Золото Чемпіонату України з легкої атлетики виборола 16-річна мукачівка Ніколетта Волошин

Мукачівка Ніколетта Волошин виборола золото Чемпіонату України з легкої атлетики у змаганнях серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Змагання відбулися цими вихідними, 26-28 січня, в Києві, — розповіла Varosh старша тренерка відділу легкої атлетики Мукачівської ДЮСШ Ірина Панкулич.

— Ми брали участь у командному заліку по дитячим спортивним школам, де було 42 команди, — розповіла вона. — Ми командою зайняли 2 місце. Ніколетта виграла змагання на дистанції в 60 метрів, змагання були в 3 кола, був попередній забіг, півфінали і ввечері в фіналі вона була перша. Бігла дистанцію в один день.

Зі слів тренерки, Ніколетта вже має норматив кандидата, виконала його торік влітку, і тепер показала результат на рівні кандидата в майстри спорту України, тобто підтвердила свій статус.

— Минулого року вона встановила рекорд України в категорії U16, серед своїх однолітків-дівчат вона прибігла 12,06 на 100 м. З цього року вона перейшла в категорію U18 і якщо порівнювати з минулим роком, то Ніколетта однозначно покращила свої результати. А якщо є покращення взимку, то літом буде ще краще! — каже Ірина Панкулич.

Загалом тренерка відзначила багатьох дітей у команді, які взяли участь у Чемпіонаті. Лука Столяров отримав 5 місце, це його особистий рекорд, 9 місце в категорії”спортивна ходьба” отримала Софія Туманська, та 13-річний хлопчик, який зробив особистий рекорд у забігу у півфіналі з 60 м за 7,55.

Ніколетту Волошин зараз тренують три тренери — Ірина Панкулич, Дана Хаван та Олександр Павлишинець, який допомагає на час, поки ще один тренер дівчини — Євген Губін — на війні.

Varosh,

Фото зі сторінки Андрія Балоги в Телеграм

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