Відомий дитячий хірург-уролог південної України тепер працює в Ужгороді

Дитячий хірург-уролог Дмитро Чеканов ще донедавна працював в Одесі, у клініці “Одрекс” – найбільшій приватній медичній лікарні на півдні України. Туди лікар переїхав з Миколаєва, де очолював відділення дитячої хірургії в Обласній дитячій клінічної лікарні та був головним експертом цього медичного напрямку по всій області. Дмитра Чеканова називають лікарем-новатором та фахівцем із «золотими руками». Тепер він вже понад місяць оперує в Ужгороді. Сюди потрапив як і мільйони українців – через війну.

«Коли почалися військові дії, то у приватній клініці роботи поменшало, діти почали масово виїжджати. Операції дітям були припинені. Коли стався Енергодар (захоплення окупантами розташованої у місті Запорізької АЕС), то нерви не витримали й ми поїхали. В Ужгород потрапив як більшість внутрішніх переселенців, приїхав із сім’єю, – розповідає Дмитро Чеканов. – Почав шукати роботу за спеціальністю, клініка Prevention зацікавилася. Так ми знайшли один одного».

Хірург відразу розпочав консультувати та оперувати. Частина пацієнтів – ті, які приїхали саме до Дмитра Чеканова. Серед таких – півторарічна дівчинка з Миколаєва, яка мала патологію – вроджену ваду розвитку верхніх сечових шляхів. Рік тому хірург оперував дитину у рідному місті. Через війну родина пацієнтки подалася за лікарем на Закарпаття. Операція пройшла успішно. Вже наступного дня дитина ходила, а за кілька днів дівчинку виписали. «У дитини майже не було прохідності сечоводу. За 4 місяці дівчинка перенесла 3 атаки пієлонефриту – інфекції сечовивідних шляхів. Рік потому дитині зробили перший етап хірургічної корекції вади – операцію, коли сечовід виводиться на передню черевну стінку, щоб дати можливість функціонування нирці. Необхідно було здійснити другий етап – неоімплантацію, тобто зробити якісну пластику сечоводу – вживити його наново у сечовий міхур. Звичайно така методика застосовується при трансплантації нирки, вона достатньо сучасна, швидка і малотравматична. Ми зберегли нирку. Це не часта операція. За такою методикою працює кілька міст: Херсон, Миколаїв, Київ, Житомир і Харків. Дитячих урологів в Україні не так багато – до 100 осіб, з них – тих, хто оперує, близько 50. Це дуже вузька спеціальність».

Лікар коментує й інший випадок, більш звичну патологію, яку нещодавно «виправив».

«У хлопчика був синдром непальпованого яєчка, воно не виявлялося ніяким методом діагностики. КТ робити не можна було через велике опромінення, ультразвук його теж не бачив, тому застосували лапароскопічну діагностику і яєчко виявили. Провели операцію, все гаразд, – пояснив Дмитро Чеканов. – Операції – це завжди командна робота. Щоб максимально гарантувати результат потрібен системний підхід і згуртована командна робота всієї операційної бригади. Має бути сучасне обладнання, сучасна операційна, інструментарій. А також післяопераційний догляд. Всі сучасні методи спрямовані на те, щоб зменшити травматичність операції та післяопераційний реабілітаційний період». За його словами, в Ужгороді, на базі госпіталю Prevension на 80% є все необхідне, необхідний інструментарій докуповується.

Більшу частину робочого часу хірург консультує маленьких пацієнтів, близько половини з них – з різних українських міст. Зауважує, що найчастіше батьки хвилюються та звертаються до уролога з кількох питань: це фімоз (патологічне звуження крайньої плоті), водянка яєчка, пахова та пупкова грижі. Серед більш рідкісних – крипторхізм, варикоцеле, вади розвитку сечовивідних шляхів. Та з невідкладних ситуацій – гострий апендицит.

«Щодо фімозу, то це захворювання нескладне, але немає чіткого алгоритму, як треба діяти. Одна література пише – 2 роки межа для операції, друга – три, інші говорять – сім. На даному етапі немає однозначно визначеного вікового критерію. Але лікар-фахівець на консультації розуміє це у будь-якому віці. Батьки тим часом начитаються літератури, апелюють до інтернету. Обов’язково з проблемою треба звертатися до спеціаліста який це оперує, а не теоретизує. Самолікуванням не варто взагалі займатися в жодній з галузей медицини. Лікарі первинної ланки повинні націлювати на виявлення проблем і далі переправляти до хірурга, не чекаючи, що «переросте», – пояснює Дмитро Чеканов і збирається на чергову консультацію.

Колись лікар мав мрію – працювати у новітньому сучасному медичному центрі. Рік тому, коли переїхав до Одеси, мрія збулася. Сьогодні Дмитра Чеканова інша мрія, щоб закінчилась війна і медики повернулися до спокійного звичного ритму роботи.

За інформацією Ужгородського пресклубу