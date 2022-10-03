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Війна

Як громаді організувати дозвілля для дітей та підлітків з родин ВПО – інфографіка

3 Жовтня 2022 43

Інтеграція дітей-переселенців у нову громаду – не менш важливий процес, аніж адаптація дорослих. Однак тут варто задіяти більше креативу й зробити це через активне й цікаве дозвілля. 

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Медіа розповідає про відбудову, релокацію бізнесу, залучення донорського фінансування та інвестицій, а цього разу підготували покрокову інструкцію про те, як громаді організувати дозвілля для дітей та підлітків з родин ВПО.

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Varosh

Фото: Закарпатська обласна наукова бібліотека

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