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Війна

Як родині, яка приймає переселенців, отримати компенсацію за «комуналку» – інфографіка

10 Листопада 2022 18

Під час повномасштабної війни сотні українських родин прихистили переселенців з прифронтових та окупованих територій, довівши, що ми – справдні єдині. Аби допомога не била по гаманцю, держава розробила механізм компенсації за житлово-комунальні послуги.

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Ми розповідаємо про відбудову громади, релокацію бізнесу, залучення донорського фінансування, підготовку до опалювального сезону. А цього разу підготували покрокову інструкцію, яка допоможе родинам, які прихистили переселенців, отримати компенсацію за послуги ЖКГ.

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Головне фото: Твоє місто

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