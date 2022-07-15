Мілітаризація лікарень та комарі-вбивці в лабораторіях США: огляд наративів про охорону здоров’я. Випуск №5

Укотре росія звинуватила ЗСУ у використанні цивільних об’єктів у воєнних цілях: цього разу Україна нібито розмістила РСЗО в одеській поліклініці, а харківську дитячу лікарню взагалі планувала підірвати. Також не припиняються спроби вигадати нові фейки про «біолабораторії США» — російські медіа повідомили, що українці хотіли «озброїти» комарів смертельними вірусами. Тим часом у світі продовжують поширювати фейки про мавпячу віспу.

За підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, росії.

Дезінформація: В одеській поліклініці розмістили ракетні установки

Російські медіа поширили заяву міноборони рф про те, що українські бійці територіальної оборони вигнали з одеської поліклініки №29 усіх хворих, незважаючи на їхній стан. А натомість влаштували там пункт дислокації та розмістили артилерію та РСЗО на прилеглій території.

Як насправді?

Цей фейк спростували в Одеській міській раді. Міський голова Одеси Геннадій Труханов із британськими журналістами побували в поліклініці №29 і записали звідти відео. На ньому видно, що в коридорах поліклініки сидять люди в цивільному, пацієнти чекають на прийом. Тоді як російські медіа писали, нібито всіх хворих вигнали. Лікарі зазначають, що щодня до поліклініки звертається близько 300 пацієнтів. У самому приміщенні поліклініки та на прилеглій до неї території немає ракетних установок чи іншої зброї, на кадрах немає військових.

Наприкінці відео видно прес-карту британського журналіста Алана Дункана. На ній вказано, що його акредитували Збройні сили України.

22 червня британський журналіст опублікував у твітері світлину біля поліклініки №29, на якій видно, як він бере інтерв’ю у Геннадія Труханова. Дункан зазначив: «Це на 100% цивільна клініка, а не військова база, як стверджують російські військові перед тим, як напасти на ще один цивільний об’єкт».

Дезінформація: Українські військові збираються підірвати дитячу лікарню у Харкові

Масового поширення у пропагандистських медіа набула ще одна заява міноборони рф: нібито українські військові з батальйону «Кракен» збираються підірвати дитячу міську лікарню у Харкові, аби потім звинуватити російські війська в ударі по цивільному об’єкту. Туди бійці «Кракена» та тероборони під погрозами розстрілу звозять медичний персонал та хворих дітей з інших лікарень міста.

Як насправді?

У міноборони рф стверджують, що будівлю вже замінували та готують до вибуху, коли «російська артилерія почне завдавати ударів по військовій інфраструктурі Харкова». Так дезінформатори самі видають мотиви цього вкиду: приховати, що російська армія обстрілює саме цивільну інфраструктуру в Україні.

Російська пропаганда не вперше заявляє про «націоналістів», які ховаються в об’єктах цивільної інфраструктури, коли їх обстрілює. При цьому, за даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення російські війська вже:

пошкодили майже 672 заклади охорони здоров’я, 115 з них зруйнували повністю;

пошкодили 2082 заклади освіти, 213 з них зруйнували повністю;

зруйнували або пошкодили, за попередніми розрахунками, 116 тис. житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн людей;

зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам’яток;

зруйнували чи пошкодили щонайменше 116 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель).

(Невідомо, чи враховують у ці дані зруйновану цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях, куди українська влада може не мати доступу).

Фейки агітпропу про зайняття українськими військовими лікарень чи інших об’єктів — пряме оголошення майбутніх обстрілів. Оцінити масштаб загрози можна по одній цитаті з російських ЗМІ: «Українські військові та нацистські підрозділи прославилися використанням шкіл, дитячих садків та лікарень як прикриття під час звільнення росією Маріуполя». Росіяни вщент зруйнували чотиристатисячне місто, знищивши 95% усіх споруд, і прикриваються розповідями про «націоналістів» у кожній будівлі.

Спецпідрозділ «Кракен», який звільняє Харківщину від окупантів, вже довго й наполегливо демонізують у російських медіа, приписуючи їм терор цивільних. Зайве говорити, що жодних доказів цього не існує.

Дезінформація: У біолабораторії США в Україні вивчали, як заражати українців смертельними вірусами через комарів

Російські ЗМІ з посиланням на коментарі представника збройних сил рф пишуть, ніби в біолабораторіях США в Україні вивчали віруси, що можуть передаватися через укуси комарів, зокрема лихоманку Денге. Йдеться про проєкт Р-268, у рамках якого «вірусний препарат» розробили в Києві та передали для польових досліджень у США. Робив це Український науково-технологічний центр (УНТЦ). У міноборони росії переконують, що через комарів збираються заражати населення.

Як насправді?

Міністерство оборони опублікувало 3 документи, які нібито підтверджують це: «Робочий план», «Проєктна пропозиція», а також лист виконавчого директора УНТЦ Ендрю Худа на ім’я Джейн Танненбаум. Формат цих документів загалом схожий на той, що використовує УНТЦ. Проте на них немає печаток чи офіційних підписів, як на інших документах УНТЦ.

Водночас у всіх наведених документах взагалі не йдеться про те, щоб заражати людей вірусами через укуси комарів. Причому в міноборони рф навіть зробили коректний переклад російською цих документів. В описі проєкту чітко прописано, що українські вчені мали виробляти «Віраден» — препарат на основі дензонуклеотидного вірусу жовтолихоманкового комара (AeDNV). Згодом 1 кг цього препарату мали відправити до Університету штату Колорадо. «Віраден» розробив український професор Леонід Бутацький для контролю популяції комарів. AeDNV вкрай заразний для комарів, але не заражає людей, хребетних тварин та безхребетних видів.

У документі «Робочий план» чітко прописано: «Головна мета дослідження — використовувати вірус комарів у стратегіях контролю та протидії хворобам, що походять від комах, наприклад, Денге». Тобто мета дослідження — інфікувати комарів вірусом, патогенним для комарів, аби запобігти поширенню вірусних захворювання, небезпечних для людей.

Український науково-технологічний центр, створений в 1993 році в рамках Програми зі зменшення біологічної загрози, роками не дає спокою російським медіа. Раніше вони випускали «сенсаційні новини», ніби Америка визнала, що в Україні діють секретні біолабораторії. Однак у заяві дипломатів США йшлося саме про УНТЦ.

Детально про Програму зі зменшення біологічної загрози та російські фейки про неї ми писали в цьому матеріалі.

Дезінформація: В Україні залякують людей пандемією чуми

Остап Стахів, український антивакцинатор та конспіролог, заявив, нібито українців інформаційно готують до пандемії чуми та залякують матеріалами про її небезпечність. За його словами, людей збираються «дурити» так само, як у випадку з мавпячою віспою чи COVID-19.

Як насправді?

У червні ні українські державні органи, ні великі ЗМІ не «нагнітали паніку» стосовно можливої пандемії чуми. Востаннє випадки зараження чумою реєстрували в Україні ще в 1911 році. Наразі немає жодних підстав вважати, що чума загрожує Україні.

В останні десятиліття випадки чуми здебільшого реєструють у країнах Африки (Демократична Республіка Конго, Мадагаскар). Незважаючи на те, що хвороба має високу летальність, своєчасні діагностика та лікування здатні запобігти смерті.

Протягом тижня в мережі з’явилися повідомлення про смерть свиней від африканської чуми свиней в Кіровоградській та Сумській областях. Проте вірус африканської чуми свиней не передається людині та є безпечним для її здоров’я, тому немає приводу для занепокоєння. У попередні роки хворобу також фіксували в різних областях України, але її спалахи не призводили до масової загибелі свійських тварин.

Місінформація: ВООЗ оголосила мавпячу віспу пандемією

23 червня у соціальних мережах розповсюдили новину, нібито ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оголосила спалах мавпячої віспи пандемією. Українські та російські ЗМІ теж опублікували цю новину. Причому при переказі новини медіа не дають посилання на першоджерело, тобто повідомлення самої ВООЗ.

Як насправді?

ВООЗ не оголошувала пандемію мавпячої віспи. На офіційному сайті організації немає такого повідомлення. 23 червня відбулося засідання Комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій, на якому обговорювали загрозу мавпячої віспи. 25 червня стали відомі результати зустрічі: фахівці ВООЗ не вважають спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення (назва найвищого рівня попередження про загрозу поширення хвороби у ВООЗ, який, наприклад, наразі має COVID-19). Водночас Комітет зазначив, що треба ретельно слідкувати за поширенням мавпячої віспи та вживати заходів для її попередження.

Новина про оголошення пандемії з’явилася 22 червня на сайті Всесвітньої мережі охорони здоров’я (The World Health Network), неурядової організації, що об’єднує медичних експертів та активістів у сфері громадського здоров’я. Організація назвала спалах мавпячої віспи пандемією, оскільки хвороба продовжує стрімко поширюватися. За їхньою оцінкою, станом на 22 червня у 58 країнах зареєстрували 3417 випадків зараження. ВООЗ наводить трохи нижчі показники за цей же період: 3413 випадків у 50 країнах.

У тому ж повідомленні Всесвітня мережа охорони здоров’я закликала ВООЗ оголосити поширення мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, та докласти більших зусиль для боротьби з цим захворюванням.

На відміну від ВООЗ, Всесвітня мережа охорони здоров’я не має повноважень давати рекомендації державам та координувати їхню політику у сфері громадського здоров’я.

Мавпяча віспа може передаватися повітряно-крапельним шляхом за умови тривалого та тісного контакту з інфікованим, після контакту з кровʼю, ураженою шкірою або слизовою оболонкою інфікованих. Також вагітна жінка може передати вірус майбутній дитині. Найкраща профілактика хвороби — уникнення тісного контакту з інфікованими та дотримання правил гігієни (насамперед — миття рук). Мирослава Маркова, Кирило Перевощиков, via

Методологія

Щотижневий аналітичний огляд надає уявлення про наративи, пов’язані з охороною здоров’я. Кожен зі згаданих наративів підпадає під одну з категорій:

дезінформація — свідоме поширення неправдивої інформації;

— свідоме поширення неправдивої інформації; місінформація — неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів;

— неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів; малінформація — правдива інформація, яку використовують для того, щоб завдати шкоди людині, організації або державі.

Для підготовки матеріалу проводиться аналіз інформаційного простору України, росії та Білорусі за допомогою електронних інструментів моніторингу, а також ручного дослідження платформ та соціальних мереж. Основними каналами для моніторингу є соціальні мережі, телебачення, радіо, преса, інформаційні агенції.