Як громаді організувати дозвілля для дітей та підлітків з родин ВПО – інфографіка

Інтеграція дітей-переселенців у нову громаду – не менш важливий процес, аніж адаптація дорослих. Однак тут варто задіяти більше креативу й зробити це через активне й цікаве дозвілля.

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Медіа розповідає про відбудову, релокацію бізнесу, залучення донорського фінансування та інвестицій, а цього разу підготували покрокову інструкцію про те, як громаді організувати дозвілля для дітей та підлітків з родин ВПО.

Varosh

Фото: Закарпатська обласна наукова бібліотека

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.