17 людей з Харківщини приїхали евакуаційним потягом на Закарпаття

17 людей, з них троє дітей, з прифронтових громад Харківщини прибули евакуаційним потягом в Ужгород. Це люди з різних територій Харківської області, у тому числі з Вовчанської, Липецької громад, — сказав Суспільне Харків керівник відділу евакуації Координаційного гумцентра Олег Іванов.
Він пояснив: люди зголосилися виїхати до Закарпатської області в надії знайти поселення за бажанням, роботу та навчальні заклади для дітей. Для евакуйованих залізничники підготували окремий вагон, а волонтери забезпечили людей гарячою їжею, водою та гігієнічними наборами в дорогу.
В Ужгороді на людей чекали перекус, медики, які могли надати допомогу у разі потреби, та транспорт до Рахівщини. Цю групу вимушено переміщених осіб прийме громада Великого Бичкова, — сказали Varosh в Закарпатській ОВА. Там є два відремонтовані корпуси з усіма зручностями, щоб люди, які житимуть там, не відчували ні в чому дискомфорту.
Загалом менш ніж за місяць на Закарпаття евакуювалося 52 особи із Харківської області. Найближчим часом до нас прибуде ще дві групи ВПО.
Зоряна Попович, Varosh
Фото зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбуці
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.