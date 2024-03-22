RIVERSIDE Ростерія & Брю Бар – це, безумовно, одне з найулюбленіших місць для кавування ужгородців. Нещодавно бренд запустив свою кавову крамничку — точніше, розширив її асортимент, бо перші полички з’явилися ще давніше, але зараз з’явилася не лише традиційна кава, а й дріпи та кавові аксесуари.

“Ідея відкриття крамнички виникла разом із проєктом RIVERSIDE у 2019 році, та реалізувалась нещодавно, оскільки ми спершу зосередилися на підготовці команди та пропаганді основних “кавових” цінностей, враховуючи відсутність подібного досвіду в Закарпатті, – розповідає співзасновник Олександр Єфремов. – Наші зусилля спрямовувалися на підвищення професійної майстерності та популяризації кавової культури, що допомогло продовжити шлях гостя від запашного кавового напою в закладі до покупки пачки зерен додому. Таким чином ми вирішили розширити асортимент крамнички, додавши дріпи та кавові аксесуари”.

“Найпопулярнішим кавовим аксесуаром серед закарпатців завжди була гейзерна кавоварка (мока). Наразі це найпопулярніша позиція на наших поличках. Моки від італійського виробника, такого як Bialetti, є найбільш якісними на цьому ринку. Крім того, на нашій поличці з’явилися аксесуари для ручного методу заварювання (hand-brew devices), такі як V60 і Cafec. Чому пуровер? Тому що він дає змогу зварити як чашки маленького об’єму (200 мл), так і великі порції (до 1,5 л), а також в ньому розкривається великий потенціал смаку.

Ще один популярний продукт крамнички — фільтри для заварювання та ручні кавомолки. Фільтр-способи заварювання дуже популяризувались та знайшли своїх поціновувачів в Ужгороді за часів існування Ріверсайду. Цей спосіб заварювання кави вимагає використання різних допоміжних принад, які також доступні в крамничці. “Свіжообсмажена кава, як і свіжозмелена кава, завжди цінується більше! Ми, власне, пропонуємо млинки від виробника 1Zpresso, який добре зарекомендував себе на кавовому ринку третьої хвилі, – каже Олександр Єфремов. – Маємо на меті також до крамнички додати ще різні товари, до прикладу, електричні фільтр-кавоварки, аби життя ужгородців стало зручнішим та смачнішим з чашкою свіжого соковитого фільтра вранці!”.

Родзинка крамнички — дріп-пакети і дріп-бокси.

“Наші колеги розпочали введення дріпів на кавову арену України набагато раніше за інших, ознайомлюючи українців з цим простим способом заварювання, — пояснює Олександр. – Проте є й негативна сторона, яка мене особисто турбує: це коли смак не відповідає заявленій якості. Коли ми почали виробляти наші «easy busy дріпи», нам важко було досягти бажаного смаку та чистоти у звареній каві. Ми вдосконалювались, тому випуск дріпів затягнувся на півтора року. Ми проробили спосіб обсмажки, співвідношення грамажу і помелу, візуал нашого продукту. І ось нарешті, ми досягли результату, який влаштовує нас та наших покупців.

На початку ми ввели в асортимент поштучний продаж дріпів, що було досить неординарно. Після повномасштабного вторгнення економічна ситуація в країні похитнулася і досі знаходиться в невизначеному стані. Не всі можуть дозволити собі одразу купувати такий продукт у великій кількості. Ця система організації дозволяє споживачеві ознайомитись з різноманіттям сортів кавового зерна. Зараз настала пора, коли люди переконалися, що це смачно. Це мотивувало нас створити відповідний брендинг у вигляді дріп-боксу, який ідеально вписується в концепцію нашого закладу.

При виборі кави для дріпа ми зосереджуємося на зернах, які найкраще підходять для цього способу заварювання. Ми уникаємо використання дуже складних і комплексних лотів, оскільки вони найкраще розкриваються в ручному заварюванні. Тому деякі партії ми відводимо виключно для хенд-брю, а інші використовуємо для дріпів. У нашому дріп-боксі ви можете знайти зерна різних способів обробки, такі як натуральний, митий та анаеробний.

З новинок — у Riverside з’явився власний сайт. Тепер процес замовлення буде ще більш зручним — особливо в нічний час, коли, скажімо, замовлення через соцмережі не є доступним з огляду на людський фактор.

“Основні функції та можливості сайту були розроблені з урахуванням потреб наших покупців. Ми створили мінімалістичний та зручний сайт з необхідною інформацією для споживача. Планується розширення функціонала сайту, включаючи кавовий словник, новини кавової культури та інші цікавинки, щоб забезпечити користувачів корисною та цікавою інформацією”, – каже Олександр Єфремов.

Varosh за інформацією Riverside

**На правах реклами