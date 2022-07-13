Кожен під прицілом: методи інфовійни проти України

Оксана Мороз, засновниця волонтерської ініціативи “Як не стати овочем?”. Вона навчає українців інфогігієні, а з початком повномасштабного вторгнення аналізує українське інфополе.

Вона також знімає ролики на своєму ютюбі, де пояснює головні інфовкиди російських пропагандистів.

Ми відвідали публічну лекцію Оксани Мороз, аби розповісти вам стисло про найголовніші аспекти інфовійни та як захистити себе від атаки. Дослідниця докладно пояснює як діє російське ІПСО в Україні.

— Що таке ІПСО?

— Проста розшифровка ІПСО — інформаційно-психологічна операція. Це дещо видозмінений переклад поняття Psychological Operations, PSYOPS.

Якщо максимально спростити суть цього явища, то це означає, що потрібно спочатку вплинути на настрої груп у суспільстві, а потім, через поширення таких настроїв прямо змусити до певних дій представників цього ж суспільства.

ІПСО завжди застосовують, щоб розколоти та дезінформувати суспільство щодо якоїсь думки, формуючи протилежні точки зору.

Це класика російських КДБ-шних методичок, коли просто зіштовхуються дві точки зору. Наприклад, українським фейсбуком ширяться дві тези — “зраду сіє Порошенко” та “зраду сіє Зеленський”. Таким чином зіштовхуються лобами дві групи населення, які й до війни мали розбіжності.

Так само розганяються дві думки — “Україна переможе, вже буквально завтра” та “Україна програє, нас зрадив Захід, наші жінки не повернуться з Європи”.

Мета ІПСО — стати “вірусним контентом”, аби після запуску з пропагандистських майданчиків ця інформація поширювалася людьми вже поза його межами. Наприклад, аби з ФБ перейшла на кухні чи розмови з друзями за кавою.

До елементів ІПСО відносяться дезінформація, пропаганда, перебільшення певної інформації або применшення іншої, диверсії в тилу, кібератаки.

— Як зрозуміти, що це ІПСО?

— Неможливо відрізнити резонансу тему від ІПСО.

— Механізм наступний — російські агенти моніторять наш інфопростір, вибирають болючі питання й аргументи для них, та “розкачують” це мережею.

Тобто складність виявлення атак полягає у тому, що ворог використовує реальну проблему, яка назріває у суспільстві й максимально інформаційно її нагнітає. Тому часто українці не здогадуються, що їх хочуть зіштовхнути лобами, адже вони просто поширюють те, що хочуть підтримати, у що вірять тощо.

Наприклад, ІПСО проти вимушених переселенців, коли постять відео про хамське ставлення, як вони не переходять на українську, скаржаться на ціни тощо.

Пригадайте скільки таких роликів та коментарів ви бачили останнім часом у мережі?

А реальність наступна — 61% українців та українок ставляться до вимушених переселенців у своєму населеному пункті позитивно та співчутливо. Водночас тільки 5% — негативно.

Це результати всеукраїнського національно репрезентативного опитування, проведеного Info Sapiens у співпраці з ExtremeScan з 12-го по 17 травня 2022 року.

Тому так часто в інфопросторі лунає фраза “не на часі”, адже інфопростір потрібно максимально убезпечувати.

Останній приклад — “зрада” через те, що нібито Генштаб забороняє чоловікам пересуватися за межі області.

— Невже проблем немає, а все це — ІПСО?

— Звичайно ж проблеми є, тим більше у країні, яка воює.

Ми маємо підіймати питання, які нас тривожать, але зважати, чи це доречно. А головне — відразу пропонувати конструктивне рішення, працювати на об’єднання, а не на розкол.

Прикладом цього є ідея телеведучого Андрія Бєднякова, який родом з Маріуполя. Він запропонував донатити вартість однієї чашки кави, в той час, як всі говорили, що не вистачає коштів для армії.

Кейс Євробачення — після низьких балів від українського журі для учасників Польщі та Литви, українці пішли дякувати їм на офіційні сторінки. І тисячі слів вдячності — це теж про конструктив.

Ми завжди повинні шукати рішення, пропонувати його на загал, а не говорити, що все “пропало”.

— Але є лідери думок, які поширюють ці наративи. І українці їх радо шерять.

— Одним з таких є відомий лідер антивакцинаторів Остап Стахів. Він часто прокачує думки про конспірологію, а також думки, що українські жінки у Польщі стають повіями, звинувачував владу у бездіяльності щодо визволення хлопців з Азовсталі, яку нібито деблокувати можна, але влада цього робити не хоче.

Такими ж “лідерами думок” є терорист Гіркін “Стрєлков” та “однокурсник путіна” Юрій Швець. Українцям подобається чути, як відверті українські вороги бачать українську перемогу і визнають російські поразки. Чому їх треба слухати обережно, розібрали тут. Але останній кейс зі Швецем дуже яскравий. Саме він запустив у публічний простір інформацію, що нібито, американська допомога не доходить до України, а буквально на кордоні розкрадається. В мережі це почали активно обговорюватися, хоча, як потім з’ясувалося, ніяких доказів цьому не було. Просто таким чином пан Швець вирішив прорекламувати українського політика Смешка, якого він рекомендував, аби “розібратися з безчинствами”.

Також ініціатива “Як не стати овочем” провела дослідження і склала список 1800 російських пропагандистів та сфер, у яких вони працюють. Ця інфографіка якнайкраще показує, що пропаганда всюдисуща, і немає сфери, яка “внє політікі”.

— Чи застосовує Україна ІПСО?

— Так. Йде інформаційна війна і ми маємо в ній перемагати. ІПСО — це метод цієї війни по обидва боки.

— Які ІПСО росія застосовує за кордоном?

— Спочатку це була загроза ядерної війни. Зараз на зміну їм приходить проблема голоду. Росіяни переконують, якщо не зняти санкції, то почнеться голод. Так, звичайно, вони “забувають”, що це вони блокують порти та поставки українського зерна.

Топтема — це санкції. Вони розкачують дві думки — “винен путін, а не прості росіяни”, тому давайте вони не будуть страждати через дії влади. Та тезу “росії санкції взагалі не шкодять”.

Також просувають теми подорожчання бензину та холод взимку без російського газу.

— Як боротися з ІПСО?

Оскільки виявити ІПСО дуже важко, потрібно застосовувати правила інфогігієни.

Подумайте, від кого ви це чуєте? Чи знаєте ви цю людину, чи викликають довіру її слова?

Які емоції у вас це викликає? Якщо сильні страх, гнів, обурення — будьте обережними.

Подивіться, чи пишуть ці тези боти. Якщо багато ботів під постами — це вже привід задуматися.

І ставте головне питання — якщо я почну цю дискусію, як це допоможе Україні?

Матеріал створено за сприяння ГО «Львівський медіафорум» у межах проєкту «ЛМФ Підтримка мережі журналістів».

Гичка Галина, Varosh

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