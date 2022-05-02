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Війна

Освітній хаб «Inspiration cafe» запрошує на зустріч освітян Ужгорода

2 Травня 2022 6

Освітній хаб «Inspiration cafe» створено командою ліцею Educator для навчання дітей-переселенців віком від 6 до 17 років та працевлаштувати вчителів, що переїхали до Ужгорода через війну.

Команда хабу буде дуже рада познайомитися з проактивними ужгородцями та вчителями, яким важлива якісна освіта. Ми розкажемо, як працює наш простір, де кожен учень реалізує свій потенціал, вчиться вчитися, а дорослі допомагають ставити мету та досягати не лише високих академічних результатів, але й розвивати soft skills та формувати соціальні компетентності” — кажуть організатори події.

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Під час колективної дискусії «Демократичний підхід: обличчям до дитини» разом з командою хабу будуть обговорюватися такі важливі питання:

Коли? 5 травня о 16:00

Де? Набережна Незалежності, 6

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/CF99tfunFfRBS9QT8

Спонсором хабу є благодійний фонд “Єнамін”. Партнерами проєкту є Агенція розвитку Ужгорода та платформа дистанційного навчання «Liko Education Online».

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# Освітній хаб «Inspiration cafe» # освітяни Ужгорода

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