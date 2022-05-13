Меморіал цивільних жертв війни росії проти України: розповісти про тих, кого вбили

Російські військові щодня відбирають життя у сотень цивільних українців: дітей, жінок, пенсіонерів та волонтерів. Станом на 1 травня 2022 року, ООН зафіксувала в Україні більше 3-х тисяч цивільних загиблих. Аби ці жертви не перетворювались в суху статистику Агенція медійного росту “Або” створила громадську ініціативу – Меморіал цивільних жертв війни росії проти України.

“Російські ракети відбирають життя навіть в тих містах, які вважаються умовно безпечними. Ворог цілиться в СТО, школи та громадські місця, вбиває та залякує цивільне населення. Ми маємо розповідати світу історії цих прекрасних людей, яких вбиває росія. Ми просимо родичів та друзів загиблих ділитись історіями життя цивільних жертв. Бо кожна людина важлива!”

На сайті та в соцмережах проєкту журналісти та активісти кожного дня публікують історії вбитих в наслідок російської агресії цивільних.

Команда звертається до рідних та знайомих цивільних загиблих – розкажіть їхню історію тут, внесіть їхнє ім’я до Меморіалу. Бо кожна людина важлива!