Біолабораторії та провокації з використанням зброї масового ураження: огляд наративів про суспільне здоров’я. Випуск №1

У період 12-26 травня 2022 року дезінформаційні повідомлення здебільшого стосувалися російських наративів про «біолабораторії США в Україні» та провокації з використанням зброї масового ураження. Також проросійські джерела поширювали маніпулятивні заяви про гуманітарну допомогу: спотворювали інформацію про видачу допомоги на підконтрольній Україні території та повторювали пропагандистські заяви про російську «допомогу» на окупованих територіях. Крім того, на тлі розповсюдження мавпячої віспи в Європі частіше почали з’являтися наративи, в яких применшують або взагалі заперечують загрозу цього захворювання.

За підтримки проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, росії.

Дезінформація: Військово-біологічні лабораторії та медичні досліди над громадянами України

Російські медіа масово поширили інформацію (близько 200 матеріалів), ніби корпорації Pfizer та Moderna були залучені до воєнно-біологічних дослідів США в Україні. Мовляв, так компанії скорочують витрати на випробування медичних препаратів.

У російському міноборони доводять наявність в Україні «воєнно-біологічних дослідів США» тим, що у 2005 році США уклали угоду з Україною про реалізацію військово-біологічних програм на території країни. А згодом прийняли стратегію США щодо протидії біологічним загрозам та легалізували «дослідження подвійного призначення».

Також російські ЗМІ поширювали контент про досліди США над населенням України, зокрема про нібито біологічні досліди Пентагона на пацієнтах психлікарні під Харковом. Про все це заявляв начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф Ігор Кирилов.

Як насправді?

По-перше, жодна з перерахованих міноборони рф угод не передбачає, що США проводять в Україні «воєнно-біологічні досліди».

У 2005 році українське МОЗ уклало з Міноборони США угоду про співпрацю у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані під час розробки біологічної зброї. Суть угоди — протидія загрозі спалахів небезпечних інфекційних хвороб. Міноборони США може допомагати МОЗ України проводити дослідження, виявляти небезпечних біологічних агентів, контролювати використання небезпечних патогенів тощо. Ця угода є в публічному доступі, і в ній взагалі не йдеться про «військово-біологічні програми» чи залучення будь-яких потужностей Міноборони України.

У рамках Програми зі зменшення біологічної загрози США, яку згадують пропагандисти, в Україні модернізували лабораторії, аби досягнути вищого рівня біобезпеки, проводили дослідницькі проєкти, займалися епідеміологічним наглядом тощо. Наприклад, під час спалаху COVID-19 у рамках програми українському Міноборони виділяли мобільні лабораторії — але не для дослідів над військовими, а виявлення випадків зараження коронавірусом. Немає жодних доказів, що цю програму коли-небудь використовували у воєнних цілях.

Сама Програма чітко визначає, що українські біолабораторії належать та підконтрольні тільки Урядові України. До речі, до 2014 року Програма зі зменшення біологічної загрози поширювалася і на російські лабораторії.

По-друге, корпорація Pfizer не бере участь у «воєнно-біологічних дослідах» США в Україні. Компанія проводить стандартні клінічні випробування своїх преператів — такі самі, як і в багатьох інших країнах, зокрема в росії.

Україна та росія є важливими країнами для випробувань фармацевтичних компаній, оскільки пацієнти тут гостро потребують медикаментів для лікування раку, неврологічних та шлунково-кишкових захворювань. Крім цього, тут дешевше вести бізнес, порівняно з США та Західною Європою. Загалом на росію та сусідні країни припадає 10% учасників усіх клінічних випробувань.

За даними дослідницької компанії GlobalData, в Україні станом на березень 2022 року тривало 502 випробування. У росії — 842 випробування.

До речі, компанія Moderna не проводить клінічні випробування в Україні, а в росії якраз проводить.

Дезінформація: Українські військові підривають хімічно-промислові об’єкти, створюючи загрозу хімічних атак

Більшість повідомлень у російських медіа стосувалися того, що українські спецслужби 11 травня українські військові нібито підірвали цистерну з добривами біля села Довгеньке у Харківській області. Це начебто зробили, аби звинуватити російських військових у застосуванні хімічної зброї.

Як насправді?

Російські медіа регулярно поширюють фейки про спроби українських силовиків підривати склади з хімічними речовинами, зокрема щоб труїти жителів Донецької та Луганської областей. Утім, вони ні разу не публікували жодних підтверджень хоч одній із численних заяв.

Інколи російські медіа так плутаються у надуманих звинуваченнях, що видають самі себе. Про те, що в Довгенькому у Харківській області українські силовики нібито підірвали цистерну з селітрою, повідомили в міноборони рф. Утім, цього ж дня прокремлівський блогер Герман Куликовський поширив у своєму телеграм-каналі відео з місця вибуху зі стовпом помаранчевого диму. Він написав, що ЗСУ привезли на свої позиції цистерну з невідомою речовиною, а російський БПЛА її знищив. Так ЗСУ нібито хотіли інсценувати, що російські військові використали хімічні боєприпаси. А самі випари «на жодну бойову отруйну речовину не схожі». Утім, з українського боку не було жодних коментарів щодо вибуху — відтак теорія про інсинуацію безглузда.

Крім цього, у міноборони рф регулярно до того, як обстріляти хімічно-промислові об’єкти в Україні, запевняють, ніби це українські військові замінували ці об’єкти. Перед тим, як обстріляти завод «Сумихімпром» у Сумах, у міноборони рф заявили, ніби «українські націоналісти» замінували ємності з аміаком та хлором у Сумах і планують отруїти місцевих жителів.

Дезінформація: Українська влада навмисно заразила людей туберкульозом на окупованій Луганщині

Російські медіа та користувачі соцмереж поширили інформацію, що у 2020 році Україна спробувала заразити людей туберкульозом у Слов’яносербському районі Луганської області (тимчасово окупована частина Луганщини) за допомогою поширення фальшивих банкнот, інфікованих збудником туберкульозу. Першоджерелом цих повідомлень є інформація, надана Міністерством оборони росії рф.

Як насправді?

Цей фейк з’явився ще в 2020 році, але продовжує поширюватися в 2022 році як складова основного російського наративу про українські «провокації» з використанням біологічної зброї. У листопаді 2020 року представники «лнр» стверджували, що над містом Слов’яносербськ були скинуті банкноти номіналом 100 рублів, а в місцевих жителів, які взяли ці банкноти, нібито погіршилося самопочуття через зараження туберкульозом.

У 2020 році українські волонтери дійсно розповсюдили фальшиві банкноти та агітаційні листівки (з написами «Тебе не нужна война, но она нужна Кремлю», «Луганськ! Повертайся додому» тощо) на окупованій Луганщині за допомогою дрона. «Радіо Свобода» у грудні 2020 року взяло коментар у волонтера з позивним «Снігур», який керував цим безпілотником. Він назвав ідею з поширенням банкнот звичайним тролінгом, жартом. Також 9 листопада 2020 року Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»), український військовий та блогер, опублікував фото цих банкнот та листівок. До листопада 2020 року українські військові та волонтери неодноразово скидали подібні листівки над окупованими територіями Донбасу.

Погіршення самопочуття у жителів Луганщини, про які казали пропагандисти «лнр», не могло статися через скинуті банкноти чи листівки. По-перше, інкубаційний період туберкульозу (період від інфікування до появи перших симптомів) триває щонайменше 3-9 тижнів. Крім того, далеко не всі інфіковані туберкульозом мають його відкриту форму з чітко вираженими симптомами. По-друге, туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом при тривалому перебуванні в закритому приміщенні разом із інфікованою людиною. Але хвороба не передається через контакт із предметами, якими користувався хворий.

Дезінформація: Збір збудників холери в Маріуполі — доказ підготовки української провокації з використанням зброї масового знищення

Також у російських та проросійських джерелах розповсюдили інформацію, що в Маріуполі до окупації діяли дві лабораторії, які займалися збором та паспортизацією збудників холери. Потім зібрані збудники відправляли в Центр громадського здоров’я у Києві, який далі начебто переправляв матеріали у США. Росія заявляє, що ці факти доводять підготовку української провокації із застосуванням зброї масового знищення. Саме тому 25 лютого 2022 року працівники маріупольської лабораторії начебто знищили колекцію патогенів, зокрема збудників холери, сибірської виразки та туляремії.

Як насправді?

Росія каже про дві лабораторії, але вказує назву лише однієї з них — маріупольську філію державної установи «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (ДУ «Донецький ОЦКПХ МОЗ»). У зв’язку з масштабним вторгенням росії в лютому 2022 року її працівники припинили роботу. Діяльність цієї установи жодним чином не була пов’язана зі створенням зброї масового ураження.

Згідно з планом діяльності лабораторії, там мали займатися моніторингом за циркуляцією збудників інфекційних хвороб, аналізом та прогнозуванням розповсюдження цих хвороб. Зокрема лабораторія мала здійснювати епідемічний нагляд за холерою та проводити її діагностику. В усіх областях України діють подібні центри контролю та профілактики хвороб, що здійснюють епідемічний нагляд та ідентифікують збудників небезпечних хвороб. Наприклад, зараз лабораторії центру в Донецькій області для попередження холери проводять аналіз матеріалів хворих на гострі кишкові інфекції, а також аналіз стічних вод.

Майже щороку збудник холери виявляють у водоймах України, тож не дивно, що лабораторії МОЗ ретельно слідкують за поширенням цієї інфекційної хвороби. Востаннє підтверджений спалах холери в Україні стався саме в Маріуполі в 2011 році.

Щодо знищення патогенів (мікроорганізмів, які спричиняють хворобу) у лабораторії 25 лютого 2022 року, нам не вдалося знайти лист чи наказ МОЗ, який би підтверджував ці дії. Водночас 11 березня 2022 року ВООЗ у коментарі агентству Reuters повідомило, що вона рекомендувала Україні знищити патогени для запобігання витоку небезпечних патогенів унаслідок бойових дій. Відомо, що росія здійснює невибіркові обстріли українських міст. Так, від початку масштабного вторгнення 24 лютого росія повністю зруйнувала понад 100 медичних закладів в Україні.

Немає доказів, що Україна відправляла збудники інфекційних захворювань у США. Також таке припущення не є логічним, оскільки у США є власна система моніторингу та попередження інфекційних хвороб, зокрема холери. До речі, російські лабораторії теж займаються подібним епідемічним наглядом.

Дезінформація: У Миколаєві закінчилися запаси продуктів, а гуманітарну допомогу роздають за гроші

У соцмережах поширили фейкові заяви про надання гуманітарної допомоги в Миколаєві. У постах від 15 травня користувачі стверджували, що в Миколаєві закінчилися продукти харчування, а місцеві жителі стоять у черзі, щоб купити польські консерви, які насправді мають роздавати безкоштовно як гуманітарну допомогу. До постів додають відео, на якому можна помітити велику чергу людей на вулиці.

Як насправді ?

На самому відео можна помітити назву новинного ресурсу Novosti-N.org. На цьому сайті дійсно можна знайти публікацію від 14 травня 2022 року з цим відео. Однак текст новини значно відрізняється від того, який розповсюдили в соцмережах: у публікації йдеться про те, що в Миколаєві біля одного пункту видачі гуманітарної допомоги утворилася величезна черга. Автори статті цитують допис у фейсбуці місцевих жителів, які скаржаться на великі черги. Ні в публікації Novosti-N.org, ні в постах місцевих жителів не йшлося, що гуманітарну допомогу роздають за гроші, а в самому Миколаєві закінчилися запаси продовольства.

У травні в різних районах Миколаєва діяли кілька пунктів видачі гуманітарної допомоги, а саме безкоштовного хлібу та м’ясних консерв. Допомогу організували ООН та українська громадська організація «Тарілка». Також діяли інші програми гуманітарної допомоги, організовані українськими та європейськими партнерами: у центрах соціального захисту населення можно було отримати продукти, питну воду та засоби гігієни. При роздачі продуктових наборів пріоритет надавали людям похилого віку, людям із інвалідністю, багатодітним малозабезпеченим сім’ям.

Нам не вдалося встановити геолокацію пункту видачі допомоги, який показали на відео. Немає жодних свідчень того, що на момент появи цього відео в Миколаєві не було запасів продуктів, а гуманітарну допомогу нібито розпродавали.

Малінформація: На Херсонщину завозять гуманітарну допомогу з ліками з росії

Місцеві телеграм-канали пишуть про російську допомогу з ліками на Херсонщині, яка надходить із Криму, Москви та Воронежа. Утім, «забувають» вказати головне: гуманітарна катастрофа на Херсонщині — штучна, її спричинила умисна блокада з боку російських окупаційних військ.

Як насправді?

У Херсонській області та в самому Херсоні від самого початку російської окупації вкрай складна ситуація з медикаментами. Майже всі аптеки — 90% — не працюють. Деякі аптечні мережі планують взагалі припинити свою роботу в регіоні. Зараз ліки привозять із окупованого Криму та рф, їх продають без дотримання належних умов зберігання — із багажників авто на місцевих ринках. Крім цього, ліки не сертифіковані та можуть бути підробкою. Місцеві жителі неодноразово розповідали, що медикаменти — проблема номер один, і дуже багато людей без них просто помирають.

Гуманітарна катастрофа з медикаментами спричинена цілеспрямованими діями окупантів:

Попри зусилля українського уряду та міжнародних гуманітарних організацій, рф ні разу не погодилася створити гуманітарний коридор для доставки продовольства чи евакуації цивільних. Наприклад, 4 березня вони не пропустили гуманітарний вантаж із 14 фур, 3 з яких були з медикаментами. 19 березня не пропустили 14 вантажівок гумдопомоги, серед яких були життєво необхідні ліки, зокрема інсулін. Російські військові заблокували виїзд із Херсонщини: виїхати з області цивільні не можуть, вільно переміщатися по території області теж.

Волонтери розповідали, що їм не дають «зелених коридорів»: водії, які завозять медикаменти, часто зникають, у них відбирають телефони, автомобілі та самі медикаменти. Місцевим волонтерам навіть доводилося змінювати адресу свого штаба, бо на територію попереднього приходили російські військові. А в травні російський снайпер убив волонтера Антона Кушніра, який вивозив людей із окупованої Херсонщин, а назад завозим гуманітарні вантажі.

У квітні російські військові захопили гуманітарний хаб із ліками, організований для допомоги херсонцям та медзакладам.

За свідченнями правозахисників, у перші дні окупації Херсонщини російські військові розграбували велику кількість продовольчих мереж і аптек. Українські товари тоді вивезли на територію окупованого Криму та до росії.

У херсонських лікарнях наголошували, що ліки здебільшого отримують за сприяння волонтерів та міської влади України. Російські окупаційні сили завозять на Херсонщину товари з окупованого Криму і вимагають платити за них у рублях, повідомляли у Херсонській обласній віськовій адміністрації.

Дезінформація: Підготовка до протидії мавпячій віспі — це нова схема для обдурювання населення

У другій половині травня після появи новин про спалахи мавпячої віспи в країнах, для яких ця хвороба не є ендемічною, у соцмережах розповсюдили тезу, що нібито підготовка до протидії мавпячій віспі — це підготовка нової схеми для обдурювання населення, і насправді загроза мавпячої віспи є перебільшеною чи взагалі вигаданою.

Як насправді?

Мавпяча віспа — це реальне захворювання, яке виникає внаслідок зараження вірусом, що має таку ж саму назву. Хворобу вперше зареєстрували серед мавп у 1958 році, а серед людей — у 1970 році. Природне джерело вірусу невідоме, проте зафіксована передача вірусу від африканських гризунів (білок, гамбійських хом’якових щурів тощо) та приматів (як-от мавп) до людини. Інфікована людина також може заразити інших людей. Головна зона поширення хвороби — це території поблизу тропічних лісів в Центральній та Західній Африці.

Мавпяча віспа може передаватися повітряно-крапельним шляхом за умови тривалого та тісного контакту з інфікованим, після контакту з кровʼю, ураженою шкірою або слизовою оболонкою інфікованих. Також вагітна жінка може передати вірус майбутній дитині.

Як правило, перші симптоми хвороби проявляються після 7-14 днів після інфікування, але інкубаційний період може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня. Спочатку симптоми обмежуються лихоманкою, головним та м’язовим болем, болем у спині, збільшеними лімфатичними вузлами, ознобом та втомою. У наступні 1-3 дні після появи жару на шкірі інфікованого (спочатку на обличчі, потім на інших частинах тіла) з’являється висип. Весь період хвороби може тривати від 2 до 4 тижнів.

Від мавпячої віспи немає специфічного лікування. Утім, є вакцини від натуральної віспи, які також можуть надати захист від мавпячої віспи.

Останніми роками коефіцієнт летальності (частка тих, хто помер унаслідок хвороби серед усіх інфікованих) мавпячої віспи становив 3-6%, хоча раніше він сягав 11%. Також у тих, хто одужав після хвороби, можуть залишитися невеликі шрами на місці висипів.

У травні 2022 році ВООЗ звернула особливу увагу на протидії мавпячій віспі, оскільки випадки зараження стали частіше реєструвати в країнах, для яких це захворювання не є типовим. Із 13 по 21 травня у 12 країнах, для яких поширення мавпячої віспи не є типовим, зареєстрували 92 випадки зараження. Вже 2 червня встановили 780 випадків захворювань у 27 країнах.

В Україні наразі не зафіксували жодного випадку мавпячої віспи. Є кілька заходів для попередження зараження віспою: уникнення контакту з інфікованими тваринами та людьми; відмова від вживання м’яса диких тварин, які могли бути інфіковані; використання захисних засобів при догляді за хворими; дотримання санітарно-гігієнічних норм (миття рук, вживання безпечних продуктів та питної води).

Методологія

Щотижневий аналітичний огляд надає уявлення про наративи, пов’язані зі суспільним здоров’ям. Кожен із згаданих наративів підпадає під одну з категорій:

дезінформація — свідоме поширення неправдивої інформації;

— свідоме поширення неправдивої інформації; місінформація — неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів;

— неправдива інформація, яка виникла внаслідок несвідомих помилок користувачів; малінформація — правдива інформація, яку використовують для того, щоб завдати шкоди людині, організації або державі.

Для підготовки матеріалу проводиться аналіз інформаційного простору України, росії та Білорусі за допомогою електронних інструментів моніторингу, а також ручного дослідження платформ та соціальних мереж. Основними каналами для моніторингу є соціальні мережі, телебачення, радіо, преса, інформаційні агенції.

Мирослава Маркова, Кирило Перевощиков, via