Як підготуватися до зими в умовах блекаутів вже сьогодні. Практичні поради для кожного

Порада найперша — не панікувати. Чому? Тому, що ми вже пережили минулу зиму й маємо досвід. По-друге, до цієї зими ми підготуємося. По-третє, ми — українці, і нас так просто не зламати.

Тепло та світло

Треба закупити теплий одяг, але бажано додати до переліку ще й термобілизну. В ній ви будете менше пітніти та зможете краще рухатися. Теплі ковдри, пледи з приємним принтом — саме те, що треба. Можна купити й декілька грілок .

А ще чудовий вихід із ситуації — зимовий спальник. Після блекаутів з ним можна у походи.

Якщо у вас є змога утеплити свій будинок , то це ще можна встигнути зробити. Ця опція не завадить і в зими без блекаутів, адже допомагає ощадити тепло і менше витрачати на газ чи електрику.

Якщо немає можливості утеплити весь будинок, тож зробіть це хоча б з вікнами: поновіть монтажну піну довкола рам, якщо потрібно. А ще можна придбати ізоляцію алюфом, і розмістити її між стіною та батареєю.

3. Є багато видів обігрівачів — масляні, мікатермічні та плівкові, тепловентилятори та конвектори тощо. При їх виборі орієнтуйтеся на потужність вашої електромережі. Адже мережі будинків зазвичай не розрахована на підключення великої кількості електроприладів. Тому майте біля себе ще й вогнегасник.

Якщо ви не впевнені у своєму будинку, можна також розглянути варіант переїзду в село на деякий час, до батьків, бабусі з дідусем, де будуть або твердопаливні котли, або звичайні печі на дровах чи буржуйки. Очікуємо, що буде дефіцит електрики, тому у приготуванні їжі орієнтуємося на газові плити та духовки. І на критичний випадок можна закупити маленькі гасові пальники . Але тут варто пам’ятати про правила безпеки. Частково про це ми писали минулої зими тут:

Енергія

Якщо ще минулого року ви купили генератор чи зарядну станцію (екофлоу, чи будь-яку іншу такого ж типу) , то перевірте їхню справність. Якщо не купили, але плануєте, то краще це зробити зараз, поки не виросли ціни. І обов’язково дивіться на потужність. Для телефонів, ноутбуків та решти техніки — павербанки . Перевірте також їхню справність. Ну і звичайно, куди ж без свічок та ліхтарів . Свічки краще купляти парафінові — вони горять довше. Мати сірники теж не завадить.

Ліхтарі варто мати як маленькі портативні, так і великі для дому. Також є лампи довготривалої дії, які працюють без електрики.

7. Не забуваймо, що можуть відклювати й вуличне освітлення, тож треба подбати про свою безпеку на дорозі. Якщо ви, ваші діти — пішоходи, то подбайте, щоб на одязі у вас були сітловідбивальні елементи, а також портативні ліхтарі й достатній запас батарейок. Цього року у продажі з’явилися навіть механічні ліхтарики, які працюють від натиску руки – дуже зручно для походів містом у темну пору доби.

Здоров’я

Якщо ви маєте хронічні захворювання, то підготуйте у достатній кількості ліки . Також приготуйте ліки першої необхідності та перевірте домашню аптечку — чи не вийшов термін придатності потрібних ліків тощо. Обов’язково треба мати протизастудні препарати. Пройдіть огляд у лікаря і перевірте, чи нема ніяких видимих загроз для здоров’я на найближчі місяці. Планові операції теж не варто відкладати — проведіть їх вже. Так, лікарні будуть працювати на генераторах, але те, що можна запланувати, краще не відкладати. Так ви знизите навантаження на медичну систему і залишите умовні ліжкомісця для тих, у кого ситуація більш критична. Це ж стосується і візиту до стоматолога. Якщо є проблемні зуби, то пролікуйте вже. Якщо у вас є домашні тварини , то подбати необхідно і про їхній комфорт: зробіть запаси корму, наповнювача, ліків, проведіть планові медогляди.

Продуктові запаси

Підготуйте кілька літрів води у бутлях — як для пиття, так і для побутових потреб. Консервовані продукти — must have. А ще купіть продукти швидкого приготування, як-от консерви, каші, макарони, олія та сушені овочі/фрукти. Туристичні набори — теж вихід для критичних ситуацій.

Але щиро закликаємо не зносити всі продукти з прилавків! Так, через обстріли може порушитися логістика на деякий час, але все на настільки критично, щоб купляти 20 кг гречки й 10 кг солі. У багатьох ці запаси залишилися ще з часів ковіду.

Інформаційна безпека

Створіть список телефонів і адреси всіх потрібних служб, а також — родичів та друзів, сімейного лікаря. Якщо ваш телефон розрядиться, щоб знали, який номер набирати від сусідів. Почистьте свій інфопростір, ще раз перевірте тг-канали. Читайте новини тільки з перевірених джерел! Пам’ятайте, що паралельно з обстрілами будуть йти й інформаційні атаки. Перевіряйте інформацію і не залазьте у деструктивні суперечки в коментарях у соцмережах. Це забирає час, енергію і тільки посилює роздратованість.

Дозвілля з родиною та друзями

Холодними вечорами без електрики, коли новини будуть не найкращі, дуже важливо зберігати внутрішній спокій.

Минулої зими гуляв анекдот: “Під час блекаутів поговорила з чоловіком. Такий крутий чувак, виявляється!”

Використайте час без світла, щоб відпочити від девайсів і поспілкуватися з близькою людиною. Так, зазвичай це прокльони для східних сусідів і вигадування найжахливіших видів смерті для путіна, але все ж — це розмови. Тому, придумайте хобі або завантажте весь сезон Венсдей на Нетфлікс, це допоможе трошки перемкнутися.

Придбайте нові настолки, або пограйте у звичайного “Крокодила” чи навчіться створювати голову вовка з тіней. Для дітей це теж стрес, тож будьте уважними один до одного.

Але найбільше в такі моменти завжди заспокоюють донати. Пам’ятайте, що так, вам зараз складно і некомфортно, але на фронті — ще складніше. І тільки наша армія може здолати цього ворога, який нас обстрілює.

Головне завдання ворога — посіяти паніку, змусити засумніватися у нашій перемозі, розчаруватися. Цього не можна допустити!

Винахідливість і стійкість українців ніколи не знає меж, тож зберігайте спокій, допомагайте війську та пам’ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Бережіть себе!

Галина Гичка, Varosh

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