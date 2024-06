Ділимось рецептами піци: як приготувати страви швидко з сиром Lel’

Питання «що приготувати на вечерю?» таке ж філософське, як і «у чому сенс життя?». Бренд свіжих сирів Lel’ знає відповіді на обидва. Принаймні дотримується принципів гастрогедонізму в кожній формулі продукту. А для смачних вечерь, сніданків та обідів — має добірку сирних bellissimo поєднань!

Світ ширший за бутерброд та макарони з сиром. Наприклад, копчений смак моцарели пасує не лише до пива — спробуйте з яблучним або ягідним соком. Фруктові салати з ніжною буратою — ніколи не вийдуть з моди, тим паче влітку.

А з омлетом зі свіжою моцарелою потрібно бути обережними — бо спробувавши раз на сніданок, захочеться їсти його цілий день…

Разом з Lel’ розповідаємо, як стати шеф-кухарем за 15 хвилин та ділимося рецептами італійської піци. І хай будь-яка трапеза буде magnifique!

Український сир в італійських традиціях сироваріння

Бренд Lel` спеціалізується на виготовленні свіжих сирів, зокрема моцарелі свіжій та копченій, фетті, рікоті, бураті, крем-сирі, страчателі, чедарелі й домашньому сирі. Уся Продукція виробляється виключно із перевіреного молока вищого ґатунку. Без барвників та домішок. Сир має молочний колір та ідеальну пружну текстуру.

Продуктовий портфель постійно поповнюється новими смаками та рецептурами. Їх розробляють технологи, які навчалися сирному мистецтву у найкращих італійських майстрів. Саме тому при смажені та випіканні флагманська моцарела Lel’ не розчиняється, не горить — а саме плавиться.

Перш ніж потрапити на полицю, продукти тестує сирний сомельє, щоб віднайти найкраще смакове комбо. До речі, результат сумлінної праці закарбовано на пакуванні кожного сиру — три інгредієнти, які створюють довершену страву. Це і є чіт-код, з яким ви стаєте шеф-кухарем за 15 хвилин!

Втім Lel’ надихає порушувати кулінарні правила та експериментувати. Адже, щоб створити щось нове — потрібно зробити по-іншому! Саме так Lel’ розробили ідеальну копчену моцарелу міні. Вона отримала бронзу на The World Cheese Awards 2023. Це найважливіша сирна премія, яка об’єднує виробників, прихильників сиру та сирних сомельє, щоб обрати best of the best з поміж 4000 продуктів!

А ще у колаборації з найбільшим фондом країни «Повернись Живим», Lel’ запустили благодійну кампанію. Смакуючи зіркову копчену моцарелу міні, ви робите внесок у перемогу. Кожні 3 грн з покупки компанія передала на потреби ЗСУ.

Кожній піці свій сир

Якщо ви не їдете до Італії — Італія приїде до вас. Є такий вислів, але це не точно. А що безумовно — bellissimo піцу можна приготувати вдома всього за 30 хвилин! Розповідаємо як, разом з командою.

Піца з креветками та свіжою моцарелою Lel’

«Це мій улюблений рецепт, який став традиційним у нашій родині. Інколи готуємо цю піцу разом з чоловіком, спілкуємося, ділимося переживаннями та мріями. Це Дуже допомагає зберегти гармонію та зблизитися», — Ольга Білан, бренд-менеджер в ArdisGroup.

Час для приготування: 30 хв (за наявності готового тіста) Що треба:

● Тісто для піци — 300 г

● Сир Моцарела Lel’ — 100 г

● Креветки відварені — 180 г

● Ананас консервований, шматочки — 60 г

● Томати Черрі — 60 г

● Салат Айсберг — 10 г

● Рукола свіжа — 5 г

● Перець мелений та сіль на смак Для соусу:

● Вершки 20% — 70 г

● Часник — 5 г Бортик: крем-сир Lel’ — 100 г

Що робити:

Крок 1: Розігріваємо духовку до 220С. Змащуємо пергамент олією. Відварюємо креветки та знімаємо з них панцир.

Крок 2: Беремо декілька зубчиків часнику та натираємо на дрібній терці. Змішуємо з вершами.

Крок 3: Присипаємо стіл борошном та розкочуємо тісто, щоб вийшло рівнесеньке коло. Викладаємо тісто на лист для духовки. Відступивши 1,5 см, заповнюємо бортик крем сиром та завертаємо. Змащуємо центр вершками та перчимо.

Крок 4: Викладаємо кубики ананаса, креветки та томати нарізані навпіл. Нарешті викладаємо свіжу моцарелу Lel’.

Крок 5: Ставимо піцу в духовку на 5-6 хвилин. Потім дістаємо, прикрашаємо листям салату Айсберг та духмяною руколою.

І все можна насолоджуватися, щоб жоден бортик не вцілів!

Піца 4 м’яса з копченою моцарелою Lel’

Все геніальне — просто! Багато мʼяса, багато сира, і нічого зайвого!

«Я люблю готувати, мене це заспокоює. Ось є процес, і є результат — все чітко. Дієвий спосіб впоратися зі стресом та тривогою. Ця піца мій фаворит. Ситна та смачна. Можна швидко приготувати під час робочої перерви, або ввечері після бурхливого дня», — Андрій Гірський, головний технолог виробництва Молочна Майстерня.

Час для приготування: 30 хв (за наявності готового тіста) Що треба:

● Тісто для піци — 300 г

● Сир Моцарела копчена Lel’ — 100 г

● Сир Моцарела кубик Lel’ — 60 г

● Ковбаска мисливська — 40 г

● Шинка — 40 г

● Салямі — 30 г

● Бекон — 30 г

● Перець мелений та сіль на смак Для соусу:

● Томатний кетчуп або соус для піци — 70 г Бортик: крем-сир Lel’ — 100 г

Що робити:

Крок 1: Розігріваємо духовку до 220С. Змащуємо пергамент олією.

Крок 2: Присипаємо стіл борошном та рівномірно розкочуємо тісто. Викладаємо на лист. Відступивши 1,5 см, заповнюємо бортик крем сиром та завертаємо. Змащуємо центр томатним соусом або кетчупом.

Крок 3: Викладаємо слайсами ковбаску, шинку, салямі та бекон. Зверху щедро посипаємо сиром.

Крок 4: Ставимо піцу в духовку та готуємо 5-6 хвилин.

Усе, залишається тільки зʼїсти!

Піца з песто, печерицями та рікотою Lel’

Хто сказав, що піца не може бути легкою — не куштував за нашим рецептом.

Готувати легко, куштувати легко і після, відчуваєш себе легко!

«Піцу з песто та рікотою син та донька просять приготувати раз на тиждень мінімум. Смаки в них дуже відрізняються, а це ідеальний варіант, щоб догодити всій родині! Проста у приготуванні страва, яка займає мінімум часу — це я оцінила вже як господиня», — Будак Наталія, продакт менеджер у компанії Ardis Group.

Час для приготування: 30 хв (за наявності готового тіста) Що треба:

● Тісто для піци — 300 г

● Cоус Песто — 50 г

● Сир Рікота 45% Lel’ — 160 г

● Печериці свіжі — 350 г

● Сіль та перець на смак

● Масло вершкове для смаження — 40 г

● Рукола — 15 г Бортик: крем-сир Lel’ — 100 г

Що робити:

Крок 1: Розігріваємо духовку до 220. Змащуємо пергамент олією.

Крок 2: шинкуємо печериці пластинами та смажимо на розігрітій пательні 5-6хвилин. Солимо та перчимо на смак.

Крок 3: Рікоту жваво перемішуємо з песто.

Крок 4: Присипаємо стіл борошном та рівномірно розкочуємо тісто. Викладаємо на лист. Відступивши 1,5 см, заповнюємо бортик крем сиром та завертаємо.

Крок 3: Центр змащуємо сирно-пестовою основою та викладаємо смажені печериці.

Крок 4: Ставимо піцу в духовку та чекаємо 5-6 хвилин.

Дістаємо, посипаємо руколою та робимо протяжне«ммммммм»…

Піца з томатами, руколою та буратою Lel’

Це олд мані у світі піц. Стримана та вишукана одночасно. Нікого не залишить байдужим через ніжний та водночас пікантний смак.

«Побачення, зустріч з подружками, або вечір наодинці — готую піцу з томатами та буратою! Мені важливо, щоб їжа була не тільки смачною, а й естетичною. Це надихає та дає відчуття особливої атмосфери — ця піца саме така», — Олександра Леоненко, рекрутерка у компанії Ardis Group.

Час для приготування: 30 хв (за наявності готового тіста) Що треба:

● Тісто для піци — 300 г

● Сир Бураті Lel’ — 1 шт

● Сир Рікота 45% Lel’ — 160 г

● Томати — 100 г

● Перець солодкий — 1 шт

● Соус Бальзамік — 30 г

● Рукола — 25 г

● Цибуля синя — 1 шт

● Сіль та перець на смак Бортик: Томатний кетчуп або соус для піци — 50 г

Що робити:

Крок 1: Солодкий перчик змащуємо олією та огортаємо фольгою для запікання. Залишаємо у розігрітій до 220 градусів духовці на 15 хв. Дістаємо, знімаємо плівку та видаляємо насіння з хвостиком.

Крок 2: Кільцями нарізаємо цибулю та томати.

Крок 3: Присипаємо стіл борошном та розкочуємо тісто. Викладаємо на лист. Відступивши 1,5 см, заповнюємо бортик крем сиром та закриваємо краєчки. Змащуємо центр томатним соусом або кетчупом.

Крок 4: Викладаємо волокна запеченого перцю, потім слайси цибулю та томатів. Солимо та перчимо на смак.

Крок 5: Ставимо піцу в духовку та чекаємо 5-6 хвилин.

Крок 6: Дістаємо, посипаємо руколою, у центрі викладаємо її величність Буратіта поливаємо соусом Бальзамік.



Смачного!

Тепер ви теж знаєте, як за пів години створити атмосферу маленького свята вдома, ментально розвантажитися та смачно поїсти. Сири Lel’ можна замовити на сайті.