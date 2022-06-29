Продаж дітей на органи в Маріуполі та мавпяча віспа як «побічка» вакцинації: огляд наративів про суспільне здоров’я. Випуск №2

У період 26 травня — 2 червня російська пропаганда поширювала дезінформацію про діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Маріуполі. Мовляв, організація займалася трансплантацією внутрішніх органів дітей. А також готувалася до того, що українська влада застосує хімічну зброю в місті. Крім цього, російські ЗМІ писали, ніби українські військові намагалися отруїти жителів міста Кремінна та Рубіжне на Донбасі. У мережі продовжують поширювати фейки про мавпячу віспу. Нова хвиля повідомлень стосувалася того, що віспа — це побічний ефект від щеплення проти коронавірусу.

За підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, росії.

Дезінформація: Продаж дітей на органи та хімічна зброя в Маріуполі

У фокусі російських медіа — нібито діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у Маріуполі до того, як його знищили та окупували російські війська. Спершу вони писали, що на базі МКЧХ знайшли медичні картки сотень дітей, в яких шукали «здорові внутрішні органи» — мовляв, для «чорних трансплантацій». Згодом повідомили, що в Маріуполі з 2019 року готувалися до українських провокацій із хімічною зброєю, бо на базі МКЧХ знайшли плани тренувань по захисту від хімзброї.

Як насправді?

У МКЧХ заявили, що організація не збирає медичні картки дітей та не причетна до торгівлі органами, як натякають у фейкових повідомленнях. У маріупольському офісі Комітету не було медичних карток дітей.

Тренування МКЧХ по захисту в умовах хімічної небезпеки не доводять, ніби в Маріуполі готувалися застосувати хімічну зброю. МКЧХ присутній у багатьох країнах, що постраждали від збройних конфліктів, тож цілком виправдано, що організація готує своїх працівників до роботи в надзвичайних умовах, зокрема хімічної атаки. Подібні заходи інформування МКЧХ проводить у всіх країнах, де має офіси й де продовжуються збройні конфлікти.

На сайті МКЧХ в Україні вказано, що організація, серед іншого, справді має офіси в Сєвєродонецьку та Маріуполі (а також у Києві, Слов’янську, Донецьку, Луганську та Одесі).

Міжнародний комітет Червоного Хреста засуджує використання хімічної зброї та виступає за повну ліквідацію її залишків у світі. Немає підстав вважати, ніби МКЧХ міг бути залучений до підготовки так званої «хімічної атаки» в Україні.

Місінформація: На Запорізькій АЕС зберігають 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, які можна використати для створення ядерної зброї

У мережі також поширили інформацію про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, ніби на Запорізькій АЕС зберігають 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, які можна використати для створення ядерної зброї.

Як насправді?

25 травня 2022 року гендиректор МАГАТЕ виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він сказав, що МАГАТЕ прагне відвідати Запорізьку АЕС, аби переконатися, що 30 тонн плутонію і 40 тонн збагаченого урану, що зберігаються там, не використали для інших цілей.

Однак державне підприємство «Енергоатом» повідомило, що на Запорізькій АЕС не зберігалися уран та плутоній, які можна було б використати у військових цілях. На АЕС зберігаються відпрацьовані тепловидільні збірки — ядерне паливо. Однак таке відпрацьоване паливо є на всіх АЕС світу.

Російські медіа також писали, ніби Рафаель Гроссі висловив побоювання, що з АЕС могли зникнути кілька сотень кілограмів ядерно-збройового матеріалу. Це неправда, цього директор МАГАТЕ не говорив.

Із 4 березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Російські військові завдали шкоди Запорізький АЕС на щонайменше 18,3 млрд грн. Ця сума включає вартість пошкоджених будівель і обладнання, обстріляних під час штурму, робочого корпусу будівлі Атоменергомашу та обладнання Атомремонтсервісу.

Дезінформація: ЗСУ підірвали цистерну з азотною кислотою, щоб отруїти міста Рубіжне та Кремінна Луганської області

Ще один поширений наратив російської пропаганди — звинувачувати Україну у хімічних атаках. Цього разу російські ЗМІ заявили, що 31 травня 2022 року ЗСУ під час відступу підірвали цистерну з азотною кислотою на заводі «Азот» у Сєвєродонецьку. Це нібито зробили з розрахунком на те, щоб шкідливі викиди вітер відніс у бік населених пунктів Рубіжне і Кремінна Луганської області.

Як насправді?

VoxCheck вже спростовував неправдиву інформацію, яка поширювалась у мережі про обстріл заводу «Азот» українськими військами 5 травня, 6 травня, 14 травня, 17 травня, 20 травня та 24 травня. У всі вказані дати Сєвєродонецьк перебував під повним контролем України, отже ніяких причин обстрілювати завод в української сторони не було.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, 31 травня повідомив, що рф влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі та закликав мешканців області не виходити з укриттів та підготувати захисні маски. Попередження стосувалося мешканців усієї області, а не лише міст Рубіжне та Кремінна.

Витік кислоти стався ввечері 31 травня. Згідно з даними метеокарти, ввечері 31 травня вітер дув у північно-східному, східному, південно-східному напрямках від Сєвєродонецька, тоді як Рубіжне та Кремінна розташовані на північному заході від Сєвєродонецька. Таким чином, вітер не міг знести шкідливі викиди в бік цих населених пунктів.

Також попри те, що 31 травня більша частина Сєвєродонецька контролювалася росіянами, місто не було оточене, а ЗСУ тримали оборону на тих же позиціях, про що повідомляє Сергій Гайдай. Це спростовує інформацію про відступ українських військових, який нібито став причиною підриву цистерни.

Дезінформація: Українська влада припинила виплати на окупованих територіях

Російські медіа наприкінці травня поширювали інформацію, нібито українська влада планує припинити усі соціальні виплати на Херсонщині — пенсії, допомоги, зарплати. А в українського уряду вже накопичилися сотні мільйонів гривень боргу перед жителями області. Напередодні російські ЗМІ стверджували, ніби зарплату затримують чи взагалі не виплачують вчителям на окупованих територіях.

Як насправді?

На Херсонщині є затримки з виплатами пенсій, але не тому, що їх не фінансує українська влада. В області не вистачає готівки на виплати пенсій, бо її неможливо завезти з неокупованої території України. На Херсонщині також немає українського зв’язку та інтернету, через що люди можуть лишатися без доступу до онлайн-банкінгу.

Попри це українська влада продовжує виплати в Херсонській області. 5 червня у Головному управлінні ПФУ в Херсонській області повідомляли, що уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум по 5 травня включно. І згідно з графіком розпочато фінансування пенсійних виплат червня.

Однак деякі виплати неможливо доставити на окуповані росією території. За словами міністерки соціальної політики України Марини Лазебної, приблизно 300 тисячам громадян на окупованих територіях неможливо ні в який спосіб доставити пенсії.

Вона також зазначила, що соціальними виплатами на непідконтрольних Україні територіях охоплені близько 300 тисяч людей із соціально вразливих категорій (малозабезпечених, людей з інвалідністю, багатодітних родин тощо). Для них на соціальні виплати уряд перераховує близько пів мільярда гривень. Якщо людина залишилася на окупованій території, працює механізм централізованого нарахування всіх виплат, адже місцеві органи соціального захисту там не працюють.

Але всі пенсійні та соціальні витрати фінансують на 100%. Щоб отримати їх, доведеться виїхати з окупованих територій. Що майже неможливо: російські окупанти ні разу не погоджувалися відкрити «зелений коридор», і щонайменше з травня повністю блокують виїзд цивільних.

Херсонське відділення Фонду соціального страхування України (ФССУ) 4 червня 2022 року повідомило, що попри технічні складнощі та окупацію території Херсонщини лікарняні та страхові виплати продовжуються. Так, від початку вторгнення 24 лютого лікарняні та декретні допомоги від ФССУ отримали 5 659 мешканців Херсонщини – їм було перераховано майже 22 мільйони гривень виплат.

Щодо невиплати зарплат вчителям на окупованих територіях, то ще у квітні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомляв, що освітяни не отримали зарплату у 54 громадах. Це пов’язано, наприклад, з неможливістю здійснити виплати у зв’язку з активними воєнними діями, тимчасовою окупацією, відсутністю зв’язку з керівництвом тощо.

Дезінформація: Мавпяча віспа — це побічний ефект від вакцини від Pfizer-BioNTech

Цього тижня знову почали з’являтися повідомлення, в яких заперечували небезпечність мавпячої віспи. Утім, наратив змінився: тепер мавпячу віспу нібито вигадали для того, щоб приховати ускладнення після вакцини від Pfizer-BioNTech. Мовляв, унаслідок мавпячої віспи на шкірі людини з’являються такі ж пухирці, як і внаслідок аутоімунних шкірних захворювань. За словами користувачів соцмереж, в одному з документів компанія Pfizer вказала аутоімунні пухирчасті (бульозні) захворювання (autoimmune blistering disease) як один із побічних ефектів щеплення.

Як насправді?

Документ, який згадують користувачі, — це звіт Pfizer про несприятливі події після щеплення їхньою вакциною. Дані збирали з різних країн (США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо), в яких використовували вакцину, за період із 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року. На 31-й сторінці звіту дійсно згадують аутоімунні пухирчасті захворювання у переліку побічних ефектів, що становлять особливий інтерес. Побічні ефекти, що становлять особливий інтерес, — це побічні дії, які потребують додаткового моніторингу та дослідження, проте вони необов’язково пов’язані з вакцинацією. Представник Pfizer у коментарі для видання Reuters теж підтвердив, що перелічені несприятливі події необов’язково спричинені щепленням.

Наразі в інструкції до вакцини Pfizer-BioNTech не згадують аутоімунні пухирчасті захворювання як можливий побічний ефект. У рідкісних випадках у деяких щеплених дійсно реєстрували подібні ускладнення, але на сьогодні зв’язок між вакцинацією та шкірними захворюваннями не є остаточно доведеним. Попри можливі побічні ефекти вчені рекомендують вакцинуватися, оскільки переваги щеплення вище, ніж ризики від зараження COVID-19.

Аутоімунне захворювання — це стан, при якому імунна система помилково атакує організм. Аутоімунне захворювання розвивається, коли природна захисна система організму не може визначити різницю між клітинами організму та чужими клітинами, в результаті чого організм помилково атакує нормальні клітини. На розвиток аутоімунних захворювань може вплинути генетика, дієта, інфекції та вплив хімічних речовин. Аутоімунні бульозні захворювання — це група шкірних захворювань, унаслідок яких на шкірі з’являються пухирці.

Мавпяча віспа жодним чином не пов’язана з аутоімунними захворюваннями. Це реальне захворювання, яке виникає внаслідок зараження вірусом, що має таку ж саму назву та належить до роду Orthopoxvirus сімейства Poxviridae. Хворобу вперше зареєстрували серед мавп у 1958 році, а серед людей — у 1970 році. Природне джерело вірусу невідоме, проте зафіксована передача вірусу від африканських гризунів та приматів до людини. Тобто ця хвороба з’явилася ще задовго до появи вакцин від COVID-19.

Крім того, є відмінності між симптомами мавпячої віспи та аутоімунними бульозними захворюваннями. На початковому етапі мавпячої віспи хвора людина відчуває лихоманку, головний біль, біль у м’язах і спині, озноб, тоді як симптоми бульозних захворювань здебільшого обмежені ураженнями шкіри. І мавпячу віспу, й аутоімунні бульозні захворювання можна діагностувати за допомогою тестів. У випадку віспи це ПЛР-тест, у випадку аутоімунного захворювання — пряма імунофлюоресценція (хімічний тест шматочка ураженої шкіри) або аналіз крові.

Мирослава Маркова, Кирило Перевощиков, via

Методологія

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дезінформація — свідоме поширення неправдивої інформації;

— свідоме поширення неправдивої інформації; місінформація — неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів;

— неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів; малінформація — правдива інформація, яку використовують для того, щоб завдати шкоди людині, організації або державі.

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