Школа моєї мрії в Ужгороді: якою її бачать учні та вчителі?

Якою має бути школа, аби до неї хотілося щоразу приходити?

Викладачі ліцею Educator вважають, що її можна створити, спираючись на думки та побажання безпосередніх учасників процесу — учнів та викладачів.

Днями в межах проєкту Education Hub, що реалізується ліцеєм Educator за підтримки міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді Словацька Республіка» (People in need Slovakia) було проведено очний захід “Школа моєї мрії”, де це питання поставили вчителям та учням різних навчальних закладів м.Ужгорода.

Організатор та ідейний натхненник заходу, вчитель географії у ліцеї Educator Микола Гошовський каже, що такі опитування вчителів та учнів мають дати віру в те, що вони безпосередньо впливають на зміни в освітній системі:

— Якщо ми кажемо, що навчання дитиноцентричне, то чому б тоді не дослухатися до того, чого прагне сама дитина?

— Зараз спеціалісти намагаються спрогнозувати, яким буде наше майбутнє після Перемоги. Військові думають як збільшити оборонний комплекс, лікарі — як покращити медицину. А як готується освіта? Так, почнеться відбудова шкіл, ми отримаємо нові приміщення, парти, але, можливо, варто скористатися цим і змінити ще щось? Наприклад, інтер’єр, який подобається учням, технічну базу для практичних занять з різних предметів, а також підходи до самого навчання, взаємодії для вчителів та учнів. Зараз маємо унікальний шанс покращити нашу систему освіти.

І ми цю можливість бачимо й на прикладі нашого простору Education Hub. Тож ми вирішили — а чому не запитати учнів, а що їм хочеться зробити, аби з задоволенням приходити у школу?

Обговорення на “Школі моєї мрії” складалося з двох етапів, до якого були залучені учні та вчителі державних навчальних закладів.

Перше, у малих групах треба було з’ясувати, що мотивує вчитися, а що — ні.

Від учнів найчастіше лунали тези, що їх демотивує навчатися:

коли вчитель кричить на них або коли їх висміює;



коли вчитель погано пояснює і навіть йому самому не цікаво бути на уроці;



коли нема підтримки там, де не вдається.



І відповідно, найбільше мотивує, коли вчитель цікаво пояснює, залучає до різних активностей на уроках і поза ними, хвалить та поважає учня.

Вчителів у роботі надихає любов до дітей та їх бажання вчитися, підтримка колег, гарне методичне забезпечення та достойна зарплата.

Учениця 10 класу спеціалізованої школи № 3 Чізмадіа Александра прийшла на обговорення зі своїм вчителем географії Михайлом Михайловичем та шкільними друзями.

— Мені сподобалася відкритість та бажання вчителів та учнів зрозуміти проблеми одне до одного під час обговорення. І це дуже добре, що ми побачили різні сторони. Наприклад, я дізналася більше про “внутрішню кухню” вчителів, зрозуміла, що в них теж є свої проблеми, до яких треба ставитися з розумінням.

— Формат обговорення класний і дуже мотивує. Є відчуття, що мене слухають і чують.

Другий етап обговорення — якою має бути школа мрії? Причому, і для вчителів, і для учнів було завдання нічим себе не обмежувати, і записувати навіть нереальні побажання.

— Якщо ви б хотіли, щоб по коридорах бігали маленькі рожеві плюшеві поросята, аби їх можна було брати на руки під час уроків — пишіть. Хай вас нічого не стримує, не забувайте мріяти! Бо коли ви чимось живете і про щось мрієте, то це обов’язково прийде.

Отже, школа мрії для учнів — це:

Достатня кількість обладнання для практичних занять на всіх предметах (агрегатів та приладів на хімії та фізиці, комп’ютерів та програмного забезпечення на інформатиці, спортивний інвентар для уроків фізкультури;

“Дуже хочеться не тільки чути про експерименти, але й самим їх провести та перевірити, чи це правда”.

Екскурсії за кордон;

“Було б класно побачити вживу ті історичні місця, про які пишуть у підручниках, побачити людей іншої культури, поспілкуватися з ними”.



Лаундж-зони у коридорах;

“Аби учні та вчителі могли відпочивати від уроків”.



Профорієнтація у старших класах;

“Вже у 9 класі треба розуміти, чи ти вступаєш і куди, аби готуватися до ЗНО. Та й взагалі було б непогано виходити зі школи вже з професією”.



Приємний дизайн школи та класів;

“Якщо затишно, тепло, комфортно, то в таке місце хочеться приходити”.

Ще було кілька цікавих ідей, як-от, дзеркало в туалеті, можливість зробити собі чай у класі, ходити без взуття.

Школа мрії для вчителів — це:

не більше 10 дітей у класі;

розподіл учнів по класах за рівнем успішності;

активний шкільний парламент, який впливає на навчальний процес;

можливість для учнів обирати деякі додаткові предмети та вчителя, який їх викладає;

учнівська мобільність в межах України, аби школярі мали можливість бачити різні регіони своєї країни.

Також присутні вчителі погодилися, що пропозиції від учнів теж їм дуже імпонують й вони самі б їх запропонували.

Михайло Качайло, вчитель географії спеціалізованої школи № 3, який брав участь в обговоренні, каже, що такий невимушений формат розмови дозволив дітям бути більш розкутими та не соромитися говорити:

— Тому ми й почули реальні проблеми та потреби дітей, а вони — наші. Можливо, після цього заходу ми будемо більше розуміти одне одного. І було б добре досягти кінцевої цілі — аби Міністерство дослухалося до дітей.

— Я задоволений заходом, бо почув нові ідеї від учнів. І хоча залежно від рівня школи думки та бажання учнів відрізняються, можна побачити загальні тенденції. От сьогодні чітко видно, що дітям потрібно більше практики, руху та активностей. І це вже може бути підказкою для адміністрацій шкіл, як покращити свої навчальні заклади”, — підсумовує зустріч Микола Гошовський.

— Я впевнений, що буду проводити такі обговорення на регулярній основі. Це дозволить побачити, як змінилися запити й реагувати на нові ідеї.

Наступний етап опитування — міжнародні слухання, аби почути думки від учнів, які з початком повномасштабного вторгнення розпочали навчання в інших країни, та вже можуть порівняти школу та систему навчання в Україні та за кордоном.

— А в майбутньому — створити платформу для комунікації між тими, хто приймає рішення — представниками Міністерства, та тими, на кого вони спрямовані — учнями, які брали участь в опитуванні.

Education Hub працює в форматі затишного і спокійного навчального простору з комфортними умовами для розвитку учня, під наглядом педпрацівників.

Освітній хаб розрахований як на дітей з числа ВПО, так і на місцевих. Ваша дитина також може долучитись до цього простору. Для цього батькам варто заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/u3vWgyiMhztWfjTa6

Адреса: м. Ужгород, пл. Петефі, 47

Контакти: телефон: +380970427819

Партнерська публікація

Галина Гичка, Varosh

Фото: Ірина Злобіна

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