Українці можуть на пів року отримати безкоштовне житло у Великій Британії

Така можливість надається в рамках державної програми у Великій Британії “Житло для України”. Втілює її благодійна організація “RefuAid”, члени якої надають консультативну підтримку та повністю супроводжують учасника від стадії заповнення заявки до та під час переїзду до Великої Британії.

У матеріалі читайте про те, яку саме допомогу надають українцям та як її отримати. А також розповідь Олени з Запоріжжя, яка вже встигла тимчасово переїхати до туманного Альбіону разом з родиною.

Власта Тарасова — ужгородка, яка вже кілька років мешкає у Лондоні. Зараз працює у БО “RefuAid”, котра допомагає біженцям з різних країн та є координаторкою програми “Житло для України”.

Вона розповідає, що історія організації розпочалася ще у 2015 році, коли до Європи почали прибувати перші хвилі біженців з Сирії. Тоді дві подруги, Анна та Тамсин, поїхали в Грецію, на о. Лесбос, аби бути корисним на місці. Згодом, вони вирішили заснувати свою організацію, аби систематично допомагати тим, хто через військові конфлікти був змушений рятуватися у Великій Британії та шукати тут новий дім.

Специфіка організації — допомогти працевлаштуватися людям з професійною кваліфікацією (юристам, лікарям, медсестрам тощо), тобто тим, котрі здобули відповідну освіту у своїй рідній країні, але не можуть швидко знайти роботу у Великій Британії через мовний та кваліфікаційний бар’єр.

— Це дивовижні історії про те, як повернення до своєї професії може змінити життя людини. Одного разу наша Анна розговорилася з продавцем в одному з магазинів і зрозуміла, що це нейрохірург з Афганістану. Він став учасником програми перекваліфікації й зараз працює за фахом в одній з лондонських клінік. Фактично, це початок нового життя для нього та багатьох його співвітчизників.

В рамках програми учасникам пропонували безкоштовні мовні курси з лексикою відповідно до професії, а також допомагали з працевлаштуванням за спеціальністю.

Додаткова опція — безвідсоткові позики, в тому числі до 10 тис.фунтів стерлінгів на перекваліфікацію.

— За весь час ми видали позик на 1,6 мільйона фунтів, тобто більше ніж 300 клієнтам. Рівень повернення позик складає 98%. Що свідчить про те, що людям потрібна підтримка і час на адаптацію, аби стати на ноги.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в організації з’явився додатковий відділ, який займається пошуком житла для українців у Великій Британії за програмою “Житло для України”. Окремий представник організації є у Варшаві. Але консультативну підтримку можна отримати з будь-якої точки Європи чи світу.

«Житло для України» — це державна програма, яка дозволяє сім’ям у Великій Британії спонсорувати візу та надавати житло як родинам, так і окремим громадянам України, що рятуються від війни.

Програма включає надання житла для українців на 6 місяців, оформлення візи на 3 роки зі статусом резидента, а також можливість оформлення відповідних документів — соціальної допомоги, медичного обслуговування, влаштування дитини в школу, мовних курсів тощо.

— Ми допомагаємо знайти помешкання саме на пів року, аби за цей час людина чи сім’я, яка переїхала, змогла адаптуватися до життя у новій країні, допомагаємо з документами. А потім вони вже зможуть влаштуватися на роботу та самостійно винаймати квартиру.

Понад 150,000 сімей Великої Британії зареєстрували своє бажання виступити як спонсор як для окремих українців, так і для українських родин. Спонсори, або хости — люди різного віку, від 25 до 76 років. Зазвичай це пенсіонери чи одинокі люди, хоча є й багато сімей.

— Ми маємо партнерів, Refugees At Home, які займаються пошуком спонсорів (так називають тих, хто готовий надати кімнати свого будинку для українців). Вони спілкуються зі спонсорами, відвідують будинок, проводять співбесіди. Наприклад, такого ніколи не буває, аби жінку з дитиною поселили до самотнього чоловіка. Безпека — понад усе.

До того ж до будинку також є певні вимоги. Для біженців має бути відведена окрема спальня, залежно від кількості людей, окрему кімнату мають мати й діти від 11 років.

— Люди дійсно допомагають з чистими намірами, просто хочуть допомогти родинам у скруті. Так, існують соціальні виплати від уряду для сімей, які приймають, але вони незначні: 350 фунтів незалежно від кількості людей і покривають хіба що базові витрати, комунальні платежі, на утримання гостей.

— За період існування в нашій організації напрямку України з квітня 2022 ми отримали 37055 заявок від більше ніж 670 українців. Ми подали на 144 візи, й більш ніж 80 з них мають позитивний результат. Є й близько 158 клієнтів, які вирішили рухатись самостійно. Причини різні: хтось вирішив в Україні лишитись, хтось – в третій країні, де знаходився на момент подачі заявки.

Люди приїжджають з різних міст, найбільше — з Маріуполя, Харкова, Києва та Одеси, Херсона, є також й із західних регіонів.

— У нас була сім’я з Херсонщини, яка виїжджала через Крим. Всього 4 людини та кіт, тож довелося оформляти не тільки візи, а й ліцензію для чотирилапого. Взагалі допомога з евакуацією разом з господарями й тварин, дуже важлива, й ці історії чіпляють за живе.

Люди відмовляються їхати без своїх улюбленців, бо це їхня асоціація з рідним домом. Дуже вразила історія жінки, яка разом з дочкою евакуйовувалася з Маріуполя. У неї розбомбили будинок. “Ми з нею так багато пережили, що мусимо триматися разом”, — оформила всі документи й поїхали разом. Ще є історія з морською свинкою Елеонорою, але всі ці історії про одне — співчуття та любов.

Програмою скористалася разом з батьками та неповнолітньою донькою мешканка Запоріжжя Олена Четверикова. Жінка вирішила їхати після перших вибухів одразу 24 лютого.

— У мене було власне авто. Батьки відмовлялися, тож я зібрала дитину і ми проїхали понад 6 тис.кілометрів аж до Португалії. Там я знайшла сім’ю на узбережжі, яка була готова прийняти нас безкоштовно. А через деякий час я потрапила у лікарню, мала оперуватися. І я дуже вдячна португальцям, у яких ми жили, адже вони були поряд з донькою. Через кілька днів приїхали й батьки, аби бути поруч з онукою.

Адаптуватися у Португалії було складно через мовний бар’єр. Тому вирішила шукати англомовні країни, як от Велику Британію чи Канаду. Труднощі полягали й у тому, що її сім’я складалася з 4 людей — вона, її дочка та її батьки.

В пошуках житла натрапили на анкету від “RefuAid”. І через тиждень їх набрала координаторка Надія.

— Напевно, найбільша перевага цієї організації — це індивідуальний підхід до кожної родини. В мене було безліч питань, які не вирішиш простим гуглінням. Наприклад, де краще оперуватися — у Португалії чи вже у Британії? Мій батько має інвалідність, як її оформити у Британії? Як обрати для доньки школу, а для батьків — окуляри? І ще безліч питань, крім основного — пошуку житла. Тому ми дуже вдячні цій організації за такий підхід, на всіх етапах ми були абсолютно спокійні, що потрапили у надійні руки.

У організації дбають про безпеку клієнтів та перевіряють хостів. Олена мала спільний зум з господарями та координатором. Тільки після знайомства й підтвердження почалася підготовка документів та приїзд у країну.

— Виявилося, що нас приймає дуже миле та інтелігентне подружжя Елейни та Пітера. Вони вже на пенсії, Елайн — вчителька географії у минулому. Вони дуже гостинні, навіть приїхали зустріти нас від Ла-Маншу (ми їхали з боку Франції), й вже разом ми з ними дісталися містечка Челтнем (“Cheltenham”).

Коли я їх питала, чому вони вирішили допомогли українцям, вони відповіли, що якщо можуть це зробити, то чому б і ні? У них великий будинок на 2 поверхи, де живуть самі, бо діти мають свої сім’ї, тож вони раді компанії. Вони часто когось хостили у себе, у них такий спосіб життя.

До того ж вони дуже співчувають українцям та всіляко намагаються допомогти. Наприклад, Ненсі ще на початку повномасштабного вторгнення купила насіння соняшника, я віддавала його друзям та знайомим. Соняшник — це символ України тут, і це був її жест, аби кожен пам’ятав про нас. Також вона робила маленьких паперових сувенірних собачок, які продавала за символічні 2-3 фунти, аби пожертвувати їх на допомогу Україні.

Олена каже, що у їх містечку дуже багато українців, вони не забувають про свою батьківщину й намагаються допомагати звідси. І так само тут багато британців, які співчувають українцям та готові всіляко підбадьорювати.

— У місцевій церкві для українців проводять курси як писати резюме, як влаштувати дитину в школу. Дивовижно було, коли до нас на таке заняття прийшла колишня директорка школи. “Я підготувала для вас шаблони всіх потрібних документів і можу допомогти у заповненні”, — сказала вона. Це безцінно.

Також у церкві діє Friends cafe – розмовний україномовний клуб.

— Там ми просто спілкуємося українською, розповідаємо якісь історії з життя тощо. Навіть ті, хто в побуті розмовляли російською вже перешли й вільніше спілкуються українською.

(прим. Олена сама намагається розмовляти українською, й наше майже годинне інтерв’ю теж було на українській).

Також тут займаються волонтерством — допомагають сортувати медикаменти, влаштовують благодійні акції, як-от забіги, для збору коштів.

— Попри те, що дуже бракує дому, ми відчуваємо ми тут не одні й намагаємося підтримати одне одного тут, й співвітчизників вдома. Мій тато казав, що якби знав, що чужі люди можуть так піклуватися про мене, я б ніколи не повірив.

Стати учасником програми “Житло для України” може кожен українець, який до 1 січня проживав на території України.

Участь — безкоштовна. В рамках програми вам нададуть житло на пів року у перевірених хостів, та допоможуть з документами, виберуть найзручнішу дорогу. А також можуть направити до власних мовних програм та програм із працевлаштування у Великій Британії.

Як взяти участь? Заповнити форму та очікувати на лист від координатора програми. Час очікування залежить від черги, й може тривати від одного до кількох тижнів.

На програму для українців можна податись за посиланням What is the scheme? — RefuAidRefuAid

Заявка та відповіді на найпоширеніші питання — за посиланням: https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-questions.uk

Галина Гичка, Varosh

Фото: Олександр Смутко

