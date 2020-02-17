Zoom Studio оголосила фотоконкурс і подарує безкоштовне навчання

Zoom Studio розпочала фотоконкурс, а переможець виграє безоплатний навчальний курс “Швидкий старт” у фотошколі Zoom!

Конкурс проходить на сторінці фотостудії в Instagram. Що треба для участі?

Оберіть найвдаліше фото, яке ви зробили. Тематика і стиль вільні, жодних обмежень.

Опублікуйте світлину у себе в соцмережах з лінком на Zoom Studio і хештегом #хочу_вчитися_в_zoom.

Подбайте, аби ваш профіль був відкритим, і очікуйте 20 березня, коли засновники Zoom Сергій Мазур та Ігор Майхеркевич оголосять переможця у прямому ефірі в інстаграмі.

У фотоконкурсі нема визначених теми й стилю, адже організаторам цікаві творчі креативні рішення учасників.

Основна мета, як каже Сергій Мазур, надихнути всіх, хто цікавиться фотографією, має хист і талант, проте, можливо, не дуже вірить у себе. Конкурс може наштовхнути людину до змін, коли вона врешті розкриє свій потенціал до фотографії, перестане боятися і професійно займеться фотосправою.

Може, час настав і це ваш шанс? Беріть участь, експериментуйте, покажіть сміливе бачення, вигравайте навчання у одних із кращих фотографів!

До речі, є ідея завершити конкурс мінівиставкою світлин учасників, а це ще одна нагода розкрити й показати себе.

Varosh