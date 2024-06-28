17 людей з Харківщини приїхали евакуаційним потягом на Закарпаття

17 людей, з них троє дітей, з прифронтових громад Харківщини прибули евакуаційним потягом в Ужгород. Це люди з різних територій Харківської області, у тому числі з Вовчанської, Липецької громад, — сказав Суспільне Харків керівник відділу евакуації Координаційного гумцентра Олег Іванов.

Він пояснив: люди зголосилися виїхати до Закарпатської області в надії знайти поселення за бажанням, роботу та навчальні заклади для дітей. Для евакуйованих залізничники підготували окремий вагон, а волонтери забезпечили людей гарячою їжею, водою та гігієнічними наборами в дорогу.

В Ужгороді на людей чекали перекус, медики, які могли надати допомогу у разі потреби, та транспорт до Рахівщини. Цю групу вимушено переміщених осіб прийме громада Великого Бичкова, — сказали Varosh в Закарпатській ОВА. Там є два відремонтовані корпуси з усіма зручностями, щоб люди, які житимуть там, не відчували ні в чому дискомфорту.

Загалом менш ніж за місяць на Закарпаття евакуювалося 52 особи із Харківської області. Найближчим часом до нас прибуде ще дві групи ВПО.