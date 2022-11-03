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Війна

Як підготуватися до відключення мобільного зв’язку та інтернету

3 Листопада 2022 33

Від безсилля та невдач на фронті ворог намагається залишити нас без світла та тепла. А тому вкрай важливо залишатися на зв’язку одне з одним. Покроково розповідаємо, як підготуватися до можливого відключення зв’язку та інтернету.

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Ми розповідаємо про відбудову громади, релокацію бізнесу, залучення донорського фінансування, а цього разу підготували покрокову інструкцію, яка допоможе залишатися на зв’язку із друзями та близькими.

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Головне фото: Furlong/Getty Images

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# війна # зв'язок # інтернет # світло

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