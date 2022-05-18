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Війна

Стартує конкурс грантів для розвитку малих підприємств, які перемістилися у Львівську або Закарпатську області

18 Травня 2022 2

Щоб підтримати економіку України у час війни, МОМ оголошує конкурс грантів для розвитку малих підприємств.

Якщо ваше підприємство має досвід роботи не менше 3 років та наразі переїхало на Львівщину чи Закарпаття, у вас є можливість отримати фінансування до 20 тис. євро.

На грантові кошти ви зможете:
🔹закупити нове обладнання або сировину,
🔹орендувати, придбати або відремонтувати робоче приміщення,
🔹перепрофілювати виробництво,
🔹покрити транспортні витрати,
🔹розширити команду тощо.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму –https://bit.ly/3PEyFBE

Дедлайн подачі – 18:00 6 червня 2022 року
Деталі – https://bit.ly/3yKve6u.

MOM_2

Конкурс грантів втілюється в межах проєкту «Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу», що фінансується Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Німецький банк розвитку (KfW).

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# МОМ # підприємництво

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