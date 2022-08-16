Через війну покинув Швецію та повернувся до України: волонтер Микола Біляєв

Він прожив у Швеції майже 3 роки. Мав роботу і люблячу дівчину. Будував плани на майбутнє та облаштовував свій побут. Втім, про свою Батьківщину Микола Біляєв не забув. “Зранку 25-го лютого, їдучи на роботу, я прийняв рішення, що повернуся в Україну”, — розповідає Микола.

Тепер він повернувся на рідну Полтавщину й став волонтером-водієм, що їздить до прифронтових регіонів та доставляє захисникам України найнеобхідніші речі.

Про волонтерство, людську небайдужість та про те, як війна змінює життя і світогляд, дивіться у відеоісторії.

Via

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.