Українська школа в евакуації. Як влаштована освіта для дітей українських біженців у Братиславі

З часу повномасштабного вторгнення до сусідньої Словаччини потрапили сотні сімей, котрі залишаються там і досі, чекаючи на українську Перемогу. За 9 місяців життя у новій країні українці встигли знайти роботу, постійне місце волонтерства (друге навіть швидше) та потрохи влаштували свій побут.

Але питання освіти для українських дітей, їхнього зв’язку з батьківщиною досі залишається актуальним.

Багато сімей планують повернення в Україну після Перемоги, тому діти продовжують навчатися в українських школах онлайн навіть після насиченого дня у словацьких школах.

— Ми практики знаємо, дистанційні інструменти не замінюють щоденної потреби у спілкуванні з однолітками, — каже Тетяна Петюренко, вчителька української мови з ГО “Українська недільна школа у Братиславі”.

Як українські активісти влаштували школу для семидесяти школярів з різних куточків України, які проблеми вирішують та як допомагають зберігати зв’язок з українською системою освіти — у нашому матеріалі.

Свої освітні послуги для дітей українських біженців пропонують як місцеві школи зі словацькою мовою навчання, так і діаспорні.

У словацьких школах багато роблять для адаптації дітей. Наприклад, там є посада українськомовного асистента, аби спілкуватися з дітьми під час уроків та з батьками після них. Кожна школа пропонує учням пройти безкоштовний поглиблений курс словацької мови. Він триває 12 тижнів, і оскільки мови дуже схожі, то діти швидко долають мовний бар’єр і вже не бояться комунікувати зі словаками.

Є також формат діаспорної школи, де до повномасштабного вторгнення займалися діти, які народилися у Словаччині, і, відповідно, українська мова для них не рідна, а успадкована.

— На початку навчального року 2021-го було 70 дітей, але їх ряди також поповнюють діти з сімей українських біженців. Але навчання тут може компенсувати тільки брак спілкування, але аж ніяк не навчальну програму. Бо акцент школи на вивченні мови, історії та культури України, без вивчення точних наук тощо, — каже Тетяна, яка працює вчителькою української мови в такій школі.

З квітня у Братиславі почала діяти у вечірню зміну школа для дітей українських біженців “Українська школа в евакуації”.

Керівниця організації-засновниці NGO “Sme spoly” Ганна Швачка згадує, що навесні 2022 року був величезний запит від батьків, які тільки приїхали, дати можливість дітям продовжити навчання.

— 24 лютого, у перший день війни, ми відкрили гарячу лінію для українських біженців, які планували їхати до Словаччини, аби врятуватися від війни. Окрім загальних питань про облаштування побуту мами найчастіше питали: “А чи зможуть діти продовжити навчання в українських школах?”

Волонтерками на лінії були вчительки з Української недільної школи у Братиславі, які й почали думати над розв’язанням цього питання. Серед них була й пані Тетяна:

— Треба розуміти, що приїхали діти з Харкова, Маріуполя, Ірпеня, Бучі, тобто з тих міст, де багато шкіл було фізично зруйновано, а доля вчителів склалася по-різному. Така ж ситуація з містами, які зараз тимчасово окуповані. Часто навіть не було кому організувати навчальний процес. Діти мали шукати сили займатися самоосвітою.

Також ситуацію ускладнював і той загальний сильний стрес, який пережили діти. Адже часто вони могли тижнями сидіти у підвалах, ховаючись від бомб, виїжджати з-під обстрілів, а приїхавши отримували життя у новій країні, мову якої вони не знали. І що теж важливо — співжиття на невеликій площі з такими ж стресованими батьками, братами та сестрами.

Батьки у перші дні не давали старшокласників у словацькі школи, адже планували повертатися додому й не бачили сенсу віддавати дитину у школу на кілька місяців під кінець навчального року. До того ж це створювало додаткове навантаження дитині, яка мала завершувати навчання у 2-х школах.

— Також до нас потрапило дуже багато вчителів, теж з числа біженців. Вони не могли сидіти склавши руки, і були готові працювати безкоштовно. Тобто склався пазл: приїхали ті, хто може вчити й ті, хто потребує навчання. Не було лише приміщення, тож ми взялися вирішувати цю проблему, — пригадує Ганна.

— Я в Україні вчилася у школі, де було 3 зміни. Тому ідея створити живе навчання в другу зміну прийшла сама собою. Були пропозиції від місцевого бізнесу дати безкоштовне приміщення, але без ремонту, аби ми його облаштували під свої потреби. Проте ми вирішили шукати щось таке, де вже можна було б проводити уроки, бо до кінця навчального року і так залишалося небагато, — додає Тетяна.

У березні жінок запросили на зустріч з Президенткою Словацької Республіки Зузанною Чапутовою. Окрім обговорення загальних волонтерських питань, вони розповіли й про своє бажання створити школу для українських дітей. Кажуть, що ця ідея видалася дуже слушною, і Президентська Канцелярія допомогла їм з пошуком приміщення.

Так вони знайшли приватну школу Cambridge International School у центрі міста. Оскільки це приватний навчальний заклад, то всі бюрократичні питання було швидко вирішено, й вже за два тижні, 4 квітня, у школі відбулися перші уроки.

— Ми дуже швидко набрали учнів, буквально за два тижні були сформовані класи з 64 школярами. І ще такий же список тих, хто був в черзі. Так само швидко знайшлися українські вчителі, які знали українську навчальну програму. Це важливо, бо навчальні предмети в Україні та Словаччині побудовані по-різному. Вони дуже професійно підійшли до своїх обов’язків, хоча знайшли собі основну роботу, а у нас працювали “pro bono”, — додає Ганна.

Протягом літа Ганні та колегам організації Ukraine-Slovakia SOS / SME SPOLU вдалося залучитися підтримкою UNIСEF та 12 вересня відкрити двері для сімдесяти дітей з різних куточків України. До розкладу дітей, окрім базових предметів, додалися й нові — арттерапія, словацька мова, профорієнтація та фінансова грамотність.

Завдяки цьому гранту вчителі можуть влаштовувати додатково екскурсії та різні активності, а головне — школярі будуть мати повноцінний навчальний рік з випускним.

Формат навчання залишився незмінним — заняття тривають з понеділка по четвер з 4 по 7 годину вечора, коли закінчуються уроки у CIS. У школі діє 4 класи — для 5-6, 7, 8-9 та 10-11 класу відповідно. В середньому учні мають по 4 уроки на день.

Тетяна каже, що треба врахувати, що ця школа — не офіційний навчальний заклад, а громадська ініціатива двох організацій “Sme spoly” та Української школи у Братиславі, а тому має низку плюсів та мінусів організації навчання:

— Переваги — вчителі мають свободу дій. Ми розуміємо, що це педагоги-практики, які розуміють підхід та орієнтуються на запити учнів. Бо прийшли діти з різним рівнем знань, і ставити високі освітні вимоги не дуже виходить. На початку ми провели вступні тести для дітей. Не з метою оцінити, а з тим, аби вчителі розуміли, з ким вони працюють. Кому дати складніші завдання, з ким треба працювати індивідуально, аби додатково щось пройти.

З недоліків — ми не можемо видати атестат чи будь-який інший офіційний документ про здобуту освіту. Діти мусять вчитися у державній школі: чи українській, чи словацькій.

— Ми розуміємо, що це не повноцінний навчальний процес, але й усвідомлюємо, що вони ходять також в українську школу онлайн, тому завдання вчителів просто пояснити їм те, що вони не розуміють вдома, систематизувати їх навчання та підготувати до іспитів у 9 та 11 класах. Бо вже було анонсовано, що в консульствах діти, які виїхали з України, зможуть скласти шкільні іспити, — додає Ганна. — Наше найперше завдання у цій школі — дати дітям можливість чути рідну мову та спілкуватися зі своїми однолітками-українцями.

Питання функціонування школи залежить від фінансування, і це питання номер 1 для організації.

— Ми не просто працюємо — наш проєкт видно. І наші партнери теж це бачать. Завдання адміністрації школи зараз — оплачувати роботу вчителів та в міру можливостей збільшити кількість учнів, — ділиться планами Тетяна.

Жінки зізнаються, що такі осередки є у Словаччині необхідністю, і влада теж це розуміє. Адже проблеми з влаштуванням дитини у садочок чи школу були ще й до лютого 2022 року.

— Ми всі дуже вражені, наскільки словаки пройнялися по-людськи нашою бідою. Перші 3 тижні ми не встигали просто фізично відповідати на пропозиції допомоги. Це всіх стосується — від простих людей до бізнесу та чиновників, — пригадує Ганна. — В кінці лютого ми відкрили у Братиславі кілька збірок, куди люди могли приносити свою допомогу. І на одній з таких стали допомагати чиновники того району Братислави, де він знаходився. Навіть самі таку збірку організували, а потім ще й дали приміщення для нашого Українсько-Словацького Дому. І нарешті ми маємо свою домівку, бо раніше ми бігали по офісах інших організацій.

— Словаки готові допомагати й всі намагаються йти назустріч. Ми вдячні за це і своєю чергою готові подолати скепсис тієї частини суспільства, яка дивиться на нас, як на прохачів, й довести — ми є корисною частиною суспільства, яке допомогло в біді.

Гичка Галина, Varosh

Фото: Тетяна Петюненко та зі сторінки Української школи у Братиславі

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