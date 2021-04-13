Зубні коронки – особливості та показання до застосування

Руйнування і втрата зубів сьогодні не є проблемою, бо сучасна стоматологія в клініках «Люмідент» пропонує багато видів протезування, включаючи зубні коронки, виготовлені з різних матеріалів із застосуванням новітніх технологій.

Особливості зубних коронок

Коронки на зуби представляють собою один з різновидів незнімних протезів, призначених для відновлення видимої частини зруйнованого зуба і жувальної функціональності.

Зубні коронки по зовнішньому вигляду схожі на порожні ковпачки, які виготовляються в зуботехнічній лабораторії і встановлюються на пошкоджений зуб з фіксацією на корінь. При повній відсутності зубів коронки на зуби закріплюються за допомогою імплантату або сусідніх зубів.

Показання до протезування із застосуванням коронок

Існує ряд показань, коли установка зубних коронок є оптимальним варіантом для відновлення зруйнованої верхньої частини зубів:

коронки на криві зуби при сильній деформації форми в результаті пошкодження карієсом;

установка коронок на зуби на попередньо встановлені металеві опорні конструкції у вигляді штифтів;

протезування установкою коронок на зуби при патологічній стертості;

коронки на зуби при сильно зміненому кольорі емалі;

відновлення коронки зуба при наявності вродженого дефекту форми зуба;

установка зубних коронок з метою естетичної корекції при неправильному положенні зубних рядів.

Протипоказання до установки коронок

Протезування за допомогою зубних коронок протипоказано в ряді випадків:

пацієнтам у віці до 16 років;

при вираженому порушенні зубного прикусу;

при надмірній рухливості зубів;

при вкрай низькій висоті коронкової частини зуба.

З яких матеріалів виготовляють коронки на зуби

Для виготовлення зубних коронок в стоматологічних клініках «Люмідент» використовуються різні види матеріалів:

метал (сталь, кобальто-хромові сплави, золото, титан);

цирконій, кераміка, пластмаса;

металокераміка, кераміка на цирконієвому ковпачку, металопластмаса.

Процес протезування установки коронок на зуби

Відновлення естетичного вигляду і жувальної функції верхньої частини зубів шляхом протезування з використанням зубних коронок є багатоетапним процесом, який включає:

виготовлення прицільного знімка або проведення комп’ютерної томографії необхідної ділянки щелепи; чистку і пломбування кореневих каналів (при необхідності) із застосуванням стоматологічного мікроскопа; установку зубного штифта з різних матеріалів (за показаннями) при сильному руйнуванні зуба; створення цифрового відбитка за допомогою спеціального внутрішньоротового сканера з перенесенням його на цифровий файл, призначений для відправки в зуботехнічну лабораторію; після виготовлення стоматологічного протеза у вигляді коронки на зуби проводиться примірка конструкції з подальшою установкою на постійний спеціальний цемент, який забезпечує міцність і надійну фіксацію вироба.

Переваги для клієнта

Звернувшись в клініку «Люмідент» з приводу відновлення верхньої частини зуба через протезування із застосуванням зубних коронок, пацієнт має можливість вибирати тип конструкції, матеріал, які коронки краще ставити на передні зуби з урахуванням показань і фінансових можливостей.

У клініках «Люмідент» вам запропонують різні види протезування з використанням різних конструкцій і матеріалів і підберуть найкращі варіанти з точки зору естетики, функціональності, ваших уподобань і оптимального поєднання “ціна-якість”!

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