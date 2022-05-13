Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Війна

Меморіал цивільних жертв війни росії проти України: розповісти про тих, кого вбили

13 Травня 2022 1

Російські військові щодня відбирають життя у сотень цивільних українців: дітей, жінок, пенсіонерів та волонтерів. Станом на 1 травня 2022 року, ООН зафіксувала в Україні більше 3-х тисяч цивільних загиблих. Аби ці жертви не перетворювались в суху статистику Агенція медійного росту “Або” створила громадську ініціативу – Меморіал цивільних жертв війни росії проти України. 

Fb Memorial 1640x856

Російські ракети відбирають життя навіть в тих містах, які вважаються умовно безпечними. Ворог цілиться в СТО, школи та громадські місця, вбиває та залякує цивільне населення. Ми маємо розповідати світу історії цих прекрасних людей, яких вбиває росія. Ми просимо родичів та друзів загиблих ділитись історіями життя цивільних жертв. Бо кожна людина важлива!”

На сайті та в соцмережах проєкту журналісти та активісти кожного дня публікують історії вбитих в наслідок російської агресії цивільних.

Команда звертається до рідних та знайомих цивільних загиблих – розкажіть їхню історію тут, внесіть їхнє ім’я до Меморіалу. Бо кожна людина важлива!

Якщо хочете допомогти з розголошенням історій – долучайтесь до меморіалу в соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram.

0 #
# Меморіал цивільних жертв війни росії проти України

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Тікала з-під обстрілів, а тепер допомагає українцям у Словаччині: історія харків’янки Ірини Нестерової

Від крісел-мішків до аптечок для військових: історія луцького підприємця Дмитра Пуха

Шиють прапори і купують авто для ЗСУ: як закарпатці у Швейцарії допомагають Україні

Що читати дітям під час війни, або Як заспокоїти дитину казкою? Колонка письменниці Жанни Хоми