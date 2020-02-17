Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Zoom Studio оголосила фотоконкурс і подарує безкоштовне навчання

17 Лютого 2020 3

Zoom Studio розпочала фотоконкурс, а переможець виграє безоплатний навчальний курс “Швидкий старт” у фотошколі Zoom!

Конкурс проходить на сторінці фотостудії в Instagram. Що треба для участі?

У фотоконкурсі нема визначених теми й стилю, адже організаторам цікаві творчі креативні рішення учасників.

85153336 3836129689738506 2786103146991058944 O

Основна мета, як каже Сергій Мазур, надихнути всіх, хто цікавиться фотографією, має хист і талант, проте, можливо, не дуже вірить у себе. Конкурс може наштовхнути людину до змін, коли вона врешті розкриє свій потенціал до фотографії, перестане боятися і професійно займеться фотосправою.

Zoom2

світлина зі сторінки Zoom studio у фейсбуці

Може, час настав і це ваш шанс? Беріть участь, експериментуйте, покажіть сміливе бачення, вигравайте навчання у одних із кращих фотографів!

До речі, є ідея завершити конкурс мінівиставкою світлин учасників, а це ще одна нагода розкрити й показати себе.

Varosh


0 #
# ігор майхеркевич # сергій мазур # ужгород # фото # фотограф # фотоконкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

На закарпатські дороги виділили понад мільярд гривень

Sziget Festival 2020 назвав перші 80 імен лайн-апу

Ню фото від ужгородки Людмили Анталовці: відкрити красу жінки через її тіло

Вчитель з Виноградова піднявся на Говерлу 30 разів та заснував клуб гірького туризму