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Війна

Через війну покинув Швецію та повернувся до України: волонтер Микола Біляєв

16 Серпня 2022 27

Він прожив у Швеції майже 3 роки. Мав роботу і люблячу дівчину. Будував плани на майбутнє та облаштовував свій побут. Втім, про свою Батьківщину Микола Біляєв не забув. “Зранку 25-го лютого, їдучи на роботу, я прийняв рішення, що повернуся в Україну”, — розповідає Микола.

Тепер він повернувся на рідну Полтавщину й став волонтером-водієм, що їздить до прифронтових регіонів та доставляє захисникам України найнеобхідніші речі.

Про волонтерство, людську небайдужість та про те, як війна змінює життя і світогляд, дивіться у відеоісторії.

Via

Varosh

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