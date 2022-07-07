«Смертельна» вакцина від мавпячої віспи та «спалах холери» на Одещині: огляд наративів про охорону здоров’я. Випуск №3

У період 2-9 червня російські та проросійські джерела продовжили розповсюджувати один із ключових наративів про підготовку України до хімічних провокацій на своїй же території. Тим часом на тлі гуманітарної кризи на Херсонщині колаборантські канали вихвалялися відкриттям аптеки в Херсоні, хоча якраз унаслідок окупації й виникла нестача ліків у місті. Також у вказаний період почала з’являтися хибна інформація про інфекційні захворювання, зокрема про нібито спалах холери на Одещині та «небезпечні» вакцини проти мавпячої віспи.

За підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, росії.

Дезінформація: Україна готує хімічну провокацію в Сумах

На тижні 2-9 червня російські ЗМІ та представники влади укотре звинуватили Україну в підготовці провокацій із використанням хімічних речовин. Вони розповсюдили щонайменше два кейси дезінформації. Перший — підготовка України до хімічної провокації в Сумах для того, щоб звинуватити росію в застосуванні хімічної зброї. Причому Міністерство оборони рф зазначило, що росія нібито знищила всі запаси хімічної зброї відповідно до міжнародних угод. Другий — мінування цистерн із селітрою та азотною кислотою на заводі «Азот» у Сєвєродонецьку для того, щоб влаштувати «антиросійську провокацію».

Як насправді?

Історія російсько-української війни свідчить про те, що якраз росія обстрілює хімічні підприємства та влаштовує численні провокації. Так, 21 березня 2022 року російські військові пошкодили резервуар із аміаком на підприємстві «Сумихімпром». За день до цього представники рф в ООН розповідали про «плани» України застосувати хімічну зброю в Сумах.

Також у травні та червні росіяни неодноразово обстрілювали завод «Азот» у Сєвєродонецьку. У промисловій зоні місті українські військові тримають оборону, а цивільні використовують бомбосховища «Азота» для захисту від російського вогню, тож у України не було жодного приводу знищувати об’єкт, який знаходиться під її ж контролем.

Представники України, США, Великої Британії попереджали, що росія може готувати операцію під чужим прапором із використанням хімічної зброї для того, щоб потім звинуватити Україну у розробці та застосування зброї масового ураження.

Росія заявила про знищення останніх запасів хімічної зброї у 2017 році. Утім, після цього росія щонайменше двічі використовувала хімічну зброю: при отруєнні Сергія Скрипаля, колишнього російського розвідника, у 2018 році та при отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році.

Дезінформаційні кампанії щодо хімічної зброї — не нове явище для російської пропаганди. Раніше росія поширювала фейки про хімічну зброю, захищаючи режим Башара Асада від звинувачень у використанні забороненої зброї у Сирії або ігноруючи розслідування про відповідальність росії за отруєння Скрипаля та Навального.

Дезінформація: На Одещині зареєстрували спалахи холери

У телеграм-каналах розповсюдили інформацію, що в місті Кілія Одеської області виявили 2 випадки холери. Це нібито підтвердили місцеві лікарі.

Як насправді?

В Одеській обласній державній адміністрації спростували цю інформацію, зазначивши, що на Одещині ретельно слідкують за якістю води. Крім того, Кілійська багатопрофільна лікарня заявила, що станом на 10 червня 2022 року у місті немає лабораторно підтверджених випадків холери.

Останній підтверджений спалах холери в Україні стався в 2011 році в Маріуполі. У 2022 році в жодній області України не реєстрували спалахи цієї хвороби. Мер Маріуполя припускає, що внаслідок гуманітарної катастрофи в місті вже можуть бути десятки випадків холери, проте через окупацію цю інформацію не можна підтвердити.

Холера — це гостре кишкове інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139, або ж через контакт із зараженою людиною. Водойми в теплу пору року є природним середовищем цих бактерій. Переважно спалахи холери трапляються на територіях з недостатнім доступом до чистої води та санітарних умов, як-от у міських нетрях, таборах для біженців, зоні бойових дій. Серед симптомів на ранніх стадіях холери вирізняють діарею, біль у животі, нудоту, блювоту, зневоднення, судоми ніг та дратівливість. Діарея зазвичай виникає раптово, блювота може тривати годинами, а зневоднення може розвинутись протягом декількох годин після появи симптомів. Як уникнути захворювання: дотримуйтеся правил особистої гігієни (передусім миття рук);

вживайте лише чисту воду;

не купайтеся в забруднених водоймах;

ретельно готуйте їжу: уникайте вживання сирого або недовареного м’яса, морепродуктів, немитих фруктів та овочів;

вакцинуйтеся (переважно щеплення рекомендують у країнах із високим ризиком спалахів).

Малінформація: В окупованому Херсоні почали відкривати аптеки

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в Херсоні відкрилася «Народна аптека». «Тішить великий асортимент лікарських препаратів. Незабаром також відкриються аптеки і в інших районах міста. Херсонці без ліків не залишаться», — повідомляє канал російської окупаційної «влади», так звана «воєнно-цивільна адміністрація» Херсонської області. Судячи з фото, «перевідкрили» звичайну аптеку. У дописах згадують, що в місті все одно проблема з медикаментами, аптеки закриваються. І, звичайно, не згадують головне: гуманітарну кризу штучно створили самі окупанти.

Як насправді?

Попри зусилля українського уряду та міжнародних гуманітарних організацій, рф ні разу не погодилася створити гуманітарний коридор для доставки продовольства, ліків чи евакуації цивільних. Крім цього, російські військові неодноразово відбирали ліки у волонтерів, які намагалися їх провезти, та захоплювали гуманітарні штаби з медикаментами в Херсоні. За свідченнями правозахисників, у перші дні окупації Херсонщини російські військові розграбували велику кількість продовольчих мереж і аптек. Українські товари тоді вивезли на територію окупованого Криму та до росії.

Українська влада окупованого регіону постійно повідомляє про гостру нестачу медикаментів. Ще у травні мер Херсона Ігор Колихаєв повідомляв, що ліків у місті залишалося всього на два тижні й вже не було розчинів для крапельниць, було обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачало кисню. Ще наприкінці травня активісти повідомляли, що майже всі аптеки в місті — 90% — не працюють. Ліки завозять із Криму та рф та продають за цінами в 3-5 разів вищими.

Дезінформація: Вакцинація проти мавпячої віспи небезпечна

В українському сегменті соцмереж продовжують ширитися фейки про мавпячу віспу. Цього тижня поширювали інформацію, ніби вакцинація проти мавпячої віспи небезпечна, адже одна з вакцин проти мавпячої віспи, яку розробляє компанія «Emergent Biosolutions», може призвести до запалення серця, сліпоти чи навіть смерті.

Як насправді?

Йдеться про препарат ACAM2000, схвалений для використання у США в 2007 році. Вакцина призначена для людей із високим ризиком зараження віспою: медиків, працівників лабораторій, військових, які можуть контактувати з вірусом віспи або з його носіями в ході своєї роботи.

В інструкції до неї дійсно вказано, що після її використання зареєстровані випадки серцевого запалення, сліпоти та смерті. Ці ризики підвищуються для людей із серцевими хворобами, захворюваннями очей, які лікуються місцевими стероїдами, ослабленим імунітетом, екземою або іншими шкірними захворюваннями, а також для немовлят і вагітних. Однак перелічені несприятливі події є рідкісними: наприклад, 1 із 175 дорослих, хто отримує вакцину вперше, може постраждати від серцевих запалень. Найбільш поширеними побічними діями після імунізації можуть бути запалення лімфатичних вузлів, втома, лихоманка, м’язовий та головний біль, свербіж та висипи на шкірі.

Також у 2019 році у США схвалили іншу вакцину проти віспи під назвою Jynneous. Вона є більш безпечною та не має таких серйозних рідкісних побічних ефектів, як ACAM2000. Зокрема її пропонують людям із високим ризиком побічних ефектів після застосування ACAM2000.

Наразі у США обидві вакцини рекомендують для захисту від мавпячої віспи групам ризику. Це досить обмежене коло людей: працівники лабораторій, які проводять тестування для діагностики ортопоксвірусів (група вірусів, до яких входить віспа) або працюють із культурами чи організмами, інфікованими ортопоксвірусами; окремі медичні працівники та військові, які мають бути вакциновані для підготовки до роботи в надзвичайних умовах. Про плани загальної кампанії вакцинації представники США не повідомляли.

Мирослава Маркова, Кирило Перевощиков, via

Методологія

Щотижневий аналітичний огляд надає уявлення про наративи, пов’язані з охороною здоров’я. Кожен із згаданих наративів підпадає під одну з категорій:

дезінформація — свідоме поширення неправдивої інформації;

— свідоме поширення неправдивої інформації; місінформація — неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів;

— неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів; малінформація — правдива інформація, яку використовують для того, щоб завдати шкоди людині, організації або державі.

Для підготовки матеріалу проводиться аналіз інформаційного простору України, росії та Білорусі за допомогою електронних інструментів моніторингу, а також ручного дослідження платформ та соціальних мереж. Основними каналами для моніторингу є соціальні мережі, телебачення, радіо, преса, інформаційні агенції.