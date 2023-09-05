Долати бар’єр непотрібності: як волонтерять люди з інвалідністю

Інвалідність — не перешкода для волонтерства. Людина з інвалідністю, яка прагне допомагати іншим, може це робити без будь-яких перешкод, а бар’єри, які, начебто, на перший погляд, мали б заважати волонтерству, насправді часто присутні лише у свідомості людей. Волонтерство людей з інвалідністю мало чим відрізняється від волонтерства інших людей, які не мають інвалідності, — каже Марина Сташина-Неймет, експертка з доступності ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”, заступниця голови ГО “Волонтеріат УжНУ”.
Про безбар’єрність у чистому вигляді розмовляємо з волонтерами, які мають ту чи іншу форму інвалідності, втім останні півтора року вони невтомно роблять усе, що можуть, аби допомогти та підтримати внутрішньо переміщених людей та Збройні Сили України.
— Розподіл обов’язків серед людей з інвалідністю, які захотіли допомагати, відбувається по-різному. Хтось може сортувати одяг, хтось — складати пакунки, хтось плести сітки, — розповіла Марина Сташина-Неймет. — Тут завжди береться до уваги те, що людина може робити, наскільки їй це зручно і наскільки вона відчуває в собі потяг робити саме таку справу, а не інакшу.
Дійсно, часом буває таке, що в людей без інвалідності виникають упередження, Мовляв, раптом людина не впорається. Але тут, як правило, спрацьовує інший механізм: коли в нас сталася така біда, як сталася 24 лютого, то ми трохи менше на цьому загострювали увагу. От відверто. Стояло питання: зараз нам треба робити те-то і те-то, і що ти можеш робити, до того й берися!
Особисто я, прийшовши до ректорату десь 26 лютого, планувала плести маскувальні сітки. Але в мене руки трохи не так поставлені, як хотілося б, і я зрозуміла дуже швидко, що не потягну цієї роботи й швидко знайшла альтернативу: сортувала постільну білизну та рушники для внутрішньо переміщених осіб.
І це якраз про те, що волонтерство людей з інвалідністю більше полягає в тому, щоб знайти спільну мову з іншими в плані того, чим ця людина може допомогти. Але найголовніше в цьому — бажання людини займатися волонтерською діяльністю. В такому разі для неї завжди знайдеться маленький або й не дуже шматочок роботи.
Якщо говорити про людей з порушеннями зору, то важливо, чи бачить людина, чи не бачить. Якщо людина має певний відсоток зору, як я, то тут волонтерство абсолютно нічим не відрізняється від волонтерства інших людей.
— Втім, чи є якісь моменти, які потрібно враховувати в роботі з волонтерами з інвалідністю?
— В рамках одного з проєктів у мене стояло завдання зібрати потреби внутрішньо переміщених осіб, проаналізувати їх, прийняти цю допомогу, відсортувати, роздати людям, написати звітність. Координуючи дії людей, які були залучені в цей проєкт, я мала враховувати не тільки те, що людина може робити, а й те, скільки часу їй потрібно на це. Тобто додається елемент тайм-менеджменту. Тому що певні завдання окрема людина може робити трішки повільніше в силу свого стану. Це цілком нормально, в кожного свій темп. І якщо людина з інвалідністю відчуває, що на виконання певного завдання їй потрібно трошки більше часу, то це дуже природно.
Трапляється, що людина просто вигорає. Я у волонтерстві з 2014 року і такі моменти траплялися й зі мною. Тут дуже важливо коректно запитати: “Чи потрібна тобі допомога?”
На жаль, у цьому дійсно є проблема: люди з порушенням зору бояться йти до психолога… Це пов’язано з двома моментами: по-перше, самі психологи не завжди вміють працювати з людьми з порушенням зору, особливо якщо потрібно застосувати якісь візуальні методики діагностики, або ж самі люди з інвалідністю вважають, що іти до психолога означає, що у вас уже точно не все гаразд у голові.
Але факт залишається фактом. Правду кажуть, що волонтерський рух неоднорідний: сьогодні є волонтер, а завтра його нема… Люди вигорають, змушені зробити необхідну перерву і повернутися. І це властиво також і людям з інвалідністю.
— А є таке, що волонтери з інвалідністю допомагають у першу чергу переселенцям з інвалідністю, чи немає такого розрізнення?
— У нас, на Закарпатті, немає такої диференціації — кому допомагають, а кому ні; ми не робимо розрізнення типу допомагаємо тільки людям з інвалідністю. В нас інший принцип роботи: є люди, які можуть допомогти, є люди, які потребують допомоги — погнали!
Такий принцип розрізнення надання допомоги працює в більших областях — Львівській, Вінницькій — і це зрозуміло: адже часто зрозуміти потребу людини з інвалідністю може тільки така сама людина з інвалідністю… І дуже цінним серед волонтерів без інвалідності є те, що вони вміють знайти людину, яка знає і розуміє, як надати людині вузькоспеціалізовану допомогу.
Денис Сухотін, керівник Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю, розповів, що люди з вадами опорно-рухового апарату з початком війни активно допомагали внутрішньо переміщеним людям разом з багатьма іншими ужгородцями:
— Коли навесні минулого року прибували в Ужгород евакуаційні потяги, наші люди допомагали їм у поселенні, консультували в питанні винаймання житла, допомагали людям добратися до вокзалу в Чопі, роздавали гуманітарну допомогу.
Після того, як цей наплив трохи спав, наші волонтери почали долучатися до надання гуманітарної допомоги з залученням наших контактів як по Україні, так і за кордоном. Наприклад, ми допомогли гуманітарною допомогою місту Миколаєву. Там, якщо пам’ятаєте, була важка ситуація, коли були підірвані мости в місті й багато людей з інвалідністю не могли дістатися тих пунктів, де вони зазвичай купували харчові продукти, тому що треба було обходити дуже великі території. Також ми багато допомагаємо людям у Великому Березному, туди регулярно доставляє вантажі Михайло Шахайда.
В Ужгороді був сформований гуманітарний хаб на базі спортивно-реабілітаційного центру, який зараз будується за адресою вул.Тіхого 13б, разом із закарпатським осередком федерації спорту людей з ураженням опорно-рухового апарату. В тому хабі ми надавали гуманітарну допомогу як людям з ураженням опорно-рухового апарату, так і переселенцям, і навіть дитячому будинку в Мукачеві.
Про гуманітарний хаб на вулиці Тіхого розповів і Олександр Лизанець, голова федерації інвалідів у Закарпатській області. Там. каже, сортували та роздавали гуманітарну допомогу людям, які приїхали в Ужгород, рятуючись від війни.
— З початком війни ми надсилали продукти, медикаменти, теплий одяг в Харків, на Сумщину, Черкащину, їздили наші волонтери в Запоріжжя. Маємо партнерів у Румунії та Франції, вони частково надали нам продуктові та гігієнічні набори, — розповів Олександр. — Допомагали воїнам 93-ї бригади, 128-й. У червні надіслали допомогу постраждалим знищеної Каховської ГЕС: продукти харчування тривалого зберігання, різні крупи, супи швидкого приготування, солодощі, дитяче харчування, засоби гігієни, дитячий одяг, взуття. Ми старались завантажити, якомога більше, оскільки постраждалих багато і кожному потрібна допомога.
Денис Сухотін додав, що люди з вадами опорно-рухового апарату певний час співпрацювали й зі Львовом: надавали гуманітарну допомогу дітям, передали їм частину польської гуманітарної допомоги і також допомогли центру соціального захисту, центру “Дорога життя”.
— Тобто ми аж ніяк не були виключені з процесу надання підтримки як Збройним Силам України, так і цивільному населенню, яке постраждало від війни, — каже чоловік. — Ми не робимо розрізнення — здорова людина, чи має якісь вади. Звичайно, в першу чергу ми звертаємо увагу на нашу категорію людей, але якщо людина потребує допомоги, а ми можемо її надати, то звичайно, що ми нікому не відмовимо.
Випадки, коли ми допомагаємо милицями чи кріслами колісними, трапляються ледь не щодня. От нещодавно наш знайомий (він живе не в Ужгороді, але звернувся з проханням) зламав ногу, та ще й зламався пульт від крісла колісного. Він в інтернеті знайшов такий пульт у Берегові й ми організували йому доставку цієї деталі.
Крім того, маємо можливість залучати тимчасові засоби реабілітації, ходунки, палички, крісла колісні, засоби гігієни типу серветок, памперсів, особливо для дорослих. Люди дзвонять, просять, допомагаємо.
— Тут ще виявився такий момент, що люди, які відчували свою непотрібність соціуму, тепер побачили, що вони можуть комусь допомагати, — каже Марина Сташина-Неймет. — І кілька людей мені про це говорили: мовляв, тепер їхня інвалідність не є такою значимою, що вони можуть долати певні бар’єри. Люди, які не виїжджали за межі Закарпаття, знайшли можливість спілкуватися з переселенцями й тепер розповідають, як це їх надихає та мотивує. Це дуже цінно!
Тому між волонтерством і людьми з інвалідністю впевнено можна ставити знак “=”. І якщо до волонтерів приходить людина з інвалідністю, будь-якою, і пропонує свою допомогу, то потрібно до неї дослухатися і знайти, чим цю людину зайняти. Тому що у волонтерському русі немає непотрібних людей. Є просто різні ніші, які ми можемо зайняти відповідно до того, що можемо робити.
Не треба дивитися вузько, типу, якщо людина важко пересувається, то вона може тільки перекладати щось з місця на місце. Люди з порушенням слуху можуть вести якусь письмову комунікацію, наприклад. Свого часу в рамках одного проєкту, спеціалізованого на допомозі людям з будь-якою інвалідністю, ми співпрацювали з Олександром Лизанцем. На базі майбутнього реабілітаційного центру, який зараз будується, ми сортували й роздавали гуманітарну допомогу.
В рамках іншого проєкту я співпрацювала з БФ “Серце до серця”, де волонтери надзвичайно різні. Працювала я і з нашим гуманітарним центром “Совине гніздо”. Тобто для мене немає обмежень: я допомагатиму тим людям, яким зможу допомогти.
В певних випадках ми співпрацюємо з різними організаціями людей з інвалідністю. Коли приїжджали сім’ї, в яких були люди з інвалідністю, то допомоги потребували всі. Тоді ми між собою делегували завдання: мені дзвонив Сашко Лизанець, описував ситуацію і казав, мовляв, це я не зможу зробити, але знаю, що ти впораєшся.
Дуже активно допомагали свого часу люди з порушеннями слуху. І тут знову про мережування: дуже важливо, щоб ті ж волонтерські рухи не замикалися на собі, щоб не боялися знайти та звернутися по допомогу до колег, які наразі в потрібній сфері мають більше вмінь і можливостей.
Ми не можемо “сортувати” людей: ця людина з інвалідністю, а ця — без. Важливо перш за все розставити пріоритети: що ми можемо робити, що не робимо і вміти акуратно про це сказати і найважливіше — давати людям, які потребують допомоги, чітке розуміння, де саме вони можуть отримати допомогу, яка їм потрібна тут і зараз.
Зоряна Попович, Varosh
Фото надані героями розмови