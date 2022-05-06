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ART

“23 м2 не війни”: підсумки акції під сакурою

6 Травня 2022 5

1 травня в Ужгороді відбулась акція-перформанс “25 м² не війни” на підтримку закарпатських воїнів, які зараз на передовій. Організатори на день “орендували” сакуру і запросили ужгородців зробити фото за донат для наших захисників.

Під сакуру завітало багато охочих, тож вдалось зібрати 30 000 грн. Паралельно організаторка Іванна Стець також збирала донати на своїй Facebook-сторінці. В результаті вдалося закупити тепловізор, прилад нічного бачення та інше життєво необхідне для наших бійців спорядження сумою понад 165 тис.гривень, яке незабаром поїде на передову.

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Для фотографа, закарпатця Богдана Магдича, це виявилась найдовша робоча зміна — 6 год безперервних знімань.

«Це були 6 годин, коли я «забувся» про війну (хоча головною метою був збір коштів для хлопців на передову). Я щиро вдячний кожному, хто підтримав ідею. Сподіваюсь, що ці кадри стануть історичними та нестимуть певну цінність для кожного — сміливість бути українцями!», — ділиться фотограф Богдан Магдич.

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Найперше ми дякуємо бійцям, які своєю мужністю і боротьбою дозволили нам провести акцію. Ми зустріли стільки прекрасних і світлих людей, які невтомно вірять, працюють та допомагають нашій армії. Наша сила — любити, а отже перемогти!”, — каже Іванна Стець

Шукайте себе та своїх друзів, знайомих за посиланням: https://www.smugmug.com/gallery/n-txK87b/

Varosh

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# “25 м² не війни” # богдан магдич # допомога військовим # Іванна Стець

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