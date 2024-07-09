Майстерклас з посткросингу проведуть в Ужгороді

Майстерклас із посткросингу, або ж надсилання поштових листівок, проведуть в Ужгороді, в кав’ярні “Зона комфорту”. Ідея належить молодій дівчині Ані Крючковій, учасниці проєкту “Чути дітей”, яка останні кілька років живе в Ужгороді, а власне посткросингом займається рік. Cаму подію, майстерклас “Що таке посткросинг і як ним займатися?”, організує ще одна учасниця проєкту — Дарія Грицакович.

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— Виявляється, є чимало людей, які захоплюються цим і існує чималий портал для спілкування та обміну листівками та адресами людей, які захоплюються посткросингом, — пояснила Varosh Тетяна Смріга, керівниця проєкту “Чути дітей: зцілення через історії та мистецтво”. — Вони колекціонують листівки з марками, знаходять друзів у різних куточках світу, спілкуються. Про своє захоплення посткросингом Аня розповіла на проєкті і я запропонувала провести таку подію. А листівки зробити з малюнків учасників проєкту “Чути дітей”, щоб ці малюнки розійшлися світом.

Листівки надрукували, купили марки і на майстеркласі кожен учасник зможе підписати її, вибрати із запропонованого списку адресата і надіслати йому поштівку.

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— Ми дуже сподіваємося, що це трохи розворушить і почне будувати посткросингову спільноту в Ужгороді, — каже Тетяна Смріга.

Посткросинг на майстеркласі

Аня Крючкова розповіла, що першу свою листівку надіслала аж у Канаду.

— Знайти листівки в Ужгороді дуже важко, — каже Varosh дівчина. — Здебільшого вони є в поштових відділеннях та в сувенірних крамницях. На зустрічі в кав’ярні ми розповімо про цей рух, про те, як ним займатися, потім учасники зможуть вибрати собі листівку із запропонованих, підписати її, наклеїти марку, вибрати собі людину зі списку, якій надішле цю листівку і потім одразу відіслати її у відділенні Укрпошти поряд.

Дарія Грицакович розповіла Varosh: на захід уже зареєструвалося 12 учасників, але прийти на майстерклас можуть усі охочі. Майстерклас можуть повторити на прохання людей, які зацікавилися ініціативою.

Тож майстерклас відбудеться 9 липня, о 16:00 у кав’ярні “Зона комфорту”, що на пл.Кирила і Мефодія, 4.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Тетяною Смрігою.

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