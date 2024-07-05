Понад 500 закарпатців та переселенців безплатно опановують нові професії на проєкті від Dorcas-Ukraine

Впродовж року у межах тематичного проєкту закарпатці та переселенці, що проживають на території області, мали змогу пройти фахове навчання з різних професій, отримати нові знання та працевлаштуватися.

Благодійний Фонд Dorcas за підтримки американського партнера Word Vision впродовж року реалізовують проєкт «Економічна стійкість для постраждалих від конфлікту домогосподарств Закарпаття».

Як розповів у коментарі Varosh представник Dorcas Кирило Вишняков, проєкт стартував у вересні минулого року і мав кілька «хвиль», у кожній з яких студентів, що пройшли попередній відбір, навчали новим професіям у різних сферах. За умовами, на безоплатне навчання могли потрапити люди з числа внутрішньо переселених осіб, а також люди вразливих категорій – багатодітні матері та батьки, люди з інвалідністю тощо.

Одна частина проєкту була спрямована на те, аби допомогти учасникам облаштувати теплиці та навчити їх за ними доглядати.

«По цьому напрямку нам вдалося охопити 51 родину. Насамперед йдеться про Берегівський та Виноградівський райони, території біля Чопа. Залучені фахівці вчили людей, як правильно теплиці будувати, в який сезон яку городину краще вирощувати. А після того, як в теплиці достигав врожай, також допомагали шукати ринки збуту», – розповів Кирило Вишняков.

Інша частина проєкту передбачала організацію тематичних шкіл та курсів, де навчали перукарському мистецтву та барберингу, кулінарії, викройки й шиття, манікюру та макіяжу. Для викладання у школах залучали фахівців, які вже працюють і готові ділитися досвідом. Скажімо, у Мукачеві курси з перукарського мистецтва, макіяжу, манікюру проходили на базі Академії краси VIVA professional. А от у Тячів, Рахів, Хуст, Берегово спеціально приїжджали майстри школи краси зі Львова для інтенсивного 9-ти денного курсу.

Школи кулінарного мистецтва були організовані на базі кулінарної студії «Лавр» в Ужгороді та ресторану «Порядний газда» у Мукачеві.

Було передбачено і кілька «пакетів» навчань в IT- сфері. На базі УжНУ студенти проходили курси офлайн, також були залучені дві онлайн-школи, які запропонували навчання за абсолютно різними напрямками.

«Окрім того, що ми забезпечуємо навчання, наприкінці курсу учасники також отримують безплатні подарункові набори, з якими можуть йти у справу. Наприклад, ті, хто вчилися на барберів, отримували тримери, ножиці, машинки. Був випадок, коли дівчина, завершивши навчання, одразу відкрила власний салон і взяла до себе на роботу «однокурсниць», з якими разом вчилася на проєкті. Ще одна група дівчат, що вчилися на кравчинь, об’єдналися і разом відкрили мініфабрику з пошиття одягу. Також маємо мінімум 3 родини, яким вдалося возз’єднатися: чоловіки після навчання на проєкті знаходили роботу, і їхні родини поверталися з-за кордону», – розповів Кирило Вишняков.

Станом на зараз саме завершує навчання чергова група студентів.

Загалом з початку старту проєкту навчитися новому ремеслу у різних сферах вже встигли 444 учасники. Впродовж липня нові знання отримають ще близько 70 людей. Таким чином, до серпня в межах проєкту пройдуть навчання понад 500 учасників. При цьому, в Dorcas зазначають, що велика кількість із тих, хто завершив курси, вже або працевлаштувалися, або й узагалі відкрили власну справу.

«Ми сподіваємося досягнути мети у мінімум 50% працевлаштованих або самозайнятих людей з числа тих, хто зміг опанувати нові навички на проєкті», – сказав Кирило Вишняков.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Dorcas-Ukraine у Фейсбуці

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