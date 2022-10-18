Три історії українців, які перетворили свої захоплення на зброю у війні

Молодіжна ініціатива #ВліпиЗаСебе розповідає, про українців, для яких хобі та захоплення стали інструментом захисту України на мовному, культурному та історичному фронтах.

Ярослав Шпет та історія родоводу

За фахом Ярослав — фінансист, але все життя цікавився історією. Після повномасштабного вторгнення почав вести блог про історію та разом з однодумцями створив історичне медіа «Простір». За донат на ЗСУ він допомагає кожному охочому дізнатись про своє коріння.

«Після початку вторгнення багато людей репостили дописи про зневіру і зраду. Це мене спровокувало, мені хотілось ділитися прикладами з історії, коли країна, на яку ніхто не ставив, перемагала. Я почав писати про те, що у нас є всі шанси на перемогу, головне — зробити висновки з попередніх воєн і згуртуватись навколо армії.

Потім ми з однодумцями створили історичне медіа Простір, до команди входять професійні історики. Ми зробили це, щоб захистити історичний простір, адже в росії дуже сильно працюють над тим, щоб створити своє уявлення про історію, яке не має відношення до реальності», — зазначає Ярослав.

Ярослав вважає, що саме знання історії може зараз посилити впевненість українців і віру в майбутнє.

«Не треба кожному знати імена всіх гетьманів. Просто якщо прочитати кілька книжок про Україну, це позбавить відчуття меншовартості, для якого в українців немає жодних підстав», — каже Ярослав.

Крім того, Ярослав вже три роки досліджує свій родовід та сягнув 16 сторіччя, тож почав ділитись досвідом.

«Я написав допис про те, що кожному українцю варто розшукати своє коріння. У мене почали запитувати поради. Тому я написав просту інструкцію і ділюся нею за будь-який донат на ЗСУ. Хтось кидав 5000 грн, хтось — 5 грн. Кілька тисяч людей таким чином задонатили та отримали інструкцію», — говорить Ярослав.

Саша Хоменко і українська поезія

Саша — молодий український режисер. Він провів 47 днів у російській окупації, після чого вирішив спрямувати свою діяльність на розвиток вільної української культури та мистецтва.

Захоплення поезією переросло у музичний проєкт МУР. Це — проєкт, де створюють сучасну українську музику на слова українських класиків (від реггі-Іздрика до техно-Стуса та реп-Франка). Наразі вже вийшло 2 альбоми.

«Хтось каже: «Як можна так знущатися з класики!», бо для них Шевченко – це дід з вусами, Пророк, а в нас він – гангстер», — кажуть хлопці з гурту. Мова і культура — живі і мають бути сучасними.

Саша каже, що бороти ворога треба на всіх фронтах. Для учасників гурту МУР — це стіна з імперією та її середньовічними поглядами.

Наталка Щепеліна та іноземні мови

Наталка захоплюється вивченням мов та їх викладанням. Вона вільно володіє англійською та німецькою, веде популярний блог про мови та має власну школу.

Після вторгнення сторінка Наталки стала інструментом популяризації українського блогінгу та мови, а школа змінила формат роботи, аби розірвати зв‘язки з російським ринком та забезпечити робочі місця більшій кількості українських викладачів.

«Я виросла в Києві, в російськомовній родині. Навіть вважаючи себе українкою, я не задумувалась, чому в побуті послуговуюся російською, аж поки не зацікавилась історією репресій, заборон та радянської пропаганди. Я вирішила підтримувати наше, відсахнувшись від нав’язаного», — каже Наталка.

Росіяни, які складали більшу частину аудиторії, відписалися, коли Наталка перейшла на українську, через що вона потрапила в «тіньовий бан». Але на місце старих підписників швидко прийшли нові.

«Свій рівень української я оцінила як В2-С1 і вирішила, що швидше вдосконалити її з вчителем. Тоді ми найняли філологів-україністів і запустили український напрямок», — зазначає Наталка.

Після вторгнення школа Наталки мала на меті працевлаштувати якнайбільше українських викладачів. Для цього з продажу записаних лекцій переформатувались на індивідуальні та групові заняття. Цей підхід дозволив забезпечити роботою понад 50 мовознавців.

«Країна — це не кордони, а люди, які говорять українською, споживають та підтримують українське. Кожен може перейти на українську, дивитися наш Youtube, слухати нашу музику, цікавитися історією, обирати наші продукти.

Часто до нас в школу приходять люди, які можуть собі дозволити вчити мову і з носіями, але свідомо обирають в скрутну хвилину підтримати саме український бізнес», — говорить Наталка.

Varosh, за інформацією кампанії #ВліпиЗаСебе