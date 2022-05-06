“23 м2 не війни”: підсумки акції під сакурою

1 травня в Ужгороді відбулась акція-перформанс “25 м² не війни” на підтримку закарпатських воїнів, які зараз на передовій. Організатори на день “орендували” сакуру і запросили ужгородців зробити фото за донат для наших захисників.

Під сакуру завітало багато охочих, тож вдалось зібрати 30 000 грн. Паралельно організаторка Іванна Стець також збирала донати на своїй Facebook-сторінці. В результаті вдалося закупити тепловізор, прилад нічного бачення та інше життєво необхідне для наших бійців спорядження сумою понад 165 тис.гривень, яке незабаром поїде на передову.

Для фотографа, закарпатця Богдана Магдича, це виявилась найдовша робоча зміна — 6 год безперервних знімань.

«Це були 6 годин, коли я «забувся» про війну (хоча головною метою був збір коштів для хлопців на передову). Я щиро вдячний кожному, хто підтримав ідею. Сподіваюсь, що ці кадри стануть історичними та нестимуть певну цінність для кожного — сміливість бути українцями!», — ділиться фотограф Богдан Магдич.

“Найперше ми дякуємо бійцям, які своєю мужністю і боротьбою дозволили нам провести акцію. Ми зустріли стільки прекрасних і світлих людей, які невтомно вірять, працюють та допомагають нашій армії. Наша сила — любити, а отже перемогти!”, — каже Іванна Стець.

Шукайте себе та своїх друзів, знайомих за посиланням: https://www.smugmug.com/gallery/n-txK87b/

Varosh