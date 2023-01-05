Чому не можна грітися газовою плитою, як опалювати оселю без електрики та чи буде в закарпатців газ цієї зими?

Вимушені відключення електроенергії змушують закарпатців шукати альтернативні варіанти приготування їжі, підігріву води та обігріву оселі. Найбільш доступним в цьому плані є газ ― адже його можна використовувати як в приватному помешканні, так і в квартирі.

Ми запитали в технічного директора АТ “Закарпатгаз” Сергія Козаря, наскільки безпечними є методи, які закарпатці наразі використовують для розв’язання побутових проблем. А заодно й дізналися, чи буде в нас газ, щоб пережити цю зиму в умовах відключень світла.

Далі ― пряма мова.

Якщо гріти оселю газовою плитою, можна отруїтися ― навіть до летальних наслідків

Для згоряння 1 кубометру газу потрібно спалити приблизно 10 кубометрів повітря.

Якщо ви використовуєте класичну систему теплопостачання: ви нагріваєте теплоносій (вода або інша спеціальна рідина), який рухається по трубах та батареях, віддаючи тепло в навколишнє середовище. При цьому продукти згоряння відводяться назовні.

Якщо ви опалюєте приміщення плитою, то теплоносіями у цьому разі є продукти згоряння, які залишаються в приміщенні. А ці продукти ― вуглекислий газ і чадний газ. Обидва вони є отруйними для людини, особливо чадний газ. Нагадую про всяк випадок, що запахів вони не мають.

Належну вентиляцію (провітрювання) в приміщенні людина не забезпечить, бо тоді втрачається весь сенс такого методу опалення. У такому випадку ― отруєння, лікарня, і, що найгірше (а цих випадків в країні вже є багато), смертельні наслідки. Тому ми вкрай не рекомендуємо цього робити: ні цеглу нагрівати, ні будь-яким іншим способом опалюватись від плити. Чим тепліше в такому випадку буде в квартирі ― тим більша небезпека для тих, хто в ній знаходиться.

На жаль, на Закарпатті цього сезону ми вже фіксували випадки отруєнь.

Портативні (туристичні) газові балони можуть вибухнути

Туристичні газові балони та плитки використовують не для опалення, а виключно для приготування їжі. Найбільшою небезпекою в їх використанні є ймовірність вибуху.

Для того, щоб зробити використання таких засобів безпечним, потрібно дотримуватися кількох правил:

Використовувати за призначенням: для приготування їжі. Забезпечити приміщення з хорошою вентиляцією. Окрім отруєння чадним газом, ви підвищуєте ризик вибуху при наявності джерела займання. Зберігати і використовувати балон в однакових умовах. Переміщення балонів з низьких температур у високі призведе до розширення газів та як наслідок спричинить вибух. Дотримуйтесь правил зберігання балонів: уникайте променів сонця, пусті та повні балони зберігайте окремо. Знімайте балон з газового пальника якомога далі від відкритого вогню. Пам’ятайте, що всі газові туристичні балони – одноразові.

Звичайно, є загальні правила: обирайте продукцію лише сертифікованих та перевірених виробників, також важливо дізнатись термін зберігання балона, вся інформація має бути надана на етикетці виробу.

Як опалювати оселю за допомогою газового котла без електрики?

Ми можемо рекомендувати встановлення сертифікованих генераторів або інверторів для того, щоб працювали електроприлади і в тому числі й газові котли. Але тут важливо стежити за тим, щоб і ці пристрої, і саме підключення було сертифіковане.

Можна використовувати зарядні станції (так звані “великі павербанки”). Насправді котли, колонки і насосні групи споживають не так багато електроенергії. Це має бути якісний прилад, він має видавати струм з певними характеристиками (напруга, частота, синусоїда) для того, щоб просто не нашкодити обладнанню.

Така система цілком має право на життя і багато людей нею користується. При цьому у вас залишаються працездатні системи автоматики безпеки у ваших газоспоживальних приладах.

Підключати їх можна без участі “Закарпатгазу”, адже тут ви буквально вимикаєте котел з розетки і вмикаєте його в зарядну станцію. Для підключення зарядної станції варто звертатися до підприємств, які займаються електрифікацією і допоможуть грамотно це зробити. До зарядної станції потрібно під’єднати засоби безпеки: сигналізатор загазованості та клапан-відсікач.

Єдине, що наголошу: максимум, що може дозволити собі споживач, — це перемикання котла з розетки на зарядну станцію. Втручатися у роботу газоспоживального обладнання чи систему газопостачання при цьому — суворо заборонено. До речі, користуватися газовими приладами дозволено лише особам, що отримали інструктаж.

Якщо буде повний блекаут: чи буде в закарпатців газ цієї зими?

Аварійні служби, аварійні підрозділи та підрозділи, які здійснюють обслуговування мереж АТ “Закарпатгаз” повною мірою забезпечені незалежними джерелами енергії. Те саме стосується й адмінприміщень, і приміщень, де ми здійснюємо прийом громадян.

Система газопостачання на теренах Закарпатської області практично не залежить від зовнішніх джерел енергії.

Працюючи під брендом РГК, постійно модернізуємо систему газопостачання. Цього року, попри повномасштабне вторгнення, нам вдалося втілити всі заплановані роботи. Так, влітку підприємство замінило понад 16 км газопроводів на території Закарпаття. Окрім того, було замінено 40 газорегуляторних пунктів, 27 об’єктів електрохімічного захисту, 3,5 тисячі комбінованих будинкових регуляторів тиску та майже 13 тисяч побутових лічильників, встановлено понад 1000 модемів для дистанційної передачі даних тощо.

Завдяки цьому можемо констатувати, що Закарпаття матиме стабільне газопостачання цієї зими. На території області розподільні системи наразі працюють в штатному режимі, у нас немає жодних критичних ситуацій і, навіть враховуючи обставини сьогодення, з газопостачанням проблеми не виникнуть.

Varosh

Головне фото: УНІАН

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