Кримінал, війна, економіка – ТОП-теми стрічки новин закарпатських онлайнмедіа

Події, пов’язані із криміналом чи надзвичайними ситуаціями, новини війни, економіка – такі три ТОП-теми можна виокремити у стрічках закарпатських онлайнмедіа у першій половині серпня. До моніторингу ІМІ потрапили стрічки п’яти сайтів у період із 8 до 12 серпня. У цей час майже не зафіксовано новинок із сфери політики, прав людини. Доволі низький показник новин екологічної тематики.

У закарпатському регіоні в рамках всеукраїнського моніторингу Інституту масової інформації наша увага була до інформаційних стрічок п’яти популярних онлайнвидань – «Закарпаття онлайн», «Мукачево.net», «Заголовок», «pmg.ua», «Голос Карпат». На цих ресурсах в період із 8 по 12 серпня загалом вийшло 705 інформаційних повідомлень, які нами й були досліджені за їх тематикою.

Найбільша кількість новин у всіх п’яти ЗМІ (275 повідомлень) – це про події, пов’язані із криміналом чи надзвичайними ситуаціями. Така тенденція серед закарпатських ЗМІ загалом не нова і пояснюється просто: джерелом контенту щодо криміналу є пресслужби правоохоронців, зокрема – поліції, прокуратури, СБУ. До цього ж ряду додаються й релізи від прикордонників та митників. Що й знаходить своє відображення в електронних та друкованих ЗМІ регіону. Щодо митників та прикордонників, то у цей період можна виділити від них ще й інфо про події, опосередковано пов’язані із війною проти нашої країни. Мається на увазі опис випадків, щодо спроб незаконно перетнути військовозобов’язаними кордон; спроб налагодити схему переміщення військовозобов’язаних в сусідні країни; спроб завезти в нашу країну контрабанду під виглядом гуманітарної допомоги для постраждалих від воєнних дій тощо. Щодо новин про надзвичайні події, то їх (а також, відповідно, – інформації про них) теж ніколи не бракує: це і пожежі, і знахідки вибухівок часів Другої світової, і попередження про пожежні небезпеки.

Новини війни – їх загальна кількість друга за кількістю (137 повідомлень). Перебіг воєнних дій на території нашої країни у ЗМІ проявляється описаним у різних аспектах – починаючи від сумних звісток про загибель конкретних Героїв та Героїнь і закінчуючи описом ходу бойових баталій чи новин про постачання зброї. Є й новинки, що описують героїзм конкретних армійських підрозділів чи окремих військових на фронті, на кшталт – навідника СПГ із 128-ої бригади юриста Олександра чи його колегині по бригаді – операторки протитанкового ракетного комплексу Валерії. Варто зазначити, що жодна із зафіксованих новин тематики війни на п’яти сайтах не є авторською або ж ексклюзивною редакційною. Першоджерелом є офіційні релізи, пости із верифікованих сторінок соцмереж, передрук із загальноукраїнських ЗМІ. Окремі сайти свою стрічку новин майже щодня починають із повідомлення Генштабу про перебіг військових дій.

Значно меншою є кількість новин про волонтерство чи активізм у громадах (загалом 13 новинок). Усі ці повідомлення стосуються процесів, так чи інакше пов’язаних із наслідками, викликаних війною (допомога армії, допомога переселенцям тощо).

Щодо соціальних наслідків війни, то фактично усі новини на цю тему (загалом 29 повідомлень) стосувалися соціальних проблем вимушених переселенців, пов’язаних із їх облаштуванням у закарпатському регіоні або ж зарубіжжі.

Порівняно мало зафіксовано в інформаційних стрічках новинок культури та спорту (загалом 28 та 11 повідомлень відповідно). Це, ймовірно, можна пояснити нижчою увагою суспільства до сфери культури та спорту у цей нелегкий для країни час. Деякі новини, пов’язані насамперед з культурою та спортом, також мали стосунок до війни. Адже окремі культурницькі чи спортивні заходи організовувалися для збору коштів для військових.

До соціальної тематики (поза війною) ввійшли повідомлення щодо ремонту доріг; надання освітніх, медичних послуг; роботи громадського транспорту; демографічна ситуація; соціальні виплати; підвищення пенсій тощо. Загалом зафіксовано 73 новинки.

Фактично не з’являлися повідомлення, які б можна виокремити у тематику політики чи прав людини. Щодо останньої, то таку тему, як правило, пресслужби державних установ чи органів місцевого самоврядування не розповсюджують. А, відзначимо, до 90% новинного контенту, промонітореного нами у п’ятиденний період, складають повідомлення із загальнодоступних джерел (на кшталт – релізи, офіційні повідомлення, пости із верифікованих сторінок соцмереж тощо), а не власні ексклюзивні новини.

Натомість помітними стали меседжі із сфери економіки/бізнесу (загалом 80 новинок). В основному контент стосувався курсу валют; цін на продукти та послуги; цін на пальне; податків; проблем підприємництва. Усі п’ять вебресурсів у період моніторингу поінформували й про намір запуску на Закарпатті нового солевидобувного підприємства, що стало загальноукраїнською новиною.

Тема екології у стрічках електронних ЗМІ протягом періоду моніторингу була розкрита слабо – лише 9 новин. Про пандемію короновірусу було згадано лише у двох повідомленнях.

Можемо спрогнозувати, що у найближчі місяці теми, пов’язані із криміналом та надзвичайними подіями; теми пов’язані із війною – й надалі домінуватимуть у контенті закарпатських електронних газет. Щодо новин іншої тематики, то, можливо, їхня кількість зміниться, враховуючи зміну того, що хвилюватиме наше суспільство із настанням осені.

Ярослав Гулан,

регіональний представник ІМІ в Закарпатській області

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