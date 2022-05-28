“До війни хтось був пекарем, хтось — професором. А зараз українські татусі, дідусі, брати та чоловіки захищають свою домівку, борються за життя та майбутнє своїх найрідніших. Сьогодні вони не можуть святкувати День Батька у родинному колі, бо вони — на фронті”, — кажуть українці у Франкфурті.

26 травня у Німеччині святкують День батька, це федеральне свято з офіційним вихідним. Українці вирішили привернути увагу німців до батьків з України, які через війну не можуть бути поруч зі своєю сім’єю.

Офіційним організатором події стала спільнота Perspektive Ukraine e.V., яка об’єднала активних українців міста Франкфурт. Вони підтримують Україну всіма їм доступними способами — від організації мітингів та збору коштів на підтримку України до співпраці з невеличкими підприємствами в Україні, щоб підтримати нашу економіку.

Олександра Савченко, волонтерка та активістка, організаторка акції каже:

— Пройшло все дуже чуттєво — були історії про татусів, які загинули на фронті… А також декілька сценічних номерів для підняття бойового духу.

На наші демонстрації приходять українці, котрі вже давно тут проживають та біженці, які нещодавно переїхали в Німеччину. На мітингу було багато мам з дітьми, які приїхали з України.

Проте зараз бачимо тенденцію, що все менше українців приходить на демонстрації, вважаючи, певно, що піти на манікюр чи безкоштовну екскурсію важливіше за підтримку України.

Але ми будемо продовжувати говорити про Україну! Говорити за тих, хто ховається у бомбосховищах, і тих, хто перебуває на передовій. Говорити, поки не переможемо. Тому що, якщо впаде останній український воїн, впаде вся Європа.

Наразі організація працює над програмою, щоб закликати німців до наших мітингів.

— Бо громадяни Німеччини мають більший вплив на уряд, ніж біженці. Німці підтримують нас. Я не знаю ні одного, хто підтримує війну росії проти України.

Varosh

Фото: Влада Джанда