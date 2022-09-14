Про війну, ужгородців та концерт “Молескін”: Діля розповів про волонтерство та суботній концерт в Ужгороді

В суботу, 17 вересня, Діля та джазовий піаніст Усеін Бєкіров дадуть концерт в ужгородському Амфітеатрі «Молескін». Музиканти виконають відомі українські пісні в джазовій обробці та підтримають наших захисників. Діля (Едуард Приступа) донедавна був учасником гурту “Танок На Майдані Конго”, тепер продовжує сольну кар’єру співака, композитора, продюсера. Усеїн Бєкіров — нове ім’я для ужгородців. Це унікальний етноджазовий піаніст, що поєднує у своїй творчості український, кримськотатарський, азербайджанський та балканський фольклор.

— Ми будемо виконувати в джазових обробках сучасні українські хіти та авторські композиції, — розповів Varosh Едуард. — Ми хотіли б зібратися не тільки заради концерту, а й продовжити допомагати нашим збройним силам і не забувати, що ми музиканти.

Музикант розповів, що концерт відбудеться в серії турне містами України та Німеччини. Наразі заплановано 10 концертів, але деякі моменти доводиться коригувати, бо коригується ситуація в Україні.

— Сподіваюся, нам вдасться зіграти і в Києві, і в моєму вже рідному Гостомелі, — каже музикант. — Я знав, що буде війна. Я просто відчував це. І коли почалися вибухи, я частково був підготовлений, із заправленим баком, медикаментами та харчами. Наша квартира знаходиться біля аеропорту гостомельського. Де стояв наш літак “Мрія”.

…З січня мені почали снитися бомбардування, сниться, що я хапаю доньку і кудись біжу. І щоразу я прокидався мокрий від страху. Тому, коли почалася війна, я не був здивований, дівчата мої швидко зібралися і ми поїхали на західну Україну. Харків і Сумська область. де живуть наші рідні, не варіант. Дорогою я подзвонив до друга у Львові і спитав, яка там ситуація, він сказав, що в місті мільйон машин і ще більше людей і порадив їхати трохи далі, за гори, там, мовляв, безпечніше. Так ми доїхали до Ужгорода, їхали годин 20… Помешкання знайшли за 500 доларів за кімнату на тиждень і на наступний тиждень ми не залишились. Я можу спати і в машині, а дівчатам потрібно більше умов і я відправив їх до друзів у Німеччину.

З того часу я тут, знайшлися друзі. які чудово поселили мене, я волонтерю, готував на кухні “Дельфіну”, і на кухні з веганськими стравами, їжу розвозив, займався з дітками в гуртку, співпрацюю з благодійною компанією “NEKA” в Мукачеві, проводив там казкотерапію для діток.

Концерт «Молескін» в Ужгороді буде осіннім, теплим, хочеться зробити його як квартирник, щоб люди почували себе затишно і приємно з нашою музикою. Плюс, буде на концерті сюрприз — зі мною на сцену підніметься моя учениця вокалу, ужгородка Юлія Вовканець. У мене в репертуарі з’явилась пісня її батька — “Він і вона”, нещодавно її представили на радіо, а в Киві цю пісню просили на біс. Юлі 17 років, я запросив її виконати пісню разом, вона дуже хвилюється, але впевнений, все буде чудово. Вона дуже талановита і в неї дуже красивий тембр.

В Ужгороді все відбувається дуже казково… Тут мене оточують просто дивовижні і щирі люди. Зараз всі люди в країні перебувають в одному спільному турі: вчитель, музикант, охоронець, водій, пекар, тому що всі донатять, всі чим можуть — допомагають і підтримують один одного. Люди могли просто завезти мене в магазин і одягнути… Якось мені було дуже важко психологічно, то друзі взяли мене в машину і ми поїхали по гриби… Ми, правда, жодного гриба не знайшли, але все рівно, мені помогло. Я просто вражений!

Ужгородці настільки зібрані, люди так багато допомагають! Щось збирають, вантажать, десь розповсюджують, когось куди перевозять, фасують медикаменти, гуманітарку — вони вдень працюють на своїй роботі, а ввечері ще йдуть на кілька годин волонтерити! Я пишаюся ужгородцями і вражений, що при, так би мовити, розслабленій атмосфері міста, люди не сидять, склавши руки. Дуже багато допомагають!..

* * *

Тож, 17 вересня о 20.00, прямо на сцені Амфітеатру, разом з Ділею та Усеїном Бєкіровим можна буде почути і разом заспівати улюблені хіти Ділі «Тільки дощ», «Щасливий», а також: «Ой, у Лузі Червона Калина», «Але» Сергія Бабкіна, «На небі» Славка Вакарчука, «Вода» гурту ТНМК, «Гуцулка Ксеня», та ще багато музичних сюрпризів.

Передпродаж квитків — за спеціальною ціною — 200 гривень на перші 50 квитків! Наступні — від 250 гривень. В день концерту — від 300 гривень.

Також в продажу є особливі квитки для Благодійників, що особисто бажають допомогти в проведенні заходу.

Квитки на сайті https://aliveartcenter.com

Частина коштів йде на допомогу ЗСУ.

Varosh

Фото: Аркадій Шиншинов

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