно жити, працювати та відпочивати».

Комплекс передбачає будівництво 12 будинків із різноманітними зонами відпочинку.

У центральній частині кварталу, окрім променади, будуть також мінірічка і пішохідний фонтан, а другорядні вулиці облаштують велодоріжками. Для дітей тут не лише облаштують майданчики, але також відкриють дитячий садок.

Що стосується решти інфраструктури, то в містечку планують розташувати ресторани, аптеку, продуктові та книжковий магазини, відділення банку, а також салон краси, фітнес-центр і SPA-салон.

Парковка

Важливою складовою комфортного життя є організація паркування, адже після повномасштабного вторгнення кількість машин в Ужгороді суттєво збільшилася. Lizrome пропонує своїм мешканцям підземні та наземні паркінги, які забезпечать достатню кількість місць для автомобілів і розвантажать навколишні вулиці.

«Ми розуміємо, наскільки важливо для наших мешканців мати зручні та безпечні місця для паркування, тому прагнемо наблизитися до співвідношення «одна квартира — одне місце в підземному паркінгу», — зазначають у компанії.

Крім того, на території містечка будуть облаштовані спеціальні зони для паркування велосипедів та електроскутерів, що сприятиме розвитку екологічного транспорту.

Високі стандарти якості

Однією з головних переваг стане увага до якості будівництва та використання сучасних інженерних рішень. Представники компанії запевняють, що врахували всі особливості Закарпаття та вимоги сучасних стандартів, а також проаналізували відгуки власників іншої нерухомості в місті:

«Рішення в Одесі і рішення в Ужгороді, звісно, відрізняються, — пояснюють у ZEZMAN Holding. — В Ужгороді інший клімат, і це впливає на вибір інженерних рішень. Ми прагнемо врахувати всі чинники, від яких залежать зносостійкість, теплопровідність та інші показники. Адже коли вкладаєшся в нову нерухомість, важливо бути впевненим, що вона буде потребувати мінімальних експлуатаційних витрат у майбутньому.

Ми використовуємо лише високоякісні будівельні матеріали, щоб зменшити потребу в ремонтах і обслуговуванні. Крім того, для цього проєкту ми використовуватимемо енергоефективні та екологічно безпечні матеріали та технології.

А це означає, що люди менше платитимуть за опалення, охолодження, освітлення й інші потреби та комунальні послуги. Ми прагнемо створити житло, яке буде економічно вигідним в експлуатації, зручним та довговічним».

Після здачі в експлуатацію обслуговувати будівлі житлового містечка буде безпосередньо керуюча компанія, яка входить до складу холдингу.

Це зручно з огляду на те, що фахівці достеменно знатимуть, як саме влаштований кожен квадратний метр забудови і як його слід підтримувати в порядку. Крім того, компанія буде зацікавлена в тому, щоб містечко і за багато років залишилося еталоном якісного будівництва.

Громадські та комерційні простори

Однією з ключових особливостей комплексу стане наявність різноманітних комерційних приміщень, які задовольнятимуть потреби мешканців. Супермаркети, аптеки, кав’ярні, фітнес-центри, — все це та багато іншого буде доступно в межах кварталу:

«Ми прагнемо запросити той бізнес, який найбільше потрібен нашим мешканцям. І в подальшому люди зможуть впливати на наповнення містечка», — підкреслюють у компанії.

Оскільки інвестори прагнуть зробити містечко територією комфорту та розвитку, особливу увагу в проєкті приділили створенню громадських просторів для відпочинку та спілкування. На території комплексу з’являться спортивні та дитячі майданчики, велодоріжка, естетичні зони, а також місця для пікніків і патіо, де мешканці зможуть проводити час із сім’єю та друзями.

Діджитал і безпека

Lizrome стане першим житловим проєктом в Ужгороді, який використовуватиме сучасні технології для управління житлом. За допомогою спеціальної системи мешканці зможуть замовляти різноманітні послуги, відстежувати рахунки, брати участь у житті громади та навіть доручати керуючій компанії здати житло в оренду.

Оскільки громадські простори житлового містечка будуть відкритими, автори проєкту прагнуть створити всі умови, щоб мешканці почувалися безпечно. Наразі вже передбачено цілодобову охорону та встановлення системи відеоспостереження.

Вплив на місто та мешканців

Проєкт «Lizrome» сприятиме розвитку мікрорайону, оскільки створить інфраструктуру, яка необхідна мешканцям і власне житлового містечка, і навколишніх будинків:

«Ми прагнемо зробити наш район більш зручним і привабливим для життя, створюючи комфортні умови для всіх жителів. Щоб люди мали змогу гуляти облаштованими вулицями, відпускати дітей гратися на якісних майданчиках, проводити час із друзями неподалік дому, повертатися з роботи безпечною дорогою. Інфраструктура, яку ми закладаємо в проєкт, не лише покращить якість життя — вона підвищить оцінку нерухомості в мікрорайоні загалом», — пояснюють у холдингу.

Новий комплекс також створить додаткові робочі місця для мешканців міста як під час будівництва, так і після його завершення. Відкриття нових закладів торгівлі та сервісів дозволить залучити до роботи в комплексі багатьох місцевих спеціалістів.

Жодних перфораторів

Щоб позбавити майбутніх мешканців нав’язливих звуків вічного ремонту, у ZEZMAN Holding розробили дизайнерські проєкти на будь-який смак. Крім того, холдинг залишає опцію придбати житло з базовим ремонтом, який ви зможете швидко і безболісно довершити.

«Ви заїжджаєте в будинок, у якому все готово до життя — як у вас, так і у сусідів. Тож жодних запахів фарби, будівельного бруду та нав’язливого звуку перфоратора», — обіцяють забудовники.

Проєкт «Lizrome» вже викликав великий інтерес серед потенційних мешканців та партнерів. На презентації проєкту були присутні забудовники, державні діячі, топменеджери та партнери компанії, а також представники всіх ріелторських агентств міста.

«Ми впевнені, що Lizrome стане новим еталоном міського середовища в Ужгороді, — наголошують у компанії. — Це проєкт, який змінить уявлення про комфортне та сучасне життя в місті».

Продажі квартир і комерційної нерухомості в Lizrome стартували 1 червня, наразі діють найвигідніші пропозиції: квартиру можна придбати за ціною від 44 000 доларів. При цьому оформити угоду можна як особисто, так і онлайн, без довідки про доходи.

Радимо звернути увагу також на те, що в житловому містечку будуть особливі типи нерухомості — з великими терасами або ж дворами-патіо, великі студії та дворівневі квартири.

Детальнішу інформацію про ціни, планування та умови можна знайти на сайті проєкту Lizrome.

Приклад незламного бізнесу

62 атаки повітряними цілями, 402 вибухи, 1507 тривог — у таких умовах холдинг щодня продовжує працювати в Одесі та області. Крім атак росіян, є ще й інші виклики: кадровий голод, стрибок цін на паливо та матеріали, обмеження на будівництво з боку воєнної адміністрації. Значна частина одеських будівельників відновила роботи на майданчиках тільки на другий рік війни. 20% компаній заморозили роботи на невизначений термін.

Але ZEZMAN Holding навіть у таких умовах продовжує будувати житлові містечка, здавати будинки в експлуатацію, піклуватися про мешканців та відкривати інфраструктурні об’єкти, такі як школа, поліцейська станція та амбулаторія.

«Компанія змістила графіки здачі об’єктів в експлуатацію, але не зупиняла роботи ані на день, — розповідають у компанії. — Уявіть, на що здатен холдинг у відносно спокійних умовах будівельного ринку Ужгорода!».

Безперервна робота холдингу дає опору не лише співробітникам, постачальникам та інвесторам. Люди, які вже придбали житло, бачать, що компанія націлена на довгострокові результати, як під час будівництва, так і в подальшому обслуговуванні містечок.

Ось що нам розповіла про свій досвід із житлом від ZEZMAN Holding Катерина — резидентка схожого житлового містечка в Одесі:

«Я обрала саме це житло з кількох причин, які для мене були вирішальними. Перш за все, тут є все необхідне для комфортного життя. На території містечка розташовані дитячий садок, продуктові магазини, кафе, спортивні майданчики та навіть медичний центр. Це дозволяє вирішувати всі побутові питання, не покидаючи меж житлового комплексу.

Мої очікування були високими, адже я шукала житло, яке б поєднувало зручність міського життя з перевагами проживання в затишному і спокійному середовищі. Усі ці очікування здійснилися. Керуюча компанія чудово справляється з обслуговуванням містечка, а можливість користуватися онлайн-сервісами для вирішення побутових питань додає ще більше комфорту.

Порівняно з іншими новобудовами, містечко має значну перевагу завдяки своїй унікальній концепції. Це не просто житловий комплекс, а справжнє житлове містечко з власним парком, який включає капсульний парк із зонами для відпочинку і роботи, а також бульвар-амфітеатр з оглядовим майданчиком. Ці елементи створюють затишну атмосферу і дозволяють проводити час на свіжому повітрі в будь-яку пору року.

Щодо сусідів, я справді відчула, що поруч зі мною живуть проактивні та відповідальні люди. Вони цінують комфорт і готові інвестувати в якісне житло. Спільнота ARTVILLE складається з родин із дітьми, молодих професіоналів та активних людей, які цінують високий рівень життя і готові підтримувати чистоту та порядок у своєму середовищі. Люди тут дуже дружні та відкриті, завжди готові допомогти і підтримати, що створює теплу та приємну атмосферу спільноти».

Чому ще варто обрати житло від ZEZMAN Holding?

Компанія працює на ринку девелопменту вже 11 років і має в своєму портфоліо три житлових та один інфраструктурний проєкт. При цьому кожен проєкт є індивідуальним і включає не лише велику кількість будинків, але й створення інфраструктури в районі забудови та впровадження сучасних технологій.

«Ми не будуємо квадратні метри та не зводимо численні житлові комплекси, — пояснюють у ZEZMAN Holding. — Компанія створює місця для життя: повноцінні, самодостатні та енергоефективні».

Із вересня 2021 року ZEZMAN є активним членом Глобального договору ООН в Україні. Холдинг прагне не лише створювати комфортне житло для людей, але і втілювати свою місію — змінювати міста України, впроваджуючи сучасний принцип проєктування та будівництва Smart Sustainable Cities. У пріоритетах цього принципу закладено сталий розвиток, піклування про екологію та використання сучасних технологій.

Холдинг прагне забезпечити нову цивілізаційну модель розвитку територій, яка допоможе Україні ввійти до списку розвинених європейських країн.

Детальнішу інформацію про ціни, планування та умови можна знайти на сайті проєкту Lizrome.

Катерина Майборода, Varosh