Зубні коронки – особливості та показання до застосування

Руйнування і втрата зубів сьогодні не є проблемою, бо сучасна стоматологія в клініках «Люмідент» пропонує багато видів протезування, включаючи зубні коронки, виготовлені з різних матеріалів із застосуванням новітніх технологій.
Коронки на зуби представляють собою один з різновидів незнімних протезів, призначених для відновлення видимої частини зруйнованого зуба і жувальної функціональності.
Зубні коронки по зовнішньому вигляду схожі на порожні ковпачки, які виготовляються в зуботехнічній лабораторії і встановлюються на пошкоджений зуб з фіксацією на корінь. При повній відсутності зубів коронки на зуби закріплюються за допомогою імплантату або сусідніх зубів.
Існує ряд показань, коли установка зубних коронок є оптимальним варіантом для відновлення зруйнованої верхньої частини зубів:
Протезування за допомогою зубних коронок протипоказано в ряді випадків:
Для виготовлення зубних коронок в стоматологічних клініках «Люмідент» використовуються різні види матеріалів:
Відновлення естетичного вигляду і жувальної функції верхньої частини зубів шляхом протезування з використанням зубних коронок є багатоетапним процесом, який включає:
Звернувшись в клініку «Люмідент» з приводу відновлення верхньої частини зуба через протезування із застосуванням зубних коронок, пацієнт має можливість вибирати тип конструкції, матеріал, які коронки краще ставити на передні зуби з урахуванням показань і фінансових можливостей.
У клініках «Люмідент» вам запропонують різні види протезування з використанням різних конструкцій і матеріалів і підберуть найкращі варіанти з точки зору естетики, функціональності, ваших уподобань і оптимального поєднання “ціна-якість”!
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