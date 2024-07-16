Місце, де жінка може зосередитися на собі: як медичний центр “Iris Cosmo” в Ужгороді створює простір здоров’я та натхнення

Сучасна українська жінка вимушена бути сильнішою за будь-якого супергероя. Декому з нас зараз потрібно бути не лише мамою, але й батьком. Декому — заробляти за трьох. Хтось має кожну вільну хвилину присвячувати зборам для батальйонів і пошуку спорядження. Бути сильною, незламною, бути опорою.

Робота, хатні справи, виховання дітей, добробут родини, турбота про всіх і кожного, прагнення бути надійним тилом, — цим наповнені дні наших жінок. У той час як їхні власні здоров’я та добробут досі не витримують конкуренції за час і увагу.

Такий підхід позначається на якості життя не лише самих жінок, але і всіх, хто від них залежить:

“Жінка може мати будь-яку зовнішність, мати чи не мати дітей, працювати чи не працювати. Але вона має сприймати себе красивою, бути здоровою і фізично, і ментально, — вважає співзасновниця медичного центру “Iris Cosmo” Анна Адамчо. — Тоді, до речі, не лише вона краще почувається, але і все її оточення. Кожна жінка до того доходить — просто в різний час.

Кожна жінка колись згадує про себе, але інколи це буває вже запізно.

Ми звертаємо увагу на те, що треба зробити крок до себе. А вже як жінка це зробить: піде на УЗД, до косметолога чи гінеколога — інше питання. Наша місія полягає в тому, щоб звернути увагу жінки на необхідність почати жити через любов і повагу до себе якомога раніше”.

Уперше ми у Varosh почули про “Ірис Космо” завдяки проєкту “Моя історія”. Це серія заходів в Ужгороді під час яких запрошені жінки розповідають про свій життєвий шлях, свої інструменти натхнення. І всі охочі за донати для ЗСУ можуть прийти, послухати, поставити запитання чи попросити поради. Адже кожна гостя — потужна особистість і лідерка думок.

Для Анни та Олени цей проєкт є важливою частиною концепції. Звісно, в медичному центрі можна зробити УЗД, відвідати гінеколога, дерматолога, косметолога та психолога — це необхідно для фізичного та ментального здоров’я жінки. Але не менш значущими є підтримка, розуміння, заохочення до розвитку та обмін досвідом. І саме таку атмосферу можна відчути в “Ірис Космо”.

“Якщо не зараз, то коли?”

Медичний центр “Iris Cosmo” відкрили в Ужгороді у 2023 році, уже під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Його заснували дерматологиня Анна Адамчо та фінансистка Олена Прилєпіна.

Для Анни цей центр — історія про відродження, про подолання особистих травми, війни, а також нові сенси. Перший медичний заклад під назвою “Iris Cosmo” з’явився в Луганську, коли той був ще звичайним українським містом.

Анна тоді була 27-річною цілеспрямованою дівчиною, яка завжди знала, чого прагне досягти в професії. Із четвертого курсу медичного університету вона відвідувала гурток із дерматології, з шостого — влаштувалася в приватний медичний центр “Мати та дитина”, а після інтернатури рік працювала в районному шкірно-венерологічному диспансері.

“Після декретної відпустки в мене було дуже багато амбіцій і сил, — згадує Анна. — І це було моє місто, яке мене підтримувало. Там були мій професор, мої колеги, друзі. Я починала дуже потужно, тому що відчувала всебічну підтримку.

Я хотіла зробити найкрутішу медичну косметологію з пластичною хірургією та дерматоонкологією.

На той момент цей напрямок тільки почав розвиватися. У нас була дуже потужна апаратна дерматоскопія, фототерапія, різні лазери в державній лікарні. Тож у нас із колегами була унікальна можливість навчатися у найкращих спеціалістів і з провідними технологіями. Я постійно відвідувала семінари не лише в Україні, але і за кордоном. Але тоді в Луганську про жіночу концепцію взагалі не йшлося, це був суто дермато-косметологічний центр. В Ужгороді — зовсім інакше”.

Коли в 2014 році росія вторглася на Донбас, про мрію довелося забути. Як і більшість переселенців, спочатку Анна була переконана, що цей кошмар скоро закінчиться. Жінка думала, що ненадовго поїде на Закарпаття, щоб перечекати небезпеку, а потім повернеться. Потрібно було багато часу, щоб усвідомити, що колишнього життя більше немає, та почати планувати нове.

Анні знадобилося 10 років на те, щоб відновитися, повністю перебудувати своє життя та знову наважитися на проєкт мрії. І саме тоді почався новий етап війни в Україні.

“Треба було швидко ухвалювати рішення: або дуже потужно розвиватися, або виїжджати, — пояснила Анна. — Є такі критичні моменти в житті, коли ти кардинально змінюєш своє життя. І початок повномасштабної війни став для нас пусковим моментом.

Ми вирішили спрямувати всю енергію у справу, яка допоможе жінкам.

Я подумала, якщо не зараз, то коли? Може, у мене і не буде такої можливості, не буде сили фізичної та вікової. Чим старшою стаєш, тим важче починати щось із нуля. Я хотіла впевнитися, що хоча б спробувала”.

За щасливим збігом, саме в той період Анна зустріла колишню колегу, ужгородку Олену Прилєпіну.

Першим її місцем роботи було НПО “Реабілітація”. На той момент там працював стаціонар, поліклінічно-амбулаторне відділення та відділення функціональної діагностики, куди приїздили пацієнти з усієї країни:

«Це був надзвичайно згуртований колектив професіоналів. Я відкрила для себе новий світ, в якому побачила, що найцінніше, що у нас є, — це здоров’я та життя. Лікарем я не стала, адже вже тоді опановувала професію бухгалтерки та аудиторки, а згодом і фінансистки. Але саме тоді я відчула оцю “причетність до справжнього” — коли результатом твоєї роботи є не звіти і навіть не гроші, а краще життя людини. Це відчуття залишилося зі мною назавжди».

У 18 Олена почала працювати в податковій, а вже в 25 років керувала відділом прямих податків юридичних осіб:

“Це був неймовірно потужний досвід. Але водночас я прагнула знову відчути те, що дала мені робота в НПО. Я мала багато чого навчитися і здобути життєвий досвід, щоб нарешті перетнулися ці два вектори: медицина-здоров’я-людина та діджиталізація-сервіс-система”.

Зараз жінки разом беруть участь у новому сезоні візійного жіночого акселератора від Дія.Бізнес “Відважна 2. Масштабування та діджиталізація”. Цей проєкт пропонує активним підприємицям протягом чотирьох місяців вивчати фінансове планування та управління, маркетинг і продажі, інструменти діджиталізації бізнесу, оподаткування, а також інструменти для виходу на зовнішні ринки.

Анна та Олена також сподіваються виграти грант в межах цього проєкту та придбати лазер для видалення рубців. Це обладнання дозволить не лише розширити спектр платних послуг, але також запустити нові соціальні проєкти для постраждалих від війни.

“Ірис Космо” — це не історія про легкий і стрімкий успіх. Це історія про двох звичайних жінок, які пройшли через багато життєвих випробувань. Проте знайшли в собі достатньо сили та віри, аби спробувати втілити в життя свою мрію — створити простір, в якому інші жінки зможуть згадати про себе, своє здоров’я, свої прагнення та отримати підтримку.

Здоров’я — це основний ресурс

Ми звикли рахувати гроші, час, розраховувати сили. Але часто забуваємо, що саме від нашого здоров’я залежить, які показники матимемо завтра, за рік чи десять. “Ірис Космо” регулярно закликає жінок приходити на профілактичні обстеження до гінеколога та дерматолога, оскільки це найлегший (і найдешевший) спосіб запобігти проблемам зі здоров’ям у майбутньому.

Для співзасновниці медцентру Олени Прилєпіної тема профілактики є особистою:

“У мене подруга померла через рак шийки матки. Вона 5 років ходила і говорила: “Треба б перевіритися”, — але до лікаря не йшла. Поки я її силою не затягнула”.

Тому “Iris Cosmo” запустив соціальний проєкт, в межах якого щороку влаштовує дні безоплатних обстежень.

На своїй сторінці в інстаграмі медцентр заздалегідь анонсує дати запису на скринінгові програми з виявлення меланоми:

“Наша місія: донести до людей, що здоров’я — це основний ресурс. Жіноче здоров’я тим паче, оскільки на ньому тримається і сама жінка, і її родина, — пояснює Олена. — На жаль, багато хто досі чомусь боїться обстежуватися. Дехто вже навіть записується, але потім боїться іти. Ми ж хочемо донести людям, що це не страшно. Страшно вчасно не дізнатися.

Нещодавно ми проводили благодійні огляди до Дня меланоми, і цього року статистика хороша: із 75 людей лише троє лишаються на спостереженні в короткочасній динаміці та в однієї людини було скерування на видалення. Багато хто не захищається від сонця кремами з SPF або одягом, або мав опіки в минулому, тому дуже важливо показувати шкіру спеціалісту щороку”.

Незабаром медцентр планує також почати раз на рік безкоштовно обстежувати жінок на наявність раку шийки матки та раку грудей.

На постійній основі в “Ірис Космо” діють знижки для військових і їхніх родин, а також для сімей полеглих воїнів. Крім того, інколи в центр звертаються батьки-опікуни з дитячих будинків сімейного типу з проханням оглянути дітей — це у медцентрі роблять безкоштовно.

Анна та Олена переконані, що успішний бізнес — це той, який має не лише прибуток, але і соціальну відповідальність. І для цього не обов’язково чекати на масштабування чи більші заробітки. Достатньо бажання бути корисними там, де ми є, і підтримувати одна одну.

Якщо ви готові зробити крок назустріч справжній собі — долучайтеся до спільноти “Ірис Космо” в Instagram. Тут ви не лише знайдете фахову підтримку, але також отримаєте можливість познайомитися з неймовірними жінками, які надихають і допомагають віднайти віру у власні сили.

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Катерина Майборода, Varosh

Фото Наталії Павлик

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