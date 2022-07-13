Холера, чума й російська пропаганда: огляд наративів про охорону здоров’я. Випуск №4

Цього тижня в соцмережах писали, що в Україні незабаром почнеться спалах холери, і поширювали фейк, ніби введення електронних медичних карток небезпечне для українців. У російському міноборони заявили, що українські військові планують розмістити засоби ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі.

За підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, росії.

Дезінформація: У Запоріжжі діє щонайменше 3 біолабораторії ЗСУ

Російські медіа поширили інформацію, нібито у Запоріжжі діє щонайменше 3 біолабораторії ЗСУ, якими керують США. Про це заявив місцевий колаборант Володимир Рогов, так званий «голова ради військово-цивільної адміністрації регіону» (російської окупаційної адміністрації).

Як насправді?

У МОЗ України наголошують: усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину мету — індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил. В Україні немає жодних «американських біолабораторій» і не діють «військово-біологічні програми».

Ще в 2005 році українське МОЗ уклало з Міноборони США угоду про співпрацю у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані під час розробки біологічної зброї. У рамках угоди модернізували лабораторії, які займаються запобіганням зараження населення складними патогенами. До речі, до 2014 року Програма зі зменшення біологічної загрози поширювалася і на російські лабораторії.

Повний список лабораторій та установ, які підтримує Міноборони США, є у публічному доступі на сайті посольства США в Україні. У ньому немає запорізьких лабораторій.

Володимир Рогов, на якого посилаються у статтях, — це проросійський колаборант в окупованому Мелітополі. Він не займає ніякої легітимної посади в Запоріжжі чи області і не може бути офіційним джерелом інформації. У своїх соцмережах Рогов поширює російські фейки про нацизм, біологічну зброю, «звільнення» територій «армією днр» тощо, пише «Детектор медіа». Російських окупантів він називає «армією звільнення».

VoxCheck уже неодноразово спростовував фейки про «американські біолабораторії в Україні».

Дезінформація: У Міноборони України знищували дані українців, які співпрацювали з військовими лабораторіями США

Низка російських ЗМІ поширюють нібито секретний документ Міністерства оборони України, у якому йдеться про знищення особистих даних працівників українських дослідницьких установ, що співпрацювали з військово-біологічними лабораторіями США — «Metabiota Ltd» і «Battellle». При цьому посилаються на телеграм-канал російського видання «Известия», де був вперше опублікований документ.

Як насправді?

У документі є низка помилок, що свідчить про те, що його підробили:

скорочення «Міноборони», тоді як офіційно-діловому стилю притаманне вживання повних назв, тобто «Міністерство оборони»;

в «шапці» документу в адресі Служби безпеки України вжито російські скорочення: г. (тобто город) замість м. (місто), ул. (улица) замість вул. (вулиця);

у назві «Служба безпеки України» слово «безпека» має писатися з маленької літери;

вживання словосполучення «особиста справа» — це неправильний переклад із російської. Коректний варіант — «особова справа».

Крім того, у документі недоречно згадують Галузевий державний архів Міноборони України. За словами його директора Василя Турчика, медичні заклади (на кшталт лабараторій) не є фондоутворювачами цієї установи. Інакше кажучи, не входять до переліку об’єктів, котрі мають надавати документи для архіву. Крім того, шифр «таємно» надається тільки тим документам, що можуть оброблятися на захищеній комп’ютерній техніці. А такої в розпорядженні архіву немає.

Дезінформація: Українські військові планують розмістити засоби ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі

10 червня російські представники заявили, ніби в Одесі українські військові планують розмістити засоби ППО або макети таких комплексів біля місця захоронення жертв чуми. У випадку удару рф по цьому об’єкту Україна, за версією пропагандистів, звинуватить росію у виникненні біологічної небезпеки.

Як насправді?

В Одесі дійсно є захоронення жертв епідемій чуми. Протягом 18-19 століть місто пережило кілька епідемій чуми. Після епідемії 1812 року жертв чуми почали хоронити на окремому кладовищі. На цьому ж місці захоронювали будівельне сміття, через що на кладовищі утворився високий насип. Згодом цей пагорб назвали Чумною горою або Чумкою.

Проте немає жодних підтверджень, що місцевість біля Чумної гори коли-небудь використовували у воєнних цілях. Сергій Братчук, речник голови Одеської обласної військової адміністрації, назвав російські повідомлення частиною інформаційно-психологічної операції для розповсюдження панічних настроїв в українському суспільстві та погіршення міжнародного іміджу України.

Зауважимо, що подібні інформаційні вкиди — це типова тактика рф у сучасній інформаційній війні. Росія регулярно поширює безпідставні заяви про «українські провокації», хоча якраз саме росія відома власними провокаціями та використанням забороненої зброї.

Дезінформація: Незабаром в Україні почнеться спалах холери

Цього тижня в мережі знову поширювали інформацію про те, що в Україні незабаром розпочнеться спалах холери через холерну паличку у воді. Однотипні дописи в соцмережах публікували жителі різних міст: Києва, Фастова, Херсона, Ірпеня, Одеси, Запоріжжя тощо. Аналогічний текст іноді поширювали жителі росії: мовляв, буде «біологічна диверсія у зв’язку з ситуацією в Україні». Користувачі стверджували, що дізналися про потенційний спалах від знайомих медиків або працівників великих підприємств.

Як насправді?

МОЗ України уже спростувало інформацію про можливий спалах холери, наголосивши, що в Україні є достатня матеріально-технічна база, аби запобігти епідемії. Останній підтверджений спалах холери в Україні стався в 2011 році в Маріуполі. Відтоді не зареєстрували жодного випадка зараження холерою.

Водночас ризик епідемії є на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі. Відсутність робочого централізованого водопостачання та каналізації, скупчення сміття та нечистот, стихійні поховання, розкладання трупів під завалами, відсутність ліків — все це підвищує ризики епідемії. Мер Маріуполя припускає, що внаслідок гуманітарної катастрофи в місті вже можуть бути десятки випадків холери, проте через окупацію цю інформацію не можна підтвердити.

Холера — це гостре кишкове інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139, або ж через контакт із зараженою людиною. Водойми в теплу пору року є природним середовищем цих бактерій. Спалахи холери переважно трапляються на територіях з недостатнім доступом до чистої води та санітарних умов, як-от у міських нетрях, таборах для біженців, зоні бойових дій. Серед симптомів на ранніх стадіях холери вирізняють діарею, біль у животі, нудоту, блювоту, зневоднення, судоми ніг та дратівливість. Діарея зазвичай виникає раптово, блювота може тривати годинами, а зневоднення може розвинутися протягом декількох годин після появи симптомів. Як уникнути захворювання: дотримуйтеся правил особистої гігієни (передусім мийте руки);

вживайте лише чисту воду;

не купайтеся в забруднених водоймах;

ретельно готуйте їжу: уникайте вживання сирого або недовареного м’яса, морепродуктів, немитих фруктів та овочів;

вакцинуйтеся (здебільшого щеплення рекомендують у країнах із високим ризиком спалахів).

Дезінформація: Введення електронних медичних карток небезпечне для українських громадян

Також у соцмережах хибно інтерпретують нововведення в системі охорони здоров’я в Україні. Сергій Гула, відомий антивакцинатор та конспіролог, стверджує, що електронні медичні картки пацієнтів, які збирається запроваджувати МОЗ, порушують конфіденційність інформації про пацієнтів, оскільки до цих електронних документів матиме доступ кожен чиновник. Крім того, за словами блогера, введення електронних карток призведе до того, що людей без їхнього дозволу залучатимуть до участі в експериментах.

Як насправді?

Перші елементи електронної системи охорони здоров’я (eHealth) почали запроваджувати ще в 2017 році як складову медичної реформи в Україні. Із 2019 року в Україні поступово почали використовувати електронні медичні картки. На початок лютого 2022 року електронні медичні записи охоплювали понад 80% форм паперових медичних документів.

Говорячи про введення електронних медичних карток, Сергій Гула посилається на брифінг заступниці міністра охорони здоров’я Марії Карчевич 18 лютого 2022 року. Вона повідомляла, що всі медичні заклади усіх форм власності вестимуть базові медичні записи в електронній системі охорони здоров’я, а всю необхідну медичну інформацію про пацієнта зберігатимуть в єдиному місці — електронній медичній картці. Ці зміни, що дозволять повністю відмовитися від паперових карток, мали би поступово впроваджувати у закладах протягом 5 місяців.

Електронна картка містить дані про консультації лікаря, проведені дослідження, обстеження, вакцинацію, електронні направлення, електронні рецепти. Насправді повний перехід від паперової до електронної системи карток не порушує конфіденційності особистих даних. Чиновники не мають доступу до цих карток. Натомість такий доступ мають сімейні лікарі, з якими пацієнт підписав декларацію, та вузькі медичні спеціалісти, до яких пацієнт потрапив на прийом. Причому повну інформацію пацієнта може бачити лише сімейний лікар, інші лікарі мають доступ до інформації, яка безпосередньо необхідна для лікування.

Українців не будуть змушувати брати участь в експериментах. Будь-які експерименти, клінічні випробування препаратів можливі лише за згодою пацієнта — діджиталізація медичних послуг жодним чином не змінює цю норму законодавства.

Мирослава Маркова, Кирило Перевощиков, via

Методологія

Щотижневий аналітичний огляд надає уявлення про наративи, пов’язані з охороною здоров’я. Кожен із згаданих наративів підпадає під одну з категорій:

дезінформація — свідоме поширення неправдивої інформації;

— свідоме поширення неправдивої інформації; місінформація — неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів;

— неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів; малінформація — правдива інформація, яку використовують для того, щоб завдати шкоди людині, організації або державі.

Для підготовки матеріалу проводиться аналіз інформаційного простору України, росії та Білорусі за допомогою електронних інструментів моніторингу, а також ручного дослідження платформ та соціальних мереж. Основними каналами для моніторингу є соціальні мережі, телебачення, радіо, преса, інформаційні агенції.