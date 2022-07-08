Як допомогти армії — купити артшолом

У квітні в Ужгороді стартував проєкт “Антидот”. Тоді 54 художники почали розфарбовувати списані шоломи зразка Другої світової війни. Таким чином організатори хотіли зібрати кошти для 128 гірсько-штурмової бригади.

Більше про старт проєкту: Як закарпатські митці перетворили непридатні шоломи на арт-допомогу армії

Артшоломи роз’їхалися всією Україною, а також полетіли у Торонто, Будапешт, Берлін, Уельс.

Мистецтвознавиця Оксана Гаврош каже, що зараз продано вже 37 шоломів, загальною вартістю 111 тис.грн:

— Ми з командою прийняли рішення й 100 тис.надіслали Фонду Сергія Притули, аби зібрати кошти на байрактари. На ще 11 тис. Руху підтримки закарпатських військових закупить все необхідне для наших військових.

До збору коштів долучався й Закарпатський народний хор, який влаштував фотосесію у шоломах.

Осторонь не залишився навіть Акс — бойовий пес 128 бригади, який зараз перебуває на ротації в Ужгороді.

Придбати артоб’єкт і допомогти армії може будь-хто. Вартість 1 шолому — 3 тис.гривень.

Обрати шоломи можна на сторінці проєкту у Facebook. А фізичні виставки знаходяться у Закарпатському краєзнавчому музеї ім. Т.Легоцького та у приміщенні поштомату.

Varosh

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