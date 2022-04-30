Зроби фотографію у цвіті сакур — підтримай військових

В Ужгороді 1 травня відбудеться акція-перформанс “25 м² не війни” на підтримку закарпатських бійців, які зараз на передовій.

25 м² не війни — оксиморон, адже сьогодні в Україні немає жодного метра без війни. Але поза нескінченним гортанням стрічки з новинами є ще дещо, що пропускає наша тривожна увага — природа. Вона попри все нагадує — життя перемагає смерть. Це акція покликана допомогти бійцям, які продовжують невтомно захищати кожен клаптик України, і ці самі 25 м².

“Цвітіння сакури завжди було найкращим періодом для Закарпаття. Цьогоріч до міста приїхало багато гостей, які, на жаль, тепер не туристи, а вимушені переселенці. Ми вирішили “орендувати” всього 1 сакуру, щоб показати цей прекрасний момент цвітіння і зафіксувати людей: ужгородців, гостей міста, дорослих і малих. У кожного свої унікальні історії, болі, хвилювання, але однаково сильна віра у перемогу. Протягом дня фотограф робитиме знімки всім бажаючим за благодійний внесок — 150 грн +. Всі зібрані кошти — нашим захисникам для ефективного знищення ворога”, — каже організаторка акції Іванна Стець.

Фотограф — Богдан Магдич — портретист, travel-фотограф, амбасадор Ukraine.ua . Публікується у The Village Ukraine, ELLE Ukraine, JetSetter. Співпрацює з українськими компаніями та брендами SkyUp, KAN development та інші.

“За іронією долі цьогоріч я планував вперше відвідати ужгородські сакури та зафільмувати їх. Зараз кожен намагається бути корисним у своїй професії й допомагати. Я хочу зловити й передати через об’єктив своєї камери людську емоцію у ці героїчні часи та унікальність відомої ужгородської сакури”, — каже фотограф.

Дата: 1 травня (неділя)

Час: старт о 14:00

Локація: вул. Бращайків.

Запрошуємо кожного і кожну!

Контактна особа: Іванна Стець, 0664069202