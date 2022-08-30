ЗСУ постачають психотропні речовини, а на ЗАЕС готують катастрофу: огляд наративів про охорону здоров’я. Випуск №11

Вступ. За тиждень 28 липня – 3 серпня у соцмережах поширювали фейковий рапорт про те, що для ЗСУ офіційно постачають психотропні препарати. Російські окупанти невпинно брехали про обстріли по Запорізькій АЕС із боку ЗСУ, які насправді здійснюють самі. А кремлівські канали переконували: поки Україна готує зерно на експорт, звичайним українцям не вистачає хлібу.

За підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, росії. Попередні випуски читайте за цим посиланням.

Дезінформація: Командування ЗСУ постачає бійцям невідомі психотропні препарати — рапорт

Користувачі соцмереж пишуть, ніби російські військові знайшли рапорт, який доводить, що ЗСУ постачають психотропні препарати. У рапорті на ім’я командира 72-ої ОМБр полковника Вдовиченка пишуть, ніби нова партія якихось препаратів, що надійшли наприкінці червня, «викликає занепокоєння». У соцмережах пишуть, ніби «в офіційній документації ЗСУ фіксуються поставки наркотиків».

Фото фейкового документу

Як насправді?

Рапорт, найвірогідніше, є підробкою. Він не містить ніякої конкретної інформації: ні назв препаратів, ні їхнього призначення, ні кількості поставлених одиниць, точних дат отримання, відомостей про кількість військових, що заявили про згадані скарги, тощо. Натомість йдеться про дуже розмиті скарги: «військові сплять», «насильства стало більше». Водночас згадується тільки один випадок насильства серед військових — і він нібито стався через «відмову у видачі препарату».

Також рапорт містить фактологічні помилки. Вказано, що Михайло Драпатий є майором, проте насправді він має звання бригадного генерала. При врученні захисникам України відзнаки «Хрест бойових заслуг» 28 липня Зеленський також вказав саме таке звання. Командиром 2-го механізованого батальйону 72-ої ОМБр Михайло Драпатий був ще у 2014 році, згодом перейшов на посаду начальника штабу — першого заступника командира 30-ої ОМБр, де пробув до 2016 року. Згодом був командиром 58-ої ОМБр. У 2021-му Драпатий був заступником Командувача об’єднаних сил.

Із 24 лютого 2022 року брав участь у відбитті збройної агресії росії, командував підрозділами оперативного угруповання військ «Каховка», які звільнили низку населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей. Станом на липень 2022-го — заступник командувача військ оперативного командування «Південь».

Документ також містить низку помилок у перекладі з російської, що можуть свідчити про його підробку:

У 2022 році командиром 72-ої ОМБр був полковник Олександр Вдовиченко. У фейковому рапорті його ім’я вказують «Вдовиченко А.» — скорочення від російського «Александр», тоді як мало бути «Вдовиченко О.»;

Скорочення «мл. лейтенант» неправильне. Згідно з правилами українського правопису , слово «молодший» слід скорочувати як «мол.» ;

У посиланні на адресата назва бригади вказується російською — «72-й ОМБр». Натомість українською порядкові числівники жіночого роду мають закінчення «-ої» , відповідно потрібно писати «72-ої ОМБр» ;

Слово «упаковка» — русизм, українською варто вживати «пакування» ;

Сполучення слів «нанести удар» є некоректним перекладом із російської мови. Правильно — « завдати удару» .

Російські медіа систематично генерують фейки про так звані «бойові наркотики» для бійців ЗСУ. У попередньому випуску моніторинга VoxCheck спростовував сюжет про «нарколабораторію» в Рубіжному.

Дезінформація: Україна провокує масштабну техногенну катастрофу на ЗАЕС

Представник МЗС росії Іван Нечаєв заявив, ніби Україна регулярно обстрілює Запорізьку АЕС, бо умисно провокує масштабну техногенну катастрофу. Мовляв, українська сторона виявляє «маніакальну завзятість», прагнучи нашкодити найбільшій в Європі атомній електростанції, і порушує резолюцію Генеральної конференції МАГАТЕ, заявив окупант.

Як насправді?

Росіяни від самого початку захоплення станції намагались перекласти провину за обстріли ЗАЕС на Україну. Утім, усі ці повідомлення виявляються неправдивими. Розглянемо лише кілька російських фейків за липень, які передували заяві Нечаєва про спроби України влаштувати техногенну катастрофу.

Наприклад, 12 липня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що, ймовірно, російські війська самі здійснили атаку під чужим прапором в Енергодарі. 12 липня росія в Енергодарі повідомили про серію вибухів, геолокаційні знімки показали, що дим йшов із боку ЗАЕС. Прокремлівські джерела заявили, ніби Україна обстріляла станцію.

Міський голова Дмитро Орлов заявив, що російські війська обстріляли Енергодар, аби спричинити скупчення на виїзді з міста. Росіяни планували використати його як «живий щит» із цивільних перед контранступом ЗСУ. Раніше Орлов попереджав, що російські війська зібрали представників ЗМІ в Енергодарі, щоб влаштувати провокацію на Запорізькій АЕС.

А 20 липня російські медіа повідомили, ніби ЗСУ завдали удару по атомній електростанції, поранивши 11 працівників. У пресслужбі ГУР Міноборони заявили, що військові знищили наметове містечко окупантів поблизу ЗАЕС. У результаті атаки 3 військових рф загинули, 12 було поранено. Журналіст Bellingcat Віллем Званенбург опублікував супутникові знімки, які підтверджують, що удару завдали саме по наметах із російськими військовими.

https://twitter.com/wammezz/status/1556605157978394625

Щодо МАГАТЕ, то Нечаєв наполегливо ігнорує адресований конкретно росії документ.

3 березня Рада керуючих МАГАТЕ прийняла резолюцію, в якій засудила дії рф в Україні. І, до речі, згадала там резолюції Генеральної конференції МАГАТЕ щодо нападів на ядерні об’єкти. У тому контексті, що порушила їх саме росія.

У МАГАТЕ засудили силове захоплення ядерних об’єктів та інші насильницькі дії росії, бо вони створюють серйозні та прямі загрози безпеці цих об’єктів та їхнього цивільного персоналу. Це значно підвищує ризик ядерної аварії чи інциденту, що ставить під загрозу населення України, сусідніх держав і міжнародне співтовариство, наголосили в МАГАТЕ. І закликали росію негайно припинити дії на ядерних об’єктах, щоб українська влада відновила над ними контроль.

Ще в березні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, що захоплення станції суперечить одному з семи невід’ємних компонентів ядерної безпеки: персонал повинен мати можливість виконувати свої обов’язки щодо забезпечення безпеки та фізичної безпеки та мати можливість приймати рішення без зайвого тиску. Згодом в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal працівники АЕС розповідали про постійний тиск з боку російських військових.

Дезінформація: Поки Україна починає експортувати зерно, в Одесі люди стоять у величезній черзі по хліб

1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На тлі цього російські медіа розповсюдили відео, де нібито жителі Одесі стоять у черзі по хліб. Також під деякими відео користувачі вказали адресу, де утворилася велика черга — вулиця Давида Ойстраха, 24.

Скриншоти з відео

Як насправді?

Якщо скористатися Google Maps у режимі перегляду вулиць, то на вулиці Давида Ойстраха дійсно можна помітити схожий двір та житлові будинки. Ми виділили такі схожі елементи: дерево та стовп на подвір’їі; форма вікон та балконів житлового будинку; розташування кондиціонерів на житловому будинку (водночас на відео 2022 року можна помітити більше кондиціонерів, оскільки останнє фото цього будинку в Google Maps зробили в 2015 році).

Фото з Google Maps, 2015

Відео з чергою почали поширювати з 31 липня 2022 року. Нам не вдалося знайти це відео в період до 31 липня. На самому відео немає елементів, які би вказували на дату зйомки.

Наразі неможливо точно встановити, коли й через що могла утворитися така велика черга. У дворі біля цього жилого будинку немає великих продуктових магазинів. Також за цією адресою немає постійних точок видачі гуманітарної допомоги в Одесі

Проте можна з упевненістю сказати, що це відео жодним чином не доводить існування яких-небудь проблем із продовольством у місті. 4 серпня Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, заявив, що Одеса повністю забезпечена продовольством. У місті продовжують працювати продуктові ринки та магазини.

Раніше VoxCheck неодноразово писав, що Україна виробляє значно більше продовольства, ніж споживає. Наприклад, цього року в Україні планують зібрати пшениці в 5 разів більше, ніж потрібно для потреб населення.

Експорт зернових є важливим джерелом наповнення державного бюджету, особливо в умовах занепаду багатьох секторів економіки через війну. Нещодавно міністр аграрної політики заявив, що Україна очікує отримати від експорту зернових щонайменше 20 млрд дол. до кінця року.

Дезінформація: У різних містах ЗСУ розміщують війська на території лікарень

27 липня міноборони рф та російські медіа вкотре звинуватили ЗСУ у тому, що вони нібито використовують цивільних як «живий щит». Цього разу пропагандисти згадали одразу кілька «фактів»:

у Сумах в дитячій міській клінічній лікарні (вулиця Троїцька) ЗСУ розмістили штаб територіальної оборони, у підвалі будівлі силою утримують медпрацівники та пацієнти;

у Вінниці на подвір’ї обласної психіатричної лікарні (вулиця Пирогова) ЗСУ розмістили військову техніку;

у Харкові на території клінічної лікарні №7 (Салтівське шосе) розмістилися підрозділи українського батальйону «Кракен», а усіх хворих вигнали з лікарні.

Як насправді?

Насправді ж ЗСУ не використовують лікарні, які працюють, у воєнних цілях і не прикриваються цивільними.

У Сумах на вулиці Троїцькій дійсно розташований штаб територіальної оборони. Але є одне «але». Він знаходиться на території колишньої лікарні, яка вже не працює. Ще в січні 2022 року Сумська міська рада передала обласному військкомату будівлю для виконання завдань територіальної оборони. До цього приміщення використовувалося дитячою лікарнею, розташованою на цій же вулиці, та обласним управлінням охорони здоров’я.

Уже в лютому з’явилися повідомлення про роботу штабу на вулиці Троїцькій. Тобто ніхто не приховував існування штабу тероборони, він розташований окремо від медичних закладів. І, звісно, у ньому немає ніяких медпрацівників та пацієнтів, яких «силою утримують у підвалі».

На вул. Пирогова у Вінниці розташована лише одна психіатрична лікарня — Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. академіка О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради. Журналісти з видання «20 хвилин» відвідали цю лікарню та зробили кілька фото подвір’я лікарні. Жодних доказів розміщення військової техніки на території закладу не вдалося знайти. Крім того, керівниця закладу звернулася до представництва ООН з проханням приїхати та зафіксувати відсутність військової техніки.

Щодо міської клінічної лікарні №7 у Харкові (Салтівське шосе), Харківська міська рада спростувала заяву міноборони рф та повідомила, що подібні інформаційні атаки спрямовані на обґрунтування ракетних ударів рф по цивільних об’єктах та демонізацію українців.

Росія регулярно звинувачує Україну у порушенні міжнародного гуманітарного права та скоєнні воєнних злочинів. Однак якраз росія регулярно порушує міжнародні норми, обстрілює цивільні об’єкти в Україні, зокрема медичні заклади. У попередніх випусках моніторингу ми уже спростовували подібні російські фейки про нібито використання українських лікарень у воєнних цілях.

Методологія

Щотижневий аналітичний огляд надає уявлення про наративи, пов’язані з охороною здоров’я. Кожен зі згаданих наративів підпадає під одну з категорій:

дезінформація — свідоме поширення неправдивої інформації;

місінформація — неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів;

малінформація — правдива інформація, яку використовують для того, щоб завдати шкоди людині, організації або державі.

Для підготовки матеріалу проводиться аналіз інформаційного простору України, росії та Білорусі за допомогою електронних інструментів моніторингу, а також ручного дослідження платформ та соціальних мереж. Основними каналами для моніторингу є соціальні мережі, телебачення, радіо, преса, інформаційні агенції.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки, за підтримки Програми Уряду Великої Британії «Good Governance Fund», наданої від імені народу Великої Британії. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, UK aid або Уряду Великої Британії, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Мирослава Маркова, Кирило Перевощиков