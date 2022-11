Дружини закарпатських військових. Як це ‒ триматися в тилу

Одна із найважчих речей у житті ‒ чекати в невідомості. В такому стані зараз живуть сотні тисяч українських жінок, чиї чоловіки стали на захист України. На них тримається побут, відповідальність за дітей, а також ‒ переживання за чоловіка.

У цьому відео говоримо про те, з якими переживаннями зіштовхуються дружини наших воїнів, що може бути неприємним у спілкуванні і чого варто уникати, а також ‒ про те, як все ж триматися тут, в тилу. Адже це по-своєму складно.

Відео створено за підтримки Лондонського Інституту репортажів про війну та мир (IWPR) у рамках проєкту “Голоси України”.

The video was produced with the support of the London-based Institute for War and Peace Reporting (IWPR) as part of the Ukraine Voices project.

Ірина Сов’як, Юрій Готра, Varosh